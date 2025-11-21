Zandra Parisi por ofensas de Darío Quiroga: “Así son los extremos, faltan el respeto y ningunean a la gente”

La diputada electa, Zandra Parisi, se refirió esta tarde a las polémicas declaraciones realizadas por el jefe estratégico de la campaña de Jeannette Jara, Darío Quiroga.

Quiroga en abril, abordó el fenómeno del Partido de la Gente (PDG), de Franco Parisi como su líder y arremetió contra la hermana del candidato, al señalar que “no sé si por razones de inmigración o por razones de flaiterío. Pero se llama Zandra con Z”.

En ese contexto, es que Parisi en entrevista con 24 Horas señaló que las palabras de Quiroga “son comentarios innecesarios, realmente innecesarios”.

“No entiendo que personas que tienen una historia en la política, que son conocidos, que saben el ‘teje maneje’, de cómo es este mundo, porque debo reconocer que es un mundo totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrada; que se olvidan de que existen las redes, se olvidan que todo queda archivado y se puede usar para bien o para mal en un momento determinado”, dijo Parisi.

“Es como curioso que una persona con vasta experiencia haya cometido esos errores”, agregó.

Frente a la forma de hacer política del PDG y su líder, Franco Parisi lo que también fue cuestionada por Quiroga, Zandra Parisi también respondió.

“Esa es la radiografía que nosotros vemos de los extremos, así funcionan los extremos. Son faltos de respeto, ningunean a la gente, a los chilenos, a aquellos que trabajan . Nosotros cuando Franco llega al aeropuerto, nunca hacemos convocatoria, muy por el contrario. Estamos abiertos a quien quiera ir. Jamás hemos contratado un bus ni nada”, manifestó la autoridad electa con 15.249 votos.

“Es triste ver esta política que está pasando en Chile. Uno lo podría esperar de algún adolescente por cambios hormonales por dar un ejemplo, pero de personas que están trabajando en política, que tengan este tipo de actitudes, es feo, por decirlo suave”, añadió.

Asimismo, afirmó que “por supuesto” que hay clasismo en los dichos de Quiroga. ”Tanto en la extrema izquierda como en la extrema derecha hay clasismo", apuntó.

“Nosotros ya estamos acostumbrados a esto lamentablemente. A nosotros se nos insulta gratuitamente, se nos ofende gratuitamente, nos inventan, calumnian, nos inventan tantas cosas desagradables, pero este es un problema que yo veo a nivel nacional”, lamentó la hermana de Franco Parisi.

“En Chile es gratis ofender y no hay consecuencias”, sostuvo.

Respecto al episodio puntual con Quiroga, Parisi relató que “cuando ocurrió todo esto yo estaba en el programa Sin Filtro, donde Franco lo encaró. Él (Quiroga) en ese momento no me pidió disculpas y en varias ocasiones nos volvimos a encontrar”.

No obstante, señaló que “en el debate de la ARCHI tuvimos la suerte, digámoslo así, de estar sentados juntos y ahí él me dijo abiertamente que había revisado sus videos y que había sido un error la forma en que se había referido hacia mi nombre”.

“Sí, me pidió mil disculpas”, reconoció Parisi, señalando que “por supuesto” que las aceptó.

“Todo el mundo se equivoca, hay que dar oportunidades en la vida, no estoy acá para castigar a nadie. Siempre uno debe trabajar en la unidad y el respeto”, sumó.

A la caza de los votos del PDG

Zandra Parisi también fue consultada por la batalla que llevan Jeannette Jara y José Antonio Kast para hacerse con los votos obtenidos por Franco Parisi.

“Una de las cosas que nos caracteriza a nosotros como PDG y a todas aquellas personas que creemos en nuestro líder, que es Franco Parisi, es que tenemos un corazón grande y de familia”, dijo.

Y agregó: “Por supuesto que si tocan a alguno de nuestros militantes nosotros nos vamos a sentir ofendidos. Eso no lo están entendiendo en la política. Insisto, la política tiene que volver a ser más humana, se tienen que acercar a la gente, no ofender. Tienen que dar clases de buen comportamiento”.

Asimismo, abordó la invitación de Franco Parisi a Jara y Kast de participar en su programa de streaming “Bad Boys”. En esa línea, al cierre de esta nota, Jara había confirmado su participación, mientras Kast aún no daba señales de concurrir.

Consultada si ese especial con los candidatos se realizará solo con la asistencia de uno de ellos, Zandra Parisi dijo que “por supuesto”.

“La vez pasada también lo hicimos y solo fue el candidato Kast. No fue Boric, habiendo confirmado, él tampoco fue. Ahora se está dando vuelta la tortilla: está confirmada Jara y Kast, tengo entendido, que no quiso, que ‘no necesita de los votos de Parisi’”, manifestó.

En ese sentido, emplazó a Kast, “a que no se pierda esta oportunidad, candidato”, señalando que “Bad Boys” tiene una alta sintonía a través del streaming.