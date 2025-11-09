Carmona (PC) y eventual suspensión de militancia de Jara: “Vamos a aceptar con total disposición si eso le ayuda al proceso de unidad”

La mañana de este domingo, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, respaldó a la candidata presidencial de su partido, Jeannette Jara, por sus dichos de eventual suspensión de militancia en el PC en caso de resultar electa en las próximas elecciones presidenciales.

El respaldo de Carmona se dio en el contexto de las declaraciones que la candidata del PC entregó el pasado viernes en su cierre de campaña en Concepción, instancia en donde la abanderada señaló que podría congelar su militancia en el Partido Comunista si es que llega a salir electa presidenta, como lo hizo el exmandatario, Sebastián Piñera, con RN.

“Creo que cuando uno es presidente de Chile, tiene que hacer gestos que toda la ciudadanía se sienta representada”, señaló Jara en ese momento.

La respuesta de Carmona se dio en el contexto de una entrevista realizada en el programa Estado Nacional, de 24 Horas.

Tras ser consultado por la anticipada decisión de Jara, señaló: “Antes del anuncio, está la práctica, y en la práctica hay que ver el mando, hay que encarnar un representante directo de la candidata”.

“La señal es debemos ser una coalición, debe la coalición, tener la tranquilidad de contribuir en sus capacidades y todo eso debe ser altamente valorado”, sumó.

En ese sentido, indicó su respaldo como partido a la decisión de la candidata : “En ese plano nosotros, desde la dirección nacional del Partido Comunista vamos a tener absoluta comprensión, vamos a aceptar con total disposición si eso le ayuda al proceso de unidad”.

Así, el timonel comunista reafirmó su postura: “S i esto es una contribución a la unidad en la práctica y en señal, bienvenido sea ”.

“Nosotros vamos a tener la mejor comprensión, la mejor disposición, no nos vamos a sentir disminuidos”, concluyó Carmona.