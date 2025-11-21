BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Zandra Parisi por ofensas de Darío Quiroga: “Así son los extremos, faltan el respeto y ningunean a la gente”

    La diputada electa por el Distrito 12, no obstante, señaló que el jefe de campaña de Jeannette Jara le pidió "mil disculpas" y que ella las aceptó. Asimismo, emplazó a Kast a participar del programa "Bad Boys" del líder del PDG, Franco Parisi.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Zandra Parisi, diputada electa Distrito 12.

    La diputada electa, Zandra Parisi, se refirió esta tarde a las polémicas declaraciones realizadas por el jefe estratégico de la campaña de Jeannette Jara, Darío Quiroga.

    Quiroga en abril, abordó el fenómeno del Partido de la Gente (PDG), de Franco Parisi como su líder y arremetió contra la hermana del candidato, al señalar que “no sé si por razones de inmigración o por razones de flaiterío. Pero se llama Zandra con Z”.

    En ese contexto, es que Parisi en entrevista con 24 Horas señaló que las palabras de Quiroga “son comentarios innecesarios, realmente innecesarios”.

    “No entiendo que personas que tienen una historia en la política, que son conocidos, que saben el ‘teje maneje’, de cómo es este mundo, porque debo reconocer que es un mundo totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrada; que se olvidan de que existen las redes, se olvidan que todo queda archivado y se puede usar para bien o para mal en un momento determinado”, dijo Parisi.

    “Es como curioso que una persona con vasta experiencia haya cometido esos errores”, agregó.

    Frente a la forma de hacer política del PDG y su líder, Franco Parisi lo que también fue cuestionada por Quiroga, Zandra Parisi también respondió.

    “Esa es la radiografía que nosotros vemos de los extremos, así funcionan los extremos. Son faltos de respeto, ningunean a la gente, a los chilenos, a aquellos que trabajan. Nosotros cuando Franco llega al aeropuerto, nunca hacemos convocatoria, muy por el contrario. Estamos abiertos a quien quiera ir. Jamás hemos contratado un bus ni nada”, manifestó la autoridad electa con 15.249 votos.

    “Es triste ver esta política que está pasando en Chile. Uno lo podría esperar de algún adolescente por cambios hormonales por dar un ejemplo, pero de personas que están trabajando en política, que tengan este tipo de actitudes, es feo, por decirlo suave”, añadió.

    Asimismo, afirmó que “por supuesto” que hay clasismo en los dichos de Quiroga. ”Tanto en la extrema izquierda como en la extrema derecha hay clasismo", apuntó.

    “Nosotros ya estamos acostumbrados a esto lamentablemente. A nosotros se nos insulta gratuitamente, se nos ofende gratuitamente, nos inventan, calumnian, nos inventan tantas cosas desagradables, pero este es un problema que yo veo a nivel nacional”, lamentó la hermana de Franco Parisi.

    “En Chile es gratis ofender y no hay consecuencias”, sostuvo.

    Respecto al episodio puntual con Quiroga, Parisi relató que “cuando ocurrió todo esto yo estaba en el programa Sin Filtro, donde Franco lo encaró. Él (Quiroga) en ese momento no me pidió disculpas y en varias ocasiones nos volvimos a encontrar”.

    No obstante, señaló que “en el debate de la ARCHI tuvimos la suerte, digámoslo así, de estar sentados juntos y ahí él me dijo abiertamente que había revisado sus videos y que había sido un error la forma en que se había referido hacia mi nombre”.

    “Sí, me pidió mil disculpas”, reconoció Parisi, señalando que “por supuesto” que las aceptó.

    “Todo el mundo se equivoca, hay que dar oportunidades en la vida, no estoy acá para castigar a nadie. Siempre uno debe trabajar en la unidad y el respeto”, sumó.

    A la caza de los votos del PDG

    Zandra Parisi también fue consultada por la batalla que llevan Jeannette Jara y José Antonio Kast para hacerse con los votos obtenidos por Franco Parisi.

    “Una de las cosas que nos caracteriza a nosotros como PDG y a todas aquellas personas que creemos en nuestro líder, que es Franco Parisi, es que tenemos un corazón grande y de familia”, dijo.

