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    Vodanovic y postura de Quiroz sobre el CAE y la gratuidad: “No se puede privar de un derecho para satisfacer a otro”

    El Ejecutivo enfatizó que buscaría mejorar los métodos de cobranza de los deudores del CAE. Mientras tanto, ya la semana pasada habían anunciado la posibilidad de restricciones a la gratuidad universitaria.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Vodanovic y postura de Quiroz sobre el CAE y la gratuidad: “No se puede privar de un derecho para satisfacer a otro”

    La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, abordó esta mañana la postura mostrada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto al Crédito con Aval del Estado (CAE) y la gratuidad universitaria.

    En medio de la postura del Ejecutivo de llevar a una reducción presupuestaria, una de las propuestas en el tema es buscar recolectar de manera más efectiva las deudas vinculadas al CAE.

    En ese sentido, Quiroz ayer habría señalado que entre los deudores de este préstamos estatal se encontrarían personas con sueldos mayores a 5 millones.

    La vamos a ir a cobrar y vamos a actuar muy ágilmente en las potestades del juicio ejecutivo que incluye embargos“, señaló al respecto.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En ese contexto, la parlamentaria socialista no considera que poner el foco en aquello “quite la gravedad de la situación de reducir la gratuidad”.

    “Evidentemente el CAE es una política que en su momento, que ha sido muy criticada, pero que en su momento le permitió el acceso a la universidad a quienes no tenían el acceso. Y creo que cuando uno debe algo y puede pagarlo, tiene que pagarlo. Por lo tanto, no tengo problema en que se ejecute aquello", explicó.

    “Se tiende hacer mucho esta comparación entre una y otra cosa. Si la plata entonces que ahorramos en el Mepco la usamos en salud, pero la verdad es que eso no es así, no se puede privar de un derecho para satisfacer a otro”, agregó la senadora por el Maule.

    Respecto a situaciones anómalas, como aquellas personas que buscan falsear sus datos en el registro social de hogares para acceder a beneficios como la gratuidad, Vodanovic señaló que “poner el énfasis en eventuales casos aislados no soluciona el problema de fondo”.

    “No invisibiliza el problema que tenemos con muchos estudiantes que no pueden acceder a la universidad si no es a través de la gratuidad”, agregó.

    Además, respecto a la restricción a la gratuidad para mayores de 30 años propuesta por el Ejecutivo, la senadora enfatizó que “eso también tiene un impacto en ciertas personas. Incluso se ha dicho bastante con las mujeres, porque muchas mujeres ingresan a estudiar después de haber criado o haberse dedicado al cuidado de los hijos”.

    Más sobre:Paulina VodanovicCAEGratuidadJorge QuirozHaciendaCobrosMorosos

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