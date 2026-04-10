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    “Vamos avanzando paso a paso”: Kast recalca que “no se cambia un Estado completo en un mes”

    Por su parte, la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, sostuvo que en este mes “intenso” se han puesto como prioridad “las distintas urgencias de los chilenos”.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    En el Palacio de La Moneda, pasadas las 10.00 de la mañana de este viernes, comenzó la segunda sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, instancia en la que se presentó el primer informe elaborado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), tras el levantamiento de información sobre el uso de recursos fiscales en más de 500 servicios públicos.

    En ese espacio, además del Presidente José Antonio Kast, participó el ministro de la Secretaría General de Gobierno, José García Ruminot; la subsecretaria de esa cartera, Constanza Carrillo; y otras autoridades.

    Allí, el Presidente entregó una alocución a los presentes, en la que destacó el rol de los auditores como “encargados de velar porque los recursos de todos los chilenos se usen bien”.

    De igual manera, sobre los comentarios que han surgido por su gestión en su primer mes de gobierno, dijo que “uno no cambia un Estado completo en un mes”.

    “Aquellos que nos dicen, ‘miren, llevan un mes y todavía no hacen esto, esto, esto, esto’. Bueno, nosotros vamos en un proceso, reconfigurando algunas cosas de acuerdo a lo que establece la norma, y vamos avanzando paso a paso. Algunos les he dicho, avancemos sin prisa, pero sin pausa”, agregó.

    Más tarde, al cruzar el patio de los naranjos, recalcó que “nunca” se ha dejado la agenda del gobierno.

    Por su parte, la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, sostuvo que en este mes “intenso” se han puesto como prioridad “las distintas urgencias de los chilenos”.

    “Hemos tenido la urgencia, el coraje y el carácter de atacarlas de manera concreta y con medidas que todos los chilenos puedan ver y observar en plazos y objetivos que sean claros y de cara a la ciudadanía. Dentro de eso también hemos tenido que enfrentar algunas crisis complejas pero siempre ha sido hablándole con la verdad a todos los chilenos y enfrentando esta situación como corresponde”, aseguró desde Ñuble en su primera vocería regional.

    Más sobre:José Antonio KastAuditoríaInspecciónGobierno

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