    Y agregó: “Por supuesto que si tocan a alguno de nuestros militantes nosotros nos vamos a sentir ofendidos. Eso no lo están entendiendo en la política. Insisto, la política tiene que volver a ser más humana, se tienen que acercar a la gente, no ofender. Tienen que dar clases de buen comportamiento”.

    Asimismo, abordó la invitación de Franco Parisi a Jara y Kast de participar en su programa de streaming “Bad Boys”. En esa línea, al cierre de esta nota, Jara había confirmado su participación, mientras Kast aún no daba señales de concurrir.

    Consultada si ese especial con los candidatos se realizará solo con la asistencia de uno de ellos, Zandra Parisi dijo que “por supuesto”.

    “La vez pasada también lo hicimos y solo fue el candidato Kast. No fue Boric, habiendo confirmado, él tampoco fue. Ahora se está dando vuelta la tortilla: está confirmada Jara y Kast, tengo entendido, que no quiso, que ‘no necesita de los votos de Parisi’”, manifestó.

    En ese sentido, emplazó a Kast, “a que no se pierda esta oportunidad, candidato”, señalando que “Bad Boys” tiene una alta sintonía a través del streaming.

    Más sobre:Elecciones 2025Segunda vueltaZandra ParisiPartido de la GenteFranco ParisiJeannette JaraDarío QuirogaJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    Ley de Seguridad Municipal: Senado incluye indicación que obliga a alcaldes a realizarse test de drogas

    Jara remueve a Darío Quiroga, principal asesor de su campaña, a tres semanas del balotaje

    Presupuesto 2026: Hacienda y oposición retoman diálogo en busca de acuerdo, y plazo para indicaciones expira el sábado

    Juan Sutil ante el balotaje: “Yo creo que todo el votante de Evelyn Matthei va a votar por José Antonio Kast”

    Fundación Cristo Vive advierte por subejecución de programas del Sence: apunta a problemas de financiamiento y gestión

    Lo más leído

    1.
    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    2.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    3.
    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    4.
    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    5.
    “Así nos trataron todos”: Parisi se refiere a polémicos dichos de jefe de campaña de Jara sobre el PDG y su hermana

    “Así nos trataron todos”: Parisi se refiere a polémicos dichos de jefe de campaña de Jara sobre el PDG y su hermana

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra
    Chile

    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    Zandra Parisi por ofensas de Darío Quiroga: “Así son los extremos, faltan el respeto y ningunean a la gente”

    Ley de Seguridad Municipal: Senado incluye indicación que obliga a alcaldes a realizarse test de drogas

    Presupuesto 2026: Hacienda y oposición retoman diálogo en busca de acuerdo, y plazo para indicaciones expira el sábado
    Negocios

    Presupuesto 2026: Hacienda y oposición retoman diálogo en busca de acuerdo, y plazo para indicaciones expira el sábado

    Fundación Cristo Vive advierte por subejecución de programas del Sence: apunta a problemas de financiamiento y gestión

    La SEC de Estados Unidos reanuda su investigación contra SQM

    Cuál es el Récord Guinness que rompió 31 Minutos durante la avant premiere de ‘Calurosa Navidad’
    Tendencias

    Cuál es el Récord Guinness que rompió 31 Minutos durante la avant premiere de ‘Calurosa Navidad’

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca

    Qué se sabe de la investigación por corrupción que preocupa a Ucrania en medio de la guerra con Rusia

    De Sochi a Sao Paulo: Gonzalo Tapia sigue en racha y le anota al Corinthians en el Brasileirao
    El Deportivo

    De Sochi a Sao Paulo: Gonzalo Tapia sigue en racha y le anota al Corinthians en el Brasileirao

    Marcelo Bielsa se queda en Uruguay: “Tengo la misma fuerza del primer día para seguir”

    Repasa la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa donde analiza su futuro en Uruguay

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber
    Finde

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream
    Cultura y entretención

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

    De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026

    Cómo acercarse a un terremoto llamado Gabriela Mistral: libro reúne su poesía publicada en vida

    COP30: Controlado el incendio desatado en el pabellón central en Belém
    Mundo

    COP30: Controlado el incendio desatado en el pabellón central en Belém

    Presidente de Bolivia elimina el Ministerio de Justicia y declara el fin de la “persecución política”

    Human Rights Watch acusa a Israel de estar cometiendo crímenes contra la humanidad en Cisjordania

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
    Paula

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores