Andrés Velasco: “El empresariado cometió un gran error al desechar la conversación tributaria”

En el marco del encuentro “Modelos de Asociación Público-Privados” organizado por Icare, el doctor en Economía y exministro de Hacienda, Andrés Velasco volvió a criticar al sistema político de nuestro país, y calificó como un gran error la postura del empresariado en torno a la reforma tributaria que impulsa el gobierno.

“Si vas al Congreso con algo golpeador todo el mundo te pesca. Si vas con un proyecto de ciencia y tecnología cuesta que lo pongan en tabla. Tenemos un sistema político que funciona muy mal. Hay poderosas razones de eficiencia económica para cambiar el sistema político. Eso es importante. El principal problema económico de Chile es la mala política. La segunda cosa que diría es que uno tiene que señalizar buena voluntad. Las señales si son muy fáciles no son creíbles”, indicó Velasco.

El economista agregó que “creo que el empresariado cometió un gran error al desechar la conversación tributaria. No vamos a estabilizar el crecimiento de la deuda pública si el Estado no tiene más recaudación tributaria. El que venga a decir que esa plata se va a conseguir con ganancias de eficiencia y con recortes, ese cuento para la Navidad. Eso no va a ocurrir. