Fundación Alegría adjudica fondos por más de S400 millones a proyectos de alto impacto en salud infantil

Quince organizaciones sociales de distintas regiones del país fueron seleccionadas este año por el Fondo Alegría 2026, una iniciativa de Fundación Alegría que impulsa proyectos innovadores y de alto impacto en salud infantil con foco en dolor físico. La ceremonia de adjudicación se realizó de manera presencial el pasado 12 de diciembre en Santiago y marcó un nuevo hito en el trabajo de la fundación por una salud infantil más humana y oportuna.

En esta tercera convocatoria, el fondo recibió postulaciones de organizaciones de todo Chile, con propuestas orientadas a abordar el dolor físico ya sea a través de tratamientos médicos, servicios complementarios al paciente y sus familias, capacitación a equipos de salud e investigación. Tras un riguroso proceso de evaluación, Fundación Alegría seleccionó 15 iniciativas, destinando más de 400 millones de pesos a proyectos que beneficiarán a niños y niñas junto a sus familias en distintos territorios del país.

Desde Fundación Alegría, presidida por Pilar Matte Capdevila, el Fondo Alegría se ha consolidado como una herramienta de inversión social que busca fortalecer a organizaciones que trabajan directamente con niños que enfrentan enfermedades complejas, combinando financiamiento, acompañamiento y articulación entre actores del ecosistema de la salud.

“En Fundación Alegría creemos que aliviar el dolor y acompañar a los niños y sus familias no puede seguir esperando. A través del Fondo Alegría buscamos fortalecer a organizaciones que están trabajando sin descanso por mejorar la salud infantil, impulsando soluciones concretas y con impacto real” Pilar Matte, presidenta de la Fundación Alegría

Pilar Matte Capdevila en la ceremonia de entrega del Fondo Alegría 2026 para proyectos de salud.

Manejo del dolor y reducción de listas de espera

Una de las líneas centrales del Fondo Alegría 2026 está enfocada entregar tratamientos médicos oportunos, así como también reducir las listas de espera de cirugías. Entre los proyectos seleccionados se encuentra el de Fundación DEBRA Chile, que aborda integralmente el dolor crónico en niños y adolescentes con epidermólisis bullosa severa mediante tratamiento y acompañamiento médico gratuito, insumos y medicamentos.

En la misma línea, Fundación EPIC NEURO realizará cirugías de epilepsia refractaria a pacientes pediátricos en lista de espera del Hospital Carlos Van Buren, con equipos especializados para reducir crisis y mejorar la calidad de vida de los niños. A estas iniciativas se suman proyectos como los de Fundación Lista de Espera y Corporación MATER, orientados a disminuir listas de espera quirúrgicas infantiles en más de 500 pacientes de hospitales públicos de distintas regiones de nuestro país.

También destaca el trabajo de Fundación Sonrisas, que busca prevenir y aliviar el dolor dental infantil mediante atención clínica integral, educación y seguimiento, fortaleciendo hábitos de salud desde la primera infancia. En esta convocatoria su trabajo se enfocara en la comuna de San Bernardo abordando a más de 150 niños en etapa escolar.

Servicios de apoyo al paciente y sus familias

El Fondo Alegría 2026 reconoce que el impacto de una enfermedad infantil no es solo físico. Por ello, una segunda línea de financiamiento está orientada al bienestar integral, al acompañamiento y los cuidados paliativos pediátricos.

Entre los proyectos seleccionados se encuentra el acondicionamiento de la Unidad de Cuidados Paliativos Universales Pediátricos del Hospital Calvo Mackenna, así como el fortalecimiento de la casa asistida Casa de Luz, de Fundación Casa Familia, que entrega cuidados paliativos integrales a niños con enfermedades oncológicas y no oncológicas.

Iniciativas como el programa Jugar y Aprender para Crecer Fuertes, de Fundación Chungungo, o Dogstores, de Fundación Tregua, que amplía las intervenciones asistidas con perros de terapia en el Hospital Calvo Mackenna, buscan reducir el estrés, la angustia y el dolor emocional asociados a los tratamientos médicos.

A ellas se suman propuestas innovadoras como “A la Quimio con mi Simio”, de Jungle Studio, y programas de musicoterapia, risoterapia y juegoterapia impulsados por Fundación Vivir Más Feliz, que fortalecen la contención emocional de niños y adolescentes con cáncer.

Innovación en gestión del cuidado y capacitación

La tercera línea del Fondo Alegría 2026 está orientada a la innovación en la gestión del cuidado y la capacitación de equipos de salud, con proyectos que buscan dejar capacidades instaladas en el sistema. En esta categoría se encuentran iniciativas como la expansión del modelo Salud Oportuna, liderado por LIP UC, y los programas de capacitación y recursos técnicos para el manejo del dolor pediátrico impulsados por Teletón.

Estos proyectos apuntan a optimizar recursos, mejorar procesos y fortalecer la atención integral del dolor infantil en distintos niveles del sistema de salud.

Un compromiso con el futuro de la salud infantil

Durante la ceremonia de adjudicación, representantes de Fundación Alegría destacaron la importancia de fortalecer redes de colaboración entre instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. El Fondo Alegría 2026 reafirma el propósito de la fundación de impulsar iniciativas que transformen la salud infantil en Chile, aliviando el sufrimiento del dolor físico de niños y niñas junto a sus familias.

Las organizaciones seleccionadas comenzarán la ejecución de sus proyectos durante el año 2026, dando continuidad a un trabajo colaborativo que busca generar impacto concreto y sostenible en la vida de miles de niños en todo el país.