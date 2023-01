Vicepresidente del PPD, Raúl Soto por Consejo Constitucional: “Si vamos a una sola lista con Apruebo Dignidad muere el Socialismo Democrático”

Sigue la división interna en el oficialismo por la posibilidad de enfrentar la elección de Consejeros Constitucionales en una lista única de la Alianza de Gobierno o ir en dos separadas.

La postura del PPD, que ha sido pública por parte de su timonel Natalia Piergentili y del exsenador Guido Girardi, es por ir separados de Apruebo Dignidad para abarcar más el público de centroizquierda que se ha sentido “abandonado” durante los últimos años.

Una posturas que fue reforzada este viernes por el vicepresidente nacional del PPD, Raúl Soto, quien, además, advirtió que en caso de ir en una lista común, dicha situación podría significar el fin del Socialismo Democrático.

“Quiero ser absolutamente categórico y acá me refiero no solo como diputado del PPD, sino que como vicepresidente nacional, como PPD tenemos una resolución de la mesa, que ha sido respaldada por dirigentes regionales a lo largo de todo Chile y que tenemos claro que es la posición mayoritaria del partido y que es que queremos ampliar la base de apoyo político y social, no solo del gobierno, sino que también del futuro texto constitucional”, indicó el legislador.

El diputado justificó la postura del partido con que de esa manera “empecemos a hablarle a aquellos sectores de la ciudadanía que se sienten más representados por sectores de la centroizquierda que de alguna u otra manera se han ido abandonando por el Socialismo Democrático”.

En ese sentido advirtió que “personalmente creo que si vamos a una sola lista con Apruebo Dignidad, muere el Socialismo Democrático y creo que el Socialismo Democrático tiene que estar más presente que nunca en la contingencia y en la política nacional, debe volver a recuperar la centroizquierda chilena”.

Sus dichos se dieron horas después de la reunión que este viernes sostuvieron en la sede del Partido Liberal los diversos partidos de la Alianza de Gobierno, conformada por el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad.

En esa línea las tiendas oficialistas reiteraron esta mañana que el afán es intentar llegar a una lista común de toda la izquierda y la centroizquierda.