Vodanovic refuerza llamado a primarias amplias con la DC y enfatiza que “los adversarios están al frente y es una derecha feroz”

Tras reafirmarse la candidatura de Paulina Vodanovic como la carta del Partido Socialista (PS) a La Moneda durante la celebración del 92° aniversario del PS, este sábado el partido organizó un encuentro programático para comenzar a debatir las ideas base para su candidatura. En la instancia, la parlamentaria reforzó la idea de primarias amplias en el oficialismo en conjunto a la Democracia Cristiana (DC), además de criticar a la oposición , particularmente a Evelyn Matthei.

Durante el inicio de esta jornada, la actual senadora por el Maule detalló que "las discusiones que vamos a tener hoy día en materia de salud, en materia de educación, en materia económica, son fundamentales“.

“Sabemos que el crecimiento económico es fundamental, aquí el decrecimiento no cabe, lo sabemos, pero tenemos que también entender cuáles son las propuestas para el futuro de un Chile que necesita tener recursos para satisfacer las necesidades de la gente, de nuestro pueblo, que sigue siendo todavía, a lo mejor en lo básico, carente en cuanto a vivienda, a salud, a educación”, explicó la candidata.

Santiago 25 de abril 2025. Paulina Vodanovic preside acto del 92 aniversario del Partido Socialista. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

Por otro lado, y en medio de las discusiones internas que se han generado en algunos grupos del PS para bajar su candidatura en favor de apoyar a Carolina Tohá, Vodanovic enfatizó: "Yo quiero decirles que la tarea aquí es una tarea de partido, lo hemos dicho y repetido, esta no es una candidatura mía, es la candidatura del Partido Socialista “.

“Es la voz del Partido Socialista la que tenemos que expresar. Es la dirigencia del partido unánimemente, todos los miembros del Comité Central los que han determinado la necesidad de que exista esta voz en las primarias. Y por lo tanto, cada uno de ustedes en la representación que viene, también es la voz del partido”, agregó.

También reforzó la importancia de realizar primarias oficialistas, las que, a su parecer, deberían incluir a la Democracia Cristiana (DC) . “Esta discusión de las primarias no es de rostros, no es poco fraterna entre los partido oficialistas. Al contrario, queremos una primarias amplia, participativa. Ojalá que la Democracia Cristiana también se pueda integrar”, detalló.

Con ello, reforzó la idea de enfrentar a la derecha y no a los “partido amigos”, además de criticar las palabras de Evelyn Matthei para justificar el golpe de Estado. "Los adversarios están al frente y es una derecha feroz, una derecha negacionista, una derecha que en lo económico también, no es solo liberal, sino sin corazón. Una derecha que no escatima en quitarle recursos a los más pobres, una derecha, repito, negacionista en materia de derechos humanos", explicó.