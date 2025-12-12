VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Kast realiza cierre de campaña con fuertes críticas a Jara y al gobierno

    El abanderado del Partido Republicano llegó hasta Temuco para marcar el último hito de su campaña de cara a la elección del domingo. “Estamos seguros de que este domingo vamos a ganar y va a ser hermoso”, afirmó.

    Pedro Rosas 
    Pedro Rosas

    Hasta Temuco, en la Región de La Araucanía, llegó este jueves a eso de las 13 horas el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, para realizar su cierre de campaña de cara a la segunda vuelta presidencial de este domingo, donde se enfrentará a la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara.

    Junto a su esposa, María Pía Adriasola, el candidato arribó temprano al aeropuerto de La Araucanía, donde fue recibido por un grupo de adherentes y algunas figuras del sector como los parlamentarios electos por la zona, Rodolfo Carter y Eduardo Cretton (UDI), los diputados Miguel Mellado y Stephan Schubert y la secretaria general del partido, Ruth Hurtado.

    Allí, tal como lo ha hecho a lo largo de la campaña, no dudó en cuestionar a la exministra del Trabajo. Consultado por el acto que Jara sostuvo el miércoles en Puente Alto, donde acusó al republicano de tener “propuestas clandestinas”, Kast apuntó a que “cuando nos inscribimos, advertimos que la campaña iba a estar llena de mentiras, de difamaciones, y ha sido una constante”.

    En ese sentido, agregó: “Le quedan algunos días para seguir mintiendo y difamando al hablar de ciertas propuestas”.

    No es primera vez en la campaña que Kast llega a la zona. Sin ir más lejos, fue donde, hace más de tres semanas, inició su despliegue para el balotaje -cuando se reunió con víctimas del terrorismo en la región- y también la visitó en varias ocasiones previo a la primera vuelta, presentando incluso su plan “Araucanía Libre”.

    Así, no fue una sorpresa que haya definido la región para marcar el último hito de su despliegue, ni menos que haya decidido hacerlo en pleno centro de Temuco, en la Plaza de Armas Aníbal Pinto, donde, a partir de las cinco de la tarde, comenzaron a llegar los primeros adherentes. Entre ellos, algunos con banderas chilenas, de Chile Vamos, el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario.

    Y es que durante toda la campaña para el balotaje la apuesta ha sido mostrar a un candidato más cercano, por lo que -a diferencia del cierre de campaña de primera vuelta realizado en el Movistar Arena- hacer algo más acotado.

    Su comando no atraviesa el mejor momento. Está tensionado por la planificación de la puesta en escena del domingo, una vez que ya se conozcan los resultados.

    Aunque inicialmente se hicieron coordinaciones para utilizar el Estadio Bicentenario de La Florida, esa opción se descartó después de que algunos dirigentes del partido como Arturo Squella y el jefe de campaña de Kast, Martín Arrau, llamaran a hacer una actividad más acotada y menos triunfalista. Esto, a diferencia de otros como Antonio Barchiesi.

    Discurso de Kast

    Tras la presentación de la banda nacional de música ranchera Los Charros de Luchito y Rafael y detrás de su ya tradicional vidrio blindado, el candidato republicano salió al escenario pasadas las 19.30 de la tarde para dar su último discurso previo a la segunda vuelta.

    Tal como habían adelantado en su entorno y en línea con su discurso en una actividad de campaña en Concepción durante el fin de semana, su alocución estuvo centrada en temas de seguridad y economía, como también en sus críticas al gobierno de Gabriel Boric y a Jara.

    El candidato empezó su intervención agradeciendo “a dios que me ha guiado, me ha cuidado y me ha acompañado”. También tuvo palabras para los parlamentarios en ejercicio y electos del sector, junto con los alcaldes, concejales, consejeros regionales y los integrantes de su equipo más cercano.

    Además, el republicano se mostró triunfalista. “Estamos seguros de que este domingo vamos a ganar y va a ser hermoso”, afirmó.

    Tras ello, hizo varios guiños al resto de los partidos de oposición que apoyaron su candidatura. No solo reiteró que “vamos a trabajar unidos” en un eventual gobierno, sino también agradeció directamente a libertarios, socialcristianos, Chile Vamos, Demócratas y Amarillos por sumarse a la campaña de segunda vuelta.

    Así, dio paso a la crisis de seguridad. “En La Araucanía y en Chile se va a hacer justicia (...), porque hay miles de agricultores, emprendedores, comunidades mapuche, que han sufrido por el miedo, por el miedo a unos pocos que son unos cobardes que, atacan de noche con el rostro cubierto”, afirmó.

    Y recalcó que “esta es una cruzada para recuperar la paz, el orden, la justicia en nuestro país”.

    En ese contexto, no dudó en apuntar contra el gobierno: “Lo más increíble es que este gobierno lo tuvo todo para hacer las cosas bien. No tuvo pandemia, no tuvo un estallido, prometió solucionar todo y lo destruyó todo. Fuero capaces de destruir la educación, la atención en salud, el sueño de la casa propia, son capaces de expropiar un terreno para dárselo a quienes lo usurparon”.

    “Nos hablaron de que iban a cuidar a los chilenos y a los únicos que cuidaron fueron a sus amigos. Y eso es algo que tiene que cambiar”, apuntó.

    Así, también agradeció a los funcionarios de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) y apuntó sus dardos contra Jeannette Jara. “A ellos, más que insultarlos como lo hace la candidata que va con la izquierda, nosotros los aplaudimos”, manifestó.

