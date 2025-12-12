VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Vallejo responde a dichos de Kast a dos días del balotaje: “Eso es una falta de respeto para el país”

    El candidato republicano apuntó a la administración actual afirmando que "prometió solucionar todo y lo destruyó todo". La ministra salió al paso y dijo: "Este país lo hemos levantado todos y todas, el país se ha ido normalizando, el país está creciendo”.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que “es una falta de respeto para el país” las declaraciones del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, cuando este indicó que “Chile se cae a pedazos” y donde apuntó a la administración actual afirmando que “prometió solucionar todo y lo destruyó todo”.

    Esto en medio de una actividad para entregar información y recomendaciones sobre el proceso electoral del domingo 14 de diciembre, la secretaria de Estado fue consultada por las críticas del candidato en su discurso de cierre de campaña.

    “Hemos dicho varias veces que ha habido una especie de relato, discurso sistemático o más allá de lo que ha dicho el candidato de que ‘Chile se cae a pedazos’ y eso es una falta de respeto para el país. Este país lo hemos levantado todos y todas, el país se ha ido normalizando, el país está creciendo”, aseguró Vallejo.

    En esa línea, comenzó a enumerar parte de las medidas y acciones implementadas en la administración actual en temas económicos, sociales y de salud. “La pandemia golpeó muy fuerte y hemos tenido situaciones de eventos complejos, hemos tenido varias inundaciones e incendios y a pesar de eso hemos logrado atender a las personas que perdieron obviamente ciertos bienes, etcétera”, explicó la ministra.

    Para ningún gobierno, obviamente, es fácil, todo gobierno tiene sus adversidades, pero lo que podemos decir que la adversidad que hemos enfrentado nosotros la hemos superado de manera colectiva y por eso tenemos que sentirnos orgullosos y orgullosas de ser chilenos y chilenas, porque el país, insisto, está creciendo”, reiteró.

    Añadiendo que “el país ha avanzado en materia de cuidado y el país ha avanzado de manera colectiva con acuerdos en temas que estaban pendientes durante décadas”.

    Vallejo por declaraciones de Carter: “Por respeto a nuestros compatriotas, haya transparencia”

    Junto a ello, la secretaria de Estado también se refirió a las declaraciones que realizó el senador electo Rodolfo Carter, quien detalló que “los US$6.000 millones se dividen en tres tercios: aproximadamente US$2.000 millones en recortes presupuestarios que, evidentemente, no vamos a decir porque nos paralizan el país al día siguiente (...) Es claro que si usted dice ‘termino con el programa X’, vamos a tener la calle incendiada”.

    Ante esto, la vocera de gobierno realizó un llamado a la “transparencia”. “Lo que podemos señalar como gobierno, y en línea de lo que mencionábamos anteriormente, que es la información que requiere la ciudadanía para poder ejercer su voto, es que por respeto a nuestros compatriotas, haya transparencia e información en lo que van a ser las acciones o la implementación de compromisos o propuestas que tengan las candidaturas”, sostuvo.

    Agregando que “bajo un principio democrático de transparencia y de resguardo del derecho a la información de nuestros ciudadanos y ciudadanas, es que lo que corresponde es que tanto los candidatos como sus colaboradores informen a la ciudadanía con total transparencia cuáles van a ser su acción una vez llegado al poder, si es que así obviamente lo determina la ciudadanía”.

