10 grandes ofertas de esta semana: MacBook Air, freidoras de aire y smartphones con hasta 33% de descuento

Horno freidora de aire Moulinex 5 en 1 - 19%

Hace unos meses, pudimos probar este versátil aparato. Fácil de manejar y con sus funcionalidades bien claras, es un electrodoméstico nos puede ayudar en varias tareas de la cocina, entre ellas hornear —tal como lo evidencia su porte y forma—, asar, calentar y también freír con aire. ¿Su único problema? El tamaño: ni tan grande para cocinar para harta gente, ni tan chico como para tenerlo guardarlo. Pero con espacio, será un gran aporte en cualquier casa. Precio normal: $79.990.

Reloj inteligente Huawei Watch BUDS - 30%

Como “el gadget del año” lo definió nuestro columnista de tecnología, Alejandro Alaluf, cuando lo reseñó hace algunos meses. Se trata de un smartwatch que, en su interior, trae unos audífonos inalámbricos, los cuales además se cargan dentro del reloj. “No queda más que aplaudir a Huawei por crear un dispositivo dos-en-uno, que realmente soluciona varios inconvenientes producidos por la tecnología actual”, escribió. “Debería ser una lección para el resto de la industria. Probablemente no sean los mejores audífonos del mercado ni tampoco el mejor reloj”, pero valen la pena por su carácter innovador. En especial con la baja de precio que han tenido. Precio anterior: $429.990.

Hervidor Easyways Heat Control 1,7 litros - 33%

Todos los hervidores hierven agua, en eso estamos claros. Algunos son más bonitos, otros más rápidos, están los que tienen materiales más resistentes y los que pueden recibir mayor volumen, pero cada uno de ellos hace lo que tiene que hacer: llevar el agua al punto de ebullición. ¿Cuál es la gracia, entonces, de este modelo de Easyways? Que por fuera tiene un bonito termómetro análogo, cuya aguja indica la temperatura a la que está el agua a su interior, lo que no solo es un decoroso detalle sino además una útil función: si queremos filtrar café, nos conviene tener el agua a 80 o 90º, lo mismo para un té delicado o cebar mate. Precio normal: $29.990.

Smartphone Motorola Moto G53 128GB - 23%

El celular más vendido en Chile, al menos según las principales compañías de telecomunicaciones, no es un iPhone, tampoco un Samsung, olvídense de Huawei y no piensen en Xiaomi: se trata de un Motorola, específicamente el Moto G53, la alternativa más conveniente hoy para pasarse al 5G sin gastarse un dineral. Económico pero no barato, es sencillo sin por eso ser básico: tiene una contundente batería de 5000 mAh, cámara de 50MP y 6GB de RAM. Por algo es el preferido de los chilenos. Precio normal: $179.990.

Parlante inalámbrico Sony SRS-XG300 - 16%

Potencia, buen sonido, resistencia y una superbatería para una fiesta durante todo un día. Aunque con aspectos por mejorar, Sony ofrece al público masivo una excelente alternativa inalámbrica para este Dieciocho, el verano y las fiestas que se vengan por delante. Eso pudimos concluir después de probar este interesante modelo, ideal para animar eventos masivos, cumpleaños u otra instancia —pero no la playa, por favor— donde la música a buen volumen se haga necesaria. Precio normal: $189.990.

Notebook Lenovo IdeaPad 5 / AMD Ryzen 7 / 8GB RAM / 512GB SSD / 15,6″ - 33%

Este laptop —que reseñamos hace unos años, aunque con otro procesador— podría resumirse como lo mejor en términos de tamaño, funcionalidad y especificaciones para un público general, sin que se le exija demasiado en cuanto a rendimiento, procesamiento o incluso diseño. De acuerdo a sus especificaciones y prestaciones, y comparado con la competencia, entrega una aceptable relación precio/calidad, ideal para el trabajo, los estudios o el uso en casa. Precio normal: $579.990.

Smartphone Xiaomi 12T Pro 256GB - 16%

Cuando probamos este teléfono móvil, a fines del año pasado, nos asombró su relación precio-calidad. Es que por donde se le mire, el 12T Pro exuda potencia y performance en un paquete que solo sacrifica algo en su diseño en pos de contar con un valor sumamente atractivo para toda la capacidad que trae dentro. Estamos frente al dispositivo Android que mejor combinó el 2022 elementos de gama alta (cámara, pantalla, procesador, memoria, etc.) con precio. Es la fórmula Xiaomi, una que le ha funcionado de maravillas. Precio normal: $719.990.

Monitor Asus VP228HE Full HD 22″ - 33%

Trabajar o jugar videojuegos frente al notebook, por mucha comodidad que entregue su portabilidad, termina siendo más temprano que tarde una tortura. Espaldas encorvadas, cuellos chuecos y ojos cansados son el resultado de esta deformación sistemática, que tiene una solución más sencilla de lo que se cree: un monitor. Uno como este de Asus, full HD, de unas cómodas 22 pulgadas —ni demasiado grande ni tan chico—, con filtro de luz azul y tecnología antiparpadeo, que generan menos fatiga ocular. Ahora verás la vida con otros ojos. Precio normal: $129.990.

Freidora de aire Philips AirFryer XL 6,2 litros - 22%

Práctica, espaciosa y con muy buenos resultados a la hora de cocinar, resultó un agrado probar este modelo hace algunos meses, tanto en formato análogo como digital. Aunque es grande —caben 6,2 litros de alimentos—, se trata de una freidora de aire cuya inversión realmente la pena, ya que se coordina impecablemente con su app, desde donde se puede controlar completamente y aprovechar las casi 500 recetas que ofrece Philips. Además, cumple cabalmente con su promesa de la cocción pareja, lo que evita la incomodidad de tener que parar el proceso a la mitad para girar o mover los alimentos. Precio normal: $179.990.

Apple MacBook Air M2 / 8GB RAM / 256GB SSD / 13,6″ - 16%

Con su poderoso procesador M2, Apple desdibujó la frontera entre el MacBook Pro y el Air. Para la gran mayoría de los usuarios —incluidos nosotros, que lo probamos el año pasado— lo que trae esta nueva versión del Air será más que suficiente para contar con una potente, óptima y duradera sesión de uso, útil tanto para trabajar, divertirse o comunicarse, en un aparato que además es muy liviano y agradable de usar. Una maravilla cuyo principal defecto era su exclusivo precio: ahora sigue siendo cara, pero no tanto. Precio normal: $1.299.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 4 de septiembre de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.