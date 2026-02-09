Ximena Aguilera y May Chomali sostienen reunión bilateral por traspaso de mando del Minsal

En el marco del traspaso de mando, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, sostuvo una reunión bilateral la tarde de este lunes con su sucesora, May Chomali.

En el encuentro, llevado a cabo en el edificio de la cartera, se abordó el estado de avance de las listas de espera, el traspaso de información y los principales proyectos encabezados por el ministerio.

Previamente, Aguilera destacó las credenciales de sus sucesora. “Yo valoro la experiencia que tiene la doctora Chomali como especialista en salud pública. Encuentro que es una muy buena señal nominar nuevamente a un especialista en salud pública como los que estamos también a cargo ahora de la cartera”, subrayó.

Ya se han realizado seis reuniones bilaterales y se espera que continúen en lo que queda de febrero.

Este martes se efectuará la reunión del Ministerio de Bienes Nacionales entre el actual titular Francisco Figueroa y su sucesora Catalina Parot. El mismo día, está prevista la bilateral entre el ministro saliente de Energía, Álvaro García, y su sucesora, Ximena Rincón.