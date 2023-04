Avances y desafíos por incentivar la participación de mujeres en el mundo TI

En el país, poco más del 50% de las matrículas de educación superior corresponde a mujeres, y de ellas, solo una de cada cuatro están en el área STEM (científicas, tecnológicas, de ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés). Bajo ese contexto, según el reporte “Pulso de Demanda de Empleos TI” de Sence, existe un déficit de profesionales de tecnología de la información en el país, que asciende a seis mil.

A su vez, queda en evidencia la brecha de género que existe en esta área: de las 10.358 personas en perfiles vinculados a las tecnologías de la información, solo un 16% son mujeres.

En esa línea, la incorporación de más mujeres a las carreras STEM y áreas tecnológicas no sólo es cuestión de los intereses de las personas y de las universidades, sino que también son importantes las organizaciones y empresas que dan la oportunidad de desarrollar una carrera en igualdad de condiciones.

En Falabella apuestan por crear espacios que impulsen a niñas y mujeres a formarse en el mundo de la tecnología, porque desarrollar y potenciar su talento es clave para encontrar soluciones innovadoras a los desafíos que se deben enfrentar. Para celebrar el Día Internacional de las Niñas en TIC, Falabella realizará la primera charla del año “Women To Power”, de la mano de cuatro mujeres inspiradoras que abordarán temáticas asociadas al rol de la mujer en tecnología y cómo es vivir esa aventura en Falabella.

Andrea González, gerenta de Estrategia y Sostenibilidad de Falabella S.A., destaca que “en Falabella queremos que todas las personas que forman parte de nuestra compañía tengan las mismas oportunidades. Hemos puesto especial énfasis para que las mujeres cuenten con todas las herramientas para desarrollarse en carreras y áreas que son relevantes y que históricamente fueron lideradas y ocupadas por hombres, como las TIC”.

González agrega que “entendemos que hoy la tecnología ocupa un rol protagónico dentro de la sociedad, por lo que estamos convencidos que de esta manera no sólo impulsamos ambientes de mayor innovación y equidad dentro del área, sino también ayudamos a derribar brechas laborales”.

Brechas por cerrar

Constanza Díaz, embajadora y directora ejecutiva de Technovation Girls Chile, sostiene que uno de los puntos clave para que más mujeres participen en el área tecnológica es que “ellas escogen en base a las opciones que ven y conocen en su entorno. Si no ven mujeres en áreas tecnológicas, es algo que no existe. No ven mujeres en áreas de tecnología en medios, en la publicidad, en su entorno educativo o en las noticias”.

La ejecutiva indica que particularmente en Chile, las mujeres dedican sus estudios a las carreras de cuidado, ligadas al área de la salud. “El gran problema, y más que el hecho de que las mujeres no escojan carreras como un concepto, es que no tienen acceso a experiencias educativas que les permitan discriminar con conocimiento de causa si tienen o no las capacidades inherentes de aprender a programar, habilidades ingenieriles, entre otras”, dice Constanza Díaz.

Bajo ese escenario, iniciativas como “Women To Power” son fundamentales. El evento ya cuenta con más de 90 inscritos y las postulaciones están abiertas hasta el 25 de abril. La iniciativa está pensada para todas aquellas personas que buscan conocer experiencias sobre esta temática, pero especialmente para aquellos y aquellas personas disruptivas, innovadoras y que rompen estereotipos.

Andrea González señala que “al interior de la compañía, las TIC y la innovación son elementos clave para nuestra transformación, y sabemos que dentro y fuera de Falabella existe un sinfín de talento, sin importar el género, para entregar nuevas ideas al desarrollo de esta área. En este sentido, estamos orgullosos de contar con diversos programas y mentorías que buscan contribuir al crecimiento de las mujeres en puestos de liderazgo, junto con atraer y retener al mejor talento para nuestra organización”.

¿Te gustaría aprender más del mundo TI?

¡Conoce algunas de las iniciativas que Falabella impulsa tanto interna como externamente:

Tech Academy: Programa de 2 meses destinado a egresados y egresadas de carreras de tecnología y data que integra formación interna y práctica profesional en un solo plan, para agilizar la adaptación a la forma de trabajo en áreas digitales de Falabella.

Impulsa STEM: Programa lanzado el año pasado con el fin de incentivar que niñas y mujeres se acerquen a estos campos y disciplinas a edades tempranas, una iniciativa que también ha avanzado en abrir puertas a niñas a través de mentorías y becas.

Digital Boost: Tiene como objetivo atraer, seleccionar y desarrollar a jóvenes talentos de TI & Data que tengan un alto potencial para las áreas tecnológicas de las compañías, generando así un semillero para Falabella.

Escuela Digital: En este programa las personas pueden aprender y adquirir nuevas Tech-Skills, como diseño UX y UI. Está dirigido a colaboradores de Falabella (reconvención laboral), escolares y personas con discapacidad. Adicionalmente, se añadió el Desarrollo Front End/ Back End cómo un skill adicional.

IT Hiring Fest: Es un evento de reclutamiento para desarrolladoras JR o SR con el objetivo de atraer y seleccionar talento en conocimiento tecnológico.

Tech Academy – Desarrolladores Full Stack: Es un programa en el cual se otorgan 100 becas con un 90% de financiamiento. Se creó en conjunto con CODERHOUSE.

Learn Fest: Es un programa de charlas interno donde se abordan temáticas ligadas a la transformación de Falabella y a las 6 plataformas que apalancan al ecosistema físico-digital.