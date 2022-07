Andrea Tokman por Reforma Tributaria: “Es un elemento más que puede hacer más difícil invertir en Chile”

La Convención Constitucional finalizó su trabajo este 4 de julio, y entregó el borrador de la propuesta que se someterá a plebiscito en dos meses. Ante este escenario, y lo que podría ocurrir con las inversiones tras el referéndum, la economista jefa de Quiñenco, Andrea Tokman, dijo que es algo difícil de predecir, pero que va a depender de los gestos que se hagan luego de dicho resultado.

“Desde mi perspectiva teórica es difícil, porque no puedo hacer una regresión con datos anteriores. Es una situación tan inédita que es imposible predecirlo. Pase lo que pase, encuentro que de algún modo si el 4 o 5 de septiembre decimos ‘ahora sí nos ponemos todos en modo trabajemos juntos, para ordenar lo que viene’, es una buenísima señal para los inversionistas, y ojalá súper creíble teniendo personas que se comprometan y después cumplan sus palabras”, dijo la economista en Radio Pauta.

Y agregó que es “difícil de predecir, y creo que va a depender mucho más de gestos que de resultados específicos de ese mismo día. Va a depender de cómo veamos actuar a los principales actores desde el mundo público y privado hacia adelante”.

Ante el tema de las inversiones en la país, indicó que hay muchos flancos abiertos en el país.

“Creo que la motivación de las empresas siempre es invertir, pero hay una responsabilidad clarísima con respecto a la capacidad de generar los retornos necesarios para que se justifique. Lo que tenemos hoy día son muchos flancos abiertos. Estamos llegando al fin del proceso constitucional, pero creo que es más bien un inicio. Pase lo que pase, va a requerir harto trabajo posterior. Ojalá a partir del 4 de septiembre empecemos a trabajar en serio en lo que venga”, sostuvo Tokman.

Reforma tributaria

La economista también se refirió a la reforma tributaria que fue presentada por el Ejecutivo la semana pasada. Señaló que hay aspectos relevantes, pero que aún falta por conocer los detalles del proyecto.

“Es difícil analizar el contenido de la reforma sin tener el proyecto todavía. Lo que puedo decir es de cosas que he ido leyendo, lo que vi en el discurso, en la minuta, en el power point. En esto los detalles son súper relevantes. Uno puede hacer algunas apreciaciones generales. Es difícil hacerlo cuando estamos metidos en varios otros temas relevantes, donde todo indica que el atractivo de Chile se vuelve menor. Este es un elemento más que puede hacer más difícil invertir en Chile. Desde ese sentido es complejo. Me quedo con que hay temas interesantes. El tema de las exenciones es importante, el tema que vamos a tener que recaudar más porque hay más gastos es importante. Me falta toda la parte de cómo hacemos que el gasto llegue a las personas que más lo necesitan”, señaló.

Inflación

Este viernes se conocerá el dato inflacionario de junio, donde el mercado ha elevado su pronóstico. La economista cree que se elevarán las proyecciones y que habrá nuevas alzas de tasas de interés.

Respecto de la inflación sostuvo “que depende de muchos factores, varios de ellos que nosotros no controlamos. Lo que está pasando con los precios de los combustibles en el mundo es algo que ni siquiera está asociado con el ciclo más global. Tenemos clarísimos datos de que se viene una fuerte desaceleración, e incluso una recesión global y eso está afectando a parte de los commodities. Por otro lado, lo que está pasando con los precios de la energía, como que se desacopla del ciclo porque tiene que ver con las tensiones y la guerra, con cosas geopolíticas que diría que son las más complicadas que hemos visto, así que es difícil decir qué va a pasar”.

Asimismo, Tokman agregó que “creo que lo más probable es que las próximas estimaciones de inflación, para fin de año, suban en las proyecciones del BC. Así está pasando en las proyecciones de los privados. Claramente ya estamos fuera del escenario de hace dos reuniones, donde se avisó que esa era la última alza grande, y que después venían alzas pequeñas. Creo que todavía nos quedan aumentos de tasas. No descartaría que lleguemos cerca del 10%. Tenemos un tema muy fuerte que es el tipo de cambio, y eso obedece a factores externos e internos”.