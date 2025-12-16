SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    “Vamos a sorprender”: Carter afirma que el gobierno de Kast no será una “caricatura” de “reaccionarios” y “ultras”

    El senador electo hizo un llamado a no confundir el estilo de Kast con el de líderes de derecha como Milei, Trump o Bukele. "José Antonio Kast es una persona distinta”, indicó.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Diego Martin

    Poco más de 24 horas han pasado desde que se revelaron los resultados de las elecciones presidenciales que dieron como ganador a José Antonio Kast para dirigir al país en el próximo periodo. Desde entonces, el republicano ha tenido una movida agenda, misma que lo tiene ahora en Argentina para sostener un encuentro con el Presidente de ese país, Javier Milei.

    En ese marco, el senador electo por La Araucanía y quien fue miembro del comando de Kast, Rodolfo Carter, hizo un llamado a no confundir el estilo del Mandatario argentino con el Presidente electo, puesto que, a su parecer, tienen "personalidades distintas".

    “Son culturas distintas la argentina y la chilena, sus institucionalidades son distintas y por sobre todo nuestros pueblos tienen características distintas, ni mejores ni peores, pero el pueblo argentino tiene una forma de vivir, de sentir y también de relacionarse con la política distinta al pueblo chileno”, sostuvo en diálogo con radio Duna.

    No obstante, destacó que “hay ciertas cosas que son muy interesantes y muy atractivas” en el país vecinos, las que -indicó- será importante abordar en el encuentro.

    En ese sentido, se refirió a las comparaciones que han surgido entre Kast y líderes de derecha como Donald Trump y Nayib Bukele. Al respecto, Carter aseguró que “es imposible” que el republicano sea como esos políticos.

    “Y no lo decimos por comodidad, porque no se puede replicar ninguna experiencia extranjera en Chile. Y porque además José Antonio Kast es una persona distinta”, indicó.

    En esa línea, aseguró que “junto con la prioridad en materia de seguridad y en materia de crecimiento económico, el Presidente electo, José Antonio Kast, ha tomado una actitud, que conversamos en la previa y en la más íntima, yo tuve la oportunidad de hablar con él varias veces, vamos a sorprender“, indicó.

    “Y sorprender tiene que ver no solo con lo osado, lo radical, lo innovador en las medidas. Es sorprender respecto a la caricatura. No vamos a ser los ultras, no vamos a ser los reaccionarios que la caricatura de la izquierda quiso decir“, sostuvo.

    En sus argumentos, señaló: “Lo único ultra que vamos a tener, vamos a ser ultra responsables, ultra trabajadores, ultra patriotas, pero sobre todo muy humildes, porque hemos aprendido la lección, incluso del adversario".

