Vodanovic descarta salida del PS del gobierno y marca que “eso no obsta que aquí haya una discusión crítica”

Si bien el Partido Socialista ha sido enfático en señalar que están molestos con el Frente Amplio por su rol en el caso de la senadora Isabel Allende, la timonel del PS, Paulina Vodanovic, descartó la salida de la colectividad del gobierno.

“Hoy hemos señalado que vamos a hacer un periodo de reflexión que, coincidentemente, ustedes saben, hay un cambio de la mesa, tiene que asumir un nuevo comité central, de manera tal que en ese espacio es el que nos hemos convocado, porque efectivamente hay un sentimiento difícil en relación a otros partidos de la coalición, en particular con el Frente Amplio, hay un dolor, y no podemos dejar pasar eso”, dijo la senadora PS.

En esa línea, agregó: “Creemos que es necesario que nos sentemos como partido, y que hagamos un diálogo de Arica a Magallanes, y más allá, porque nosotros tenemos comunales en el exterior, y como dimos muestra hace pocas semanas, de tener un partido vivo, un partido que tiene energía, que está dispuesto a hacer esta discusión, lo vamos a hacer también con la gente del exterior”.

Luego, tras ser consultada sobre qué pasará con las relaciones con el gobierno, Vodanovic respondió: “Nosotros somos parte del gobierno, vamos a seguir trabajando consistentemente con eso, y eso no obsta a que aquí pueda haber un proceso de discusión crítica al interior del partido”.

La senadora Isabel Allende. Foto: Sebastián Cisternas / Aton Chile.

Dicho eso, remarcó que no esperan nada del Ejecutivo. “Vamos a seguir trabajando, y lo dijimos también, nos sentimos muy orgullosos de ser el partido que siempre ha apoyado aquellas políticas que van en beneficio de la gente. Nosotros no nos vamos a perder, aquí la ultraderecha no puede avanzar, nosotros vamos a construir unidad, vamos a ser el partido que hemos sido en 92 años de historia, responsable, un partido que piensa en Chile, un partido que no actúa con egoísmo”.