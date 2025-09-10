Vallejo destaca reposición de multa por no sufragar en el Senado y reitera desacuerdo del gobierno con salida de Vidal de TVN

La tarde de este miércoles, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), abordó la reposición de la multa por no sufragar en el Senado, y la aprobación de la reforma que eleva los requisitos para que los extranjeros puedan votar en las elecciones de nuestro país.

Ambas mociones levantadas por el gobierno recibieron el apoyo que necesitaban para avanzar, cumpliendo de esta manera el acuerdo que había entre el Ejecutivo y el presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro (RN).

Al respecto, en entrevista con la radio Rock and Pop la portavoz del gobierno sostuvo que tras largas discusiones en el Parlamento, se logró este “paso importante para ambos compromisos”.

“Uno era el de ver cuál iba a ser la multa social voto obligatorio para esta elección, que quedó con un máximo de 1,5 UTM, que es alta, pero es mucho menos de lo que se había planteado en un inicio (...) y la otra parte del acuerdo era que avanzáramos en esta reforma constitucional para cambiar un poco la composición del padrón de no esta elección, sino que la siguiente para elevar los requisitos a los extranjeros para poder participar en elecciones”, destacó.

En ese sentido, reiteró que por el momento las personas extranjeras que tienen derecho a voto, pueden sufragar para las presidenciales de este año.

La salida de Francisco Vidal de TVN

En el mismo espacio radial, la autoridad de gobierno se refirió a la renuncia de Francisco Vidal a la presidencia del directorio de Televisión Nacional (TVN).

El exministro dejó su cargo en el canal estatal apuntando a las declaraciones del candidato presidencial republicano José Antonio Kast en su contra.

Al respecto, Vallejo señaló: “Respetamos esa decisión, que él comunicó las razones de aquello, pero no lo compartimos”.

“No es una renuncia que le pedimos, no lo solicitamos y es más, no la compartimos porque estos ataques del candidato Kast al expresidente TVN para poner en cuestión el pluralismo de Televisión Nacional, la verdad es que son sumamente irresponsables”, reprochó la ministra.

“Esto porque el canal tiene un directorio que es pluralista, que tiene distintas miradas políticas y que sus directores la expresan públicamente. O sea, no es Francisco Vidal solamente expresando sus posiciones políticas abiertamente, sino que también lo han hecho otros miembros del directorio, algunos son de derecha, otros no”, argumentó la vocera.