Amazon lanzará Alexa+ con inteligencia artificial generativa en marzo

NUEVA YORK- Alexa es (finalmente) cada vez más inteligente.

Amazon anunció el lanzamiento del asistente de voz Alexa+ renovado, con características de inteligencia artificial (IA) generativa “más personalizadas y de conversación”, en un evento en vivo el miércoles último. Empezará a llegar a los dispositivos Echo con pantalla en marzo y se irá ampliando en los meses siguientes.

Panos Panay, responsable de dispositivos y servicios de Amazon, dio órdenes con frases naturales: “Alexa, ¿cuál es esa canción que canta Bradley Cooper y es como un dúo?“. Un altavoz empezó a reproducir “Shallow”.

Panay siguió con: “Alexa, ¿puedes saltar a la escena de la película?“. Un Fire TV cercano abrió la película “Ha nacido una estrella”, justo hasta la escena culminante.

La empresa hizo demostraciones en el Echo Show 21, su pantalla inteligente más grande, pero los clientes podrán probar Alexa+ en la mayoría de los dispositivos Echo y Fire TV existentes -“casi todos los que hemos enviado”, dijo Panay-, así como en un nuevo sitio web Alexa.com y una aplicación de teléfono actualizada. El servicio se incluye con una suscripción Prime, y costará US$ 19,99 para los no suscriptores.

Un comienzo en falso

La evolución de Alexa ha sido un punto delicado. Amazon prometió por primera vez una Alexa más inteligente a finales de 2023, poco después de que ChatGPT de OpenAI se convirtiera en el centro de atención. Pero los retrasos paralizaron el lanzamiento inicial de Amazon.

La empresa ha acumulado enormes pérdidas tratando de monetizar el veterano asistente. En 2021, The Wall Street Journal informó que Amazon había perdido más de US$ 25.000 millones en su negocio de dispositivos, que incluye Alexa, así como el hardware de Echo, Kindle y FireTV. En ese momento, una representante de la empresa aseguró: “Cientos de millones de dispositivos de Amazon son utilizados por clientes de todo el mundo, y para nosotros, no hay mayor medida de éxito”.

Al principio, Alexa parecía un artilugio de ciencia ficción que cobraba vida, y llegó a más de 600 millones de dispositivos en todo el mundo. Pero ahora Amazon está jugando a ponerse al día en un espacio en el que fue pionera. Comparado con bots de inteligencia artificial generativa como ChatGPT o Claude, de Anthropic, el bot de Amazon parece limitado. Y en comparación con las interfaces de voz naturales de OpenAI, Meta Platforms y Microsoft, Alexa suena... más tonta.

En el hogar, Amazon podría conservar una ventaja, especialmente frente a sus rivales Apple y Google, de Alphabet. El lanzamiento inicial de Apple Intelligence fue mediocre, sin una mejora significativa en la forma en que Siri entiende los comandos de voz de los usuarios. Y Apple no ha llevado ninguna de las actualizaciones incrementales a sus altavoces HomePod. Google lanzó Gemini en los dispositivos de audio Nest a un pequeño subgrupo de clientes de pago.

Alexa+ tendrá que rivalizar con el modo conversación de sus competidores más recientes, o se arriesgará a sufrir más decepciones. Lo que hace especial a la IA, dicen los ejecutivos de Amazon, es su capacidad para integrarse con dispositivos domésticos inteligentes y servicios más personalizados.

Y como señaló Andy Jassy, director ejecutivo de Amazon, al principio de la presentación, el enorme negocio en la nube de Amazon le da una gran ventaja para desarrollar y ofrecer servicios de IA generativa a sus clientes.

Un gran paso adelante

Estas son las funciones de Alexa+ que Amazon mostró el miércoles:

- Lenguaje natural: No tendrás que memorizar el “lenguaje Alexa”. En la demostración, el bot entendió: “Los Medias Rojas han renovado recientemente su equipo en la temporada baja, ¿verdad?“, y respondió con los nuevos jugadores del equipo.

- Agente de IA: Después de escuchar “Reserva nuestro sitio habitual para salir los viernes en la noche”, Alexa encontró una reserva en OpenTable. A continuación, el bot envió un mensaje de texto a la niñera para solicitar disponibilidad.

Cuando Daniel Rausch, responsable de Amazon Alexa, pidió al asistente que buscara entradas para un partido de los Boston Red Sox, los resultados eran demasiado caros. Preguntó si Alexa podía configurar un monitor de entradas para que le avisara si los precios bajaban de US$ 200.

Cuando Rausch se quejó de que su horno Miele estaba estropeado, Alexa utilizó el servicio en línea Thumbtack para reservar un taller de reparación, mostrando el estado de la solicitud en un widget.

- Entrada de cámara: El Echo Show 21 de la demostración tiene una cámara integrada. Panay pidió a Alexa que mirara al público. La cámara respondió que los asistentes tenían “todos los ojos puestos en ti, con los computadores preparados, absorbiendo cada palabra”.

Alexa también puede examinar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad Ring. Responde a requerimientos como “¿Puedes ver si alguien ha sacado a pasear a un perro en los últimos dos días” o “¿Has visto algún paquete en la casa ayer?”, y junta clips relevantes del timbre de la puerta de Panay.

- Memoria: Alexa puede almacenar preferencias para futuras peticiones: “¿Puedes recordar que a María le gusta la comida griega e india y que es vegetariana, pero no le gusta la mantequilla de cacahuete?“. Cuando Panay pidió una recomendación para cenar, el bot hiló recetas ”aptas para toda la familia y aprobadas por María".

- Análisis de documentos: Alexa+ revisó un acuerdo de la comunidad de propietarios y respondió a preguntas como: “¿Se me permite instalar paneles solares?“.

Alexa+ también respondió a preguntas sobre una receta manuscrita de pan de calabacín y el horario del próximo entrenamiento de fútbol de un niño. Fue capaz de añadir las fechas de los futuros entrenamientos a un calendario y establecer recordatorios para la víspera.

Advertencias

La IA es complicada. Amazon tendrá que evitar que Alexa+ dé información engañosa o errónea a millones de clientes.

El mes pasado, Apple tuvo que poner en pausa una función de IA relativamente sencilla que resumía las notificaciones de noticias, porque los resúmenes eran ocasionalmente engañosos o inexactos. La misma función identificó repetidamente al hijo de mi colega Joanna Stern como su marido.

Otra preocupación: ¿Hasta qué punto será Alexa+ fácil de usar en dispositivos sin pantalla? Los ejemplos en el escenario eran fluidos, pero se basaban en servicios de terceros como OpenTable y Uber, por lo que se requieren inicios de sesión adicionales. Tampoco se habló de su uso con servicios populares como Google Calendar o Outlook.

Después de una década pidiéndole a Alexa que programe temporizadores y haga otras cosas básicas, estoy listo para que este perro viejo aprenda nuevos trucos, o incluso mejore sus habilidades actuales. A menudo me pongo a gritar con mis altavoces Echo, incluso por algo tan simple como bajar el volumen de mi música. Alexa, ¿puede tu actualización de IA arreglar eso?

Tendremos que esperar a probar el asistente mejorado en nuestras propias casas para comprobarlo.

-Traducido del inglés por Pulso.