Viaje al mundo republicano

Jose Antonio Kast en el discurso de cierre del Congreso Republicano, el pasado 23 de enero.

1.- El círculo de hierro

Ya sintiendo que estaba cerca de cumplir su objetivo de convertirse en el próximo presidente de Chile, el pasado 11 de noviembre, ante una multitud que lo acompañó en el cierre de su campaña de la primera vuelta –en el Movistar Arena–, José Antonio Kast transmitió un mensaje personal.

“Hace tres mil días comenzamos este sueño. Nos dijeron que era imposible, se rieron, nos subestimaron, pero aquí estamos: más fuertes, más maduros y más convencidos que nunca. La tercera será la vencida”, dijo el entonces candidato presidencial del Partido Republicano.

Nueve años, seis meses y 13 días pasaron desde la mañana del 31 de mayo de 2016 -cuando el entonces diputado Kast llegó a la sede de la UDI a entregar su carta de renuncia al partido- hasta hoy, jornada en que se convirtió en el próximo presidente de Chile.

Esa mañana, el entonces presidente de la colectividad, Hernán Larraín, no quiso recibir su misiva y fue el secretario general, Guillermo Ramírez –actual timonel gremialista–, quien lo hizo.

Antes de salir de la casona de calle Suecia, Kast le planteó al fallecido senador Jovino Novoa que lo acompañara en su peregrinación, que lo ayudara a forma un nuevo partido, acorde y leal a los principios rectores de Jaime Guzmán, lo que no ocurrió.

Ese día, Kast inició un largo camino para levantar, a pulso, un nuevo partido de derecha que lograra conectar con un electorado cada vez menos politizado. Lo llamó Republicano, al igual que la tradicional colectividad conservadora estadounidense, que se transformó en tiempo récord en uno de los partidos más poderosos de la derecha y el espectro político, con 31 diputados y cinco senadores electos en noviembre pasado.

José Antonio Kast, que varias veces fue menoscabado por los llamados “coroneles” de la UDI, coronó su peregrinación imponiéndose con 7.240.006 votos (58.21%). Llega a La Moneda acompañado de una galaxia republicana cuyo primer anillo es su equipo de confianza, el cual ha ido variando con el tiempo.

Este lo encabeza el presidente del partido, Arturo Squella (47), a quien Kast conoció en 2005 en la Fundación Jaime Guzmán. Hicieron match en un viaje a una escuela de líderes a Chiloé que se mantiene hasta hoy.

Luego viene su asesor estratégico, Cristián Valenzuela (44), también abogado de la UC y considerado el cerebro tras el aplastante triunfo electoral de anoche. Para algunos sería el natural jefe de asesores del Segundo Piso, sin embargo, esa determinación no está decantada. El estilo provocador de Valenzuela se tomó parte del debate de la campaña, sobretodo cuando tildó de “Parásitos” a los funcionarios públicos en una de sus columnas.

Se suma la periodista Carolina Araya (34), su jefa de gabinete –quien se encuentra de prenatal– y que acompañó a Kast durante gran parte de su travesía.

El grupo lo integra también el “gerente” de su campaña, el economista Alejandro Irarrázaval (64), quien pese a sus reconocidas habilidades de liderazgo prefiere el anonimato. El ingeniero comercial y empresario fue tesorero de la UDI y maneja al dedillo los temas de financiamiento de los partidos y las campañas. Es amigo personal del mandatario electo desde sus tiempos en el movimiento gremialista de la UC y, siempre en privado, participó en las conversaciones con Chile Vamos.

Desde hace un par de años la también abogada UC y directora de Ideas Republicanas, Carmen Soza (46), se ganó un puesto en el círculo de confianza del político oriundo de Paine. Muestra de ello es que la exfuncionaria de la Dipres se convirtió en la jefa programática de la campaña, iniciando además negociaciones con Chile Vamos y otras fuerzas a partir de la primera vuelta.

También integra su círculo el ingeniero comercial Julio Feres (61), exjefe de campaña en su segunda aventura presidencial , quien estuvo un tiempo alejado de la política y radicado en el mundo privado. Su lugar en esta campaña lo tomó el exconvencional Martín Arrau, cuyo nombre también suena fuerte como miembro de su gabinete.

Finalmente, el ingeniero comercial de la UC Sebastián Figueroa (42) también es parte del círculo de hierro de Kast. Es presidente de Acción Republicana, suele viajar con él a las giras por el país, y desde hace un par de meses está encargado del head hunting para un futuro gobierno, junto con Irarrázaval.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella y la secretaria general, Ruth Hurtado, junto a otros parlamentarios y dirigentes de la colectividad. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

2.- La segunda línea que se alista para entrar al gobierno

En el rugby, la segunda línea es el motor físico del equipo, no siempre los más visibles pero sin ellos un equipo no funciona. Estas son las características del grupo –en su mayoría sub40– que empujó la campaña de Kast y hoy se aprestan a asumir, algunos por primera vez, responsabilidades en el Estado.

El capitán del equipo es, según las fuentes consultadas, Antonio Barchiesi (35), jefe operativo de la campaña, que se encarga de la producción, pero también de enlaces políticos. Este último, al igual que Araya, ha sido un fiel colaborador de Kast desde los inicios.

