Vodanovic (PS) llama al gobierno de Kast a considerar implicancias en materia internacional de candidatura de Bachelet a la ONU

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, instó al futuro gobierno a respaldar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas y, además, hizo una advertencia sobre el carácter del gabinete de José Antonio Kast, quien el sábado presentó a sus subsecretarios y delegados presidenciales-

En diálogo con radio Infinita, Vodanovic criticó que “pareciera que algunos actores políticos no ven la la importancia para el país de esta candidatura. Cuando nosotros hablamos de que es una candidatura que está siendo impulsada por México, Brasil y Chile, no son candidaturas individuales, son candidaturas que representan algo importante para Latinoamérica”.

“Son evaluaciones que tiene que hacer el próximo gobierno porque esto, insisto, no afecta a la presidenta Bachelet o a un sector, esto afecta al país, es importante para el país y por lo tanto es una evaluación que tienen que hacer desde sus equipos, pero entendiendo las implicancias que tiene no solo para la política interna, sino para la política internacional. Espero que como ha sido tradición en nuestro país, tanto en materia de defensa como en materia de relaciones exteriores, haya un análisis de Estado, de políticas de continuidad”, apuntó.

Si bien reconoció que la oposición ha manifestado que están en desacuerdo con muchas de las políticas que ejecutó Bachelet cuando fue presidenta, sostuvo que “este es un tema que trasciende la política interna, trasciende las políticas públicas”.

“Entonces, no puedo entender que además se apresuren tanto a dar opiniones por la prensa sin hacer un estudio acabado del asunto”, dijo.

Vodanovic también manifestó su preocupación con que aún no se haya definido quien encabezará la subsecretaría de Fuerzas Armadas, cargo que ella ocupó durante el gobierno de Bachelet. Luego, expresó: “Espero también que este ánimo un poco refundacional que veo a veces en algunos (ministros) no sea tal, porque ya sabemos lo que pasa en esos casos, y lo digo, por ejemplo, a partir de los dichos de Martín Arrau, futuro ministro de Obras Públicas, que dijo que él no iba a cortar cintas, sino a reinstitucionalizar el ministerio”.

“Me preocupa un poco esa visión de llegar a cambiarlo todo sin hacer un diagnóstico claro, porque una cosa es haber sido oposición, muy distinta del resto de la oposición de derecha, donde no hubo diálogos muchas veces, y no hay un conocimiento bien acabado de las instituciones públicas", advirtió.