Vodanovic (PS) aboga por coalición amplia tras tesis de Huenchumilla (DC) sobre posible quiebre si Jara pierde

A solo tres semanas de la elección presidencial, la senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, dio luces de su postura respecto del futuro de Unidad por Chile, la coalición que el oficialismo y la Democracia Cristiana formaron para respaldar la candidatura de Jeannette Jara (PC).

Fue el senador y presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, quien abrió la discusión el sábado. En conversación con El Mercurio, el dirigente sinceró que no ve a su partido en una alianza con el Frente Amplio o el Partido Comunista, mas sí con los socialistas. “Nosotros tenemos una coalición de nueve partidos en función de la candidatura de Jeannette Jara. Si nos fuera mal, se termina la coalición, simplemente se termina la coalición“, dijo.

Francisco Huenchumilla.

Tras una reunión con los parlamentarios en ejercicio y aquellos que resultaron electos, Vodanovic fue consultada por al prensa por esta idea. “En medio de un escenario electoral nunca es bueno ir tomando decisiones ni posturas. La única postura que ha tenido permanentemente el Partido Socialista históricamente desde su creación en el año 1933 es conducirse en coalición, en buscar mayoría, es en lograr hacer cambios con mucha tranquilidad y con mayoría y por lo tanto vamos a seguir buscando aquello“.

“La unidad de las fuerzas progresistas hoy día es más necesaria que nunca y ese análisis vendrá después de las elecciones. Primero haremos un gran diálogo interno en nuestro partido y luego veremos cómo somos capaces de construir esa coalición que es necesaria para Chile, porque cuando Chile se ha conducido con coaliciones amplias es cuando ha podido avanzar y por lo tanto siempre el objetivo de este partido va a ser conducirnos en unidad y en buscar esas mayorías que dan estabilidad y que dan progreso”, reafirmó.