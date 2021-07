Yasna Provoste afirma que el martes conversará con la oposición en el Senado sobre su continuidad como presidenta de la Cámara Alta

A un día de que la actual presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), anunciara su candidatura presidencial en la Escuela Gabriela Mistral de Vallenar, entregó su primera entrevista tras asumir oficialmente su carrera para llegar a La Moneda.

En conversación con CNN Chile, la militante de la Democracia Cristiana comenzó apuntando a la próxima definición que deberá hacer Unidad Constituyente para llevar a un solo candidato a las elecciones presidenciales de noviembre. “No estoy aquí como candidata para poner exigencias respecto del mecanismo, el mecanismo que lo vean quienes lo tengan que definir”, señaló.

En la misma línea aseguró que “Unidad Constituyente no fue a primarias legales y por lo tanto hoy día, el escenario que tienen que definir es cómo se genera un mecanismo amplio, democrático, participativo”, y agregó que eso no fue error porque “Unidad Constituyente tenía que formar parte de un diálogo y reflexión muy intensa, de escuchar a Chile. A mí me parece que estos son los tiempos adecuados”.

Sus palabras se dieron luego de que anoche los timoneles de los partidos que conforman Unidad Constituyente -tras una reunión en la casa de la presidenta DC Carmen Frei- decidieran realizar una “consulta ciudadana” para definir a la candidatura presidencial única del sector. En ese sentido, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, señaló que en el proceso podrán participar tanto militantes de los partidos que conforman la coalición como independientes.

Provoste también se refirió al momento en que finalmente tomó la decisión de presentar su candidatura, el cual tuvo un tinte de escucha a la ciudadanía pero también mencionó que “el momento más clave fue lo que ocurrió este fin de semana en las primarias de Apruebo Dignidad y de Chile Vamos. Fue una primaria que no deja de sorprendernos positivamente desde los niveles de participación”, argumentando que “más de la mitad de las personas que habitualmente participan en estos procesos eleccionarios no se sintieron convocados”.

Otro punto por el que fue consultada la exministra de Educación fue sobre si dejaría su cargo como presidenta del Senado, esto luego de que los timoneles de Chile Vamos solicitaran su renuncia tras el anuncio de su candidatura.

Al respecto, la senadora por la Región de Atacama dijo que “Yo soy presidenta del Senado porque la mayoría, que es la oposición, me ha puesto en esta tarea y esto es una definición colectiva y yo voy a ser muy respetuosa de las decisiones colectivas que hemos tomado y que seguiremos tomando”.

“Me parece que el día martes, que es el día que nosotros habitualmente nos reunimos en la oposición y ahí conversamos los temas legislativos y temas también de políticas coyunturales y contingentes, así es que me imagino que este será un tema que estará presente en esa conversación”, añadió.

La, también, exdiputada del distrito 6 se le preguntó por un posible eventual escenario de cara a las elecciones presidenciales. Sobre ese contexto, primero apuntó a si es que la senadora Ximena Rincón la apoyaría en su candidatura, a lo que contestó que “siempre parto de la buena fe y siempre parto de lo que uno haría y uno tiene un espíritu de colaboración con todos y con todas (...) esperaría que en esto hubiera también mucho rostro nuevo”.

Además, agregó que “yo creo que Unidad Constituyente va a estar en segunda vuelta, no me cabe ninguna duda (...) Me encantaría con Gabriel, porque yo creo que eso da cuenta de un Chile que realmente aspira a transformaciones más significativas”.

Uno de los últimos temas sobre los que habló Provoste fue respecto a su periodo como ministra de Educación y el manejo de dinero, lo que ha provocado una serie de comentarios en Twitter, y lo que a su opinión, se trata de una campaña de la derecha en su contra.

“La derecha me tiene miedo hace mucho tiempo, cuando yo fui diputada dejamos afuera a la derecha en nuestro territorio y cuando asumimos en educación dijimos, sin vacilaciones, en que aquí la educación se tenía que jugar con otros valores y que teníamos que dejar fuera al mercado y nosotros planteamos el fin del lucro en la educación”, señaló.

“Está claro que esta actitud reaccionaria de la derecha no es otra cosa más que reconocer de que nosotros no vamos por transformaciones cosméticas, nosotros vamos por cambios muy profundos en nuestra sociedad, que es lo que aspira la gran mayoría de chilenos y chilenas” subrayó la candidata.