Le sigue, aunque siempre en un segundo plano, la concejal de Las Condes Catalina Ugarte (41). La vicepresidenta de la tienda es la encargada de la logística de las salidas a terreno.

Forma parte de este grupo el abogado de la U. de los Andes Ignacio Dülger (32), jefe de la Avanzada, quien en 2018 fue coordinador del área de jóvenes de Acción Republicana y en 2021 fue jefe territorial de la campaña.

También está María Jesús Wulf (35), socióloga de la UC y subdirectora de Acción Republicana. Es una de las colaboradoras de Soza en los temas de corte social e integró el equipo “Habla Chile”, una consulta realizada por el Partido Republicano para conocer las urgencias de la gente en distintas materias.

Beatriz Hevia (33), expresidenta del Consejo Constitucional, hoy dirige la comisión de seguridad, la principal bandera de la campaña, también bajo las órdenes de Soza.

Al grupo se suman Vicente Bruna (29), quien fue presidente de la juventud republicana, el jefe territorial de la campaña; el cientista político José Ignacio Palma (30), quien apoya a Pía Adriasola, la próxima primera dama; Benjamín Jadue (31) y Tomás Bunster (32), quien trabaja con Jorge Quiroz en el área económica.

Cristián Valenzuela, el principal estratega de Kast. Andres Perez

3.- La galaxia mediática

Mirando el auge de la ultraderecha en Europa y otras partes del mundo, Kast y sus asesores comunicacionales entendieron rápidamente que las redes sociales –X, YouTube, Instagram y TikTok, entre otras plataformas– eran la herramienta para transmitir sus ideas, responder –golpe a golpe– a sus adversarios y no depender de los medios tradicionales.

También para denunciar la crisis de inseguridad, confrontar directamente al gobierno y tener el control del mensaje.

Una de las primeras decisiones, al iniciar su tercera aventura presidencial, fue construir un estudio de televisión en la sede del partido, donde comenzaron a trasmitir programas en su canal de YouTube (en su oficina, Kast luce el trofeo entregado por esta plataforma por su alto número de seguidores).

El equipo de comunicaciones desde hace un buen rato está a cargo de Cristián Valenzuela, siempre en coordinación con su antecesora, Carola Araya, y lo integran las periodistas María Paz Fadel, María Ignacia Porcille y Uziel Gómez, entre otros.

El periodista Felipe “Yeti” Costabal es el encargado creativo y autor del concepto de “Atrévete” y el pegajoso jingle “Vota 2, vota Kast” que esta vez cambió a “Vota 5, vota Kast”, que corearon miles de partidarios en el Movistar Arena –lugar en que el candidato realizó su cierre de campaña en la primera vuelta.

Otra pieza clave del team es el publicista Adiel Ayala, quien desde la primera campaña del 2017 se ganó el aprecio y la confianza de Kast. Fue su sombra en sus actos de campaña y asumió la responsabilidad de hacerse cargo de la franja en televisión.

Completan el equipo María José Céspedes, a cargo de las métricas de redes sociales –un aspecto clave de la estrategia.

Sergio Turra lidera el equipo digital; Carlos Soublette, encargado de datos, y el abogado Tomás Bengolea –conductor del programa Nuevas Voces en radio Agricultura– es el jefe de comunicaciones del partido.

El director de la franja de Kast, Adiel Ayala, filmando al candidato en un acto de campaña en Puerto Montt.

4.- El paso al lado de los halcones

“El Partido Republicano nace desde y para las personas y defiende su vida desde la concepción hasta la muerte natural”, reza la declaración de principios de la fundación de la colectividad en junio de 2019.Su espíritu conservador vuelve a traslucir en varios otros párrafos –“Creemos en Dios”, “la familia, núcleo fundamental de la sociedad”–, que atrajo a figuras del gremialismo más puro y duro que saltaron de la UDI al flamante partido.

Entre ellos los abogados de la UC Marco Antonio González –quien fue el coordinador programático de la campaña anterior–, Carlos Frontaura –quien fue miembro de la Comisión Experta del segundo proceso constituyente– y Patricio Dusaillant –quien a diferencia del resto no milita pero suele representar al mundo republicano en la esfera de los medios de comunicación.

Esta vez, sin embargo, pasaron a un segundo plano. Carlos Frontaura y Marco Antonio González están dedicados a sus trabajos en Derecho de la UC y la Fundación Docere, respectivamente. Dusaillant, a su vez, mantiene un rol secundario en el directorio de Ideas Republicanas. Algunas voces de esa tienda aseguran que se distanciaron por la dirección pragmática que tomó el proyecto de Kast, para la cual dejó de lado la agenda valórica y se concentró en un “gobierno de emergencia”. Otras simplemente hablan de que prefirieron concentrarse en su desempeño laboral.

Los tres, junto con el ingeniero Julio Feres fueron las figuras clave de sus dos intentos presidenciales anteriores (2017 y 2021), en los que levantó un perfil de derecha conservadora en lo valórico, de crítica al expresidente Sebastián Piñera (incluso se declaró de oposición a esa administración en 2020) y de defensa al régimen de Augusto Pinochet.

En su tercera candidatura tampoco figuraron en la primera línea de la campaña –como sí lo hicieron en las dos anteriores– referentes intelectuales como el académico Juan Carlos Aguilera, el historiador Gonzalo Rojas y el abogado Álvaro Pezoa.

Tampoco tuvo un rol uno de los rostros nuevos más carismáticos de la tienda, el “profesor” Luis Silva –electo con una alta mayoría en el segundo Consejo Constitucional

Mara Sedini, vocera de la campaña de Kast. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

5.- Las figuras y piezas estratégicas

Vienen de distintos mundos sociales y políticos, varios de ellos se conocen poco entre sí, algunos simplemente no se llevan, pero han sido parte del engranaje mediático del partido, especialmente en la recta final de la campaña.

La más antigua es la secretaria general de la tienda, Ruth Hurtado, exconvencional y, para algunos, posible carta ministerial. Si los inquilinos que cuentan con estacionamiento en el partido han sido una medición de rango, la dirigenta temuquense tiene uno de los mejores.

La influencer y actriz Mara Sedini, en cambio, fue una de las últimas incorporaciones. La buena evaluación de su trabajo como portavoz ha hecho que su nombre figure entre las opciones para la vocería del próximo gobierno.

Por otra parte, el senador electo Rodolfo Carter (ex-UDI) y el exalcalde Rodolfo Codina (ex-RN) fueron acogidos en republicanos y asumieron un protagonismo como voceros oficiales que produjo cierto recelo al interior de la tienda. De paso, dieron un fuerte golpe a la candidatura de Evelyn Matthei en la primera vuelta.

Otra incorporación sorpresiva fue la del exconvencional Bernardo Fontaine, quien llegó a cumplir un rol específico: elaborar el Plan Desafío 90, que busca sistematizar las medidas a realizar los primeros 3 meses de gobierno.

Su aterrizaje fue un duro golpe para Chile Vamos, pues, pese a no ser militante, había sido encargado de RN de las franjas electorales para el Rechazo de 2022 y el A Favor de 2023.

Finalmente se suman los exuniformados que llegan al parlamento con altas votaciones, entre ellos el general militar en retiro y senador electo por la Región del Maule, Cristián Vial, y el general (r) de Carabineros y diputado electo Enrique Bassaletti.

Kast junto al senador electo Rodolfo Carter.

6.- Los caídos en el camino

A fines de 2021, tras su segundo intento fallido a La Moneda y con el viento “octubrista” en contra, Kast decidió sumergirse por un buen rato y concentrarse en reestructurar el partido.

Su última derrota, al igual que las anteriores, le había dejado varios aprendizajes. Para ir por un tercer intento debía contar con una tienda con una estructura mucho más robusta. Definió crear un semillero de líderes jóvenes y reforzar el trabajo programático, donde Chile Vamos y Evópoli le llevaban mucha ventaja.

Para dar un paso al costado tenía que buscar una figura con notoriedad y habilidad política que lo reemplazara en la presidencia. El recién electo senador Rojo Edwards –el único del partido ese año– tenía las condiciones que estaba buscando.

“Comienza una nueva etapa para el Partido Republicano, asume como presidente el gran Rojo Edwards”, señaló Kast en Twitter el 8 de enero de 2022.

El protagonismo de Edwards comenzó paulatinamente a chocar con Kast y su círculo de hierro. La sangre llegó al río cuando en noviembre de 2023 anunció que votaría “En contra” de la propuesta de nueva Carta Magna, a contrapelo de lo definido por Republicanos, cuyos militantes eran mayoría en el Consejo Constitucional. Semanas después dejó el partido.

El diputado Gonzalo de la Carrera fue otro de los dirigentes que en un momento entraba como Pedro por su casa a la sede del partido, pero que terminó siendo excluido.

El ingeniero comercial –quien ha dicho que él fue el primero en abrirle las puertas al entonces diputado en su programa en radio Agricultura– nunca logró entender que todo el partido debía jugar para el líder republicano.

Quien sí lo entendió, pero sintió que no fue premiada su lealtad, fue Johannes Kaiser, quien renunció a Republicanos acusando “degradación” a su gestión como parlamentario. Tras anunciar que estaría por el “En contra” en el plebiscito de 2023, la tienda definió apartarlo de diversas comisiones legislativas, tras lo cual dimitió a la bancada.

Sin embargo, su salida, la posterior fundación de su propia tienda –Nacional Libertario– y su exitosa candidatura presidencial terminó favoreciendo al actual mandatario electo al acercarlo a un electorado menos radical.

El pragmatismo de ambos líderes de una nueva derecha chilena volvió a acercarlos y hoy el exyoutuber podría llegar al gabinete de Kast.

La diputada Gloria Naveillán –quien describió a Valenzuela como “Rasputín”– saltó de Republicanos a Libertarios. A la lista se suma la senadora por La Araucanía Carmen Gloria Aravena, quien el 30 de abril anunció su renuncia a la colectividad en medio de tensiones internas por su respaldo al acuerdo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento en la Macrozona Sur.