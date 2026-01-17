SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Vodanovic rechaza relación profesional o personal con Yáber y Najle tras investigación paralela en "trama bielorrusa"

    La senadora es investigada como "sujeto de interés" por el Ministerio Público en una causa paralela del bullado caso. Durante esta jornada se mostró plenamente disponible para colaborar en la investigación y lamentó la filtración

    Joaquín Barrientos 
    Joaquín Barrientos
    La senadora Paulina Vodanovic PEDRO RODRIGUEZ

    A través de una declaración pública, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió la tarde de este sábado a la investigación iniciada por el Ministerio Público sobre ella como “sujeto de interés” en una arista de la denominada “trama bielorrusa”.

    Según información compartida por T13, la Fiscalía habría abierto una investigación paralela a la investigación de la trama bielorrusa sobre Vodanovic.

    Según lo señalado por el citado medio, en esta causa por ahora la legisladora se encontraría como “sujeto de interés” y no como imputada.

    La investigación por parte de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, se debería a una serie de menciones a la senadora durante las escuchas telefónicas realizadas a los conservadores de bienes raíces de Puente Alto y Chillán, Sergio Yáber y Yamil Najle.

    En concreto, según los informes policiales, al parecer en estas menciones se habría tratado el presunto rol de Vodanovic en el nombramiento de uno de los conservadores.

    Sobre esta situación, la senadora señaló haber tomado “con sorpresa y profunda extrañeza la información”.

    “Al respecto, me permito señalar que no tengo conocimiento alguno y desconozco absolutamente algún tipo, directo o indirecto, de vinculación en la materia. A la fecha ninguna persona, se ha comunicado conmigo ni ha inquirido detalle o versión sobre estos aspectos. Además, con las aludidas personas no mantengo relación profesional o personal de ninguna especie”, explicó la parlamentaria por la región del Maule.

    Vodanovic considera que “es de extrema gravedad la facilidad con que información de acceso restringido, propia de la reserva de antecedentes tan graves y sin fundamento ninguno, se difunda de manera pública sin medios de verificación o consulta, sin que exista hasta el día de hoy ningún responsable, ya sea funcionario público o particular con acceso a estas investigaciones”.

    Rechazo y no aceptaré que se ponga en duda mi honra, ni mi trayectoria de más de 30 años como abogada, funcionaria pública y actualmente senadora sobre la base de insinuaciones, trascendidos o filtraciones interesadas”, agregó al respecto.

    Estoy plenamente disponible, como cualquier ciudadano, para colaborar con cualquier investigación llevada por el Ministerio Público, como siempre lo he estado, y con la misma firmeza exijo que se respete la ley y la verdad”, concluyó sobre el caso.

