“Me dijo: yo soy tu jefa política y yo doy la instrucción de cómo esto se hace”: exseremi de Desarrollo Social reafirmó presiones de delegada Martínez para votar a favor proyecto en Ñuñoa

Fue el 30 de noviembre pasado cuando el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson le solicitó a la entonces seremi metropolitana de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo (PPD), su dimisión en el cargo, tras lo cual la exfuncionaria del gobierno acusó que las razones sobre su salida respondían a represalias en su contra por cuestiones políticas.

Aunque desde la cartera emitieron en ese entonces una declaración en la que aseguraron que la solicitud de renuncia se realizó luego de que Hidalgo omitiera denunciar un caso de presunta violación en un centro de atención a personas en situación de calle de en la Región Metropolitana, un grupo de parlamentarios de RN presentó una denuncia ante la Fiscalía debido a que Hidalgo “habría sido eventualmente objeto de presiones e influencias indebidas” por parte la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez y de la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales.

Este miércoles, tras ser invitada a participar en la comisión de Desarrollo Social de la Cámara, la exseremi Hidalgo realizó sus descargos en esta instancia parlamentaria, donde aseguró que la delegada Constanza Martínez la habría presionado para que votara a favor la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto para construir un mall Vivo en la comuna de Ñuñoa.

“Sí, fueron presiones, presiones. Fue una reunión con la delegada Constanza Martínez. (…) Después de un gabinete regional que tuvimos en la comuna de Talagante, ella nos hace quedar. (…) Dice ‘quiero que salgan todos, solamente se quedan los seremis que votan en la comisión de Medio Ambiente. Y ese día nos hace quedarnos a todos para instruirnos la votación respecto del mall Vivo (de Ñuñoa). Sí, derechamente, (dijo) ‘vamos a votar ordenando los votos’, porque iba a ser muy feo -y ella lo dice así- que nos vean a todos aprobando, cuando algunos de nosotros fuimos contrarios a ese proyecto, que es conocido por todos”, sostuvo la exseremi.

Hidalgo indicó ante la comisión que, ante estas palabras, “yo le digo ‘bueno, si vamos a dividir los votos, y algunos de nosotros vamos a poder rechazar, porque en el fondo se va a aprobar igual con mayoría’, yo le digo ‘delegada, lo que usted nos está sugiriendo es algo súper impropio”.

Al respecto, destacó que “uno podrá conversar y compartir respecto de los argumentos que hay de fondo, si está a favor o no del SEA, si alguien conoce más la historia del proyecto en si lo puede hablar, pero no que alguien te diga ‘tienes que votar de determinada manera’, entonces cuando esto ocurre así yo le digo ‘lamentablemente le voy a informar que yo voy a rechazar’, y ella me dice que me va a llamar su jefe de gabinete, porque él va a decir quiénes podían rechazar, y yo le insistí y le dije ‘yo voy a rechazar’, y me dijo ‘soy tu superior político (…), yo soy tu jefa política en la región y por lo tanto yo doy la instrucción de cómo esto se hace’ y la verdad, para mí fue muy fuerte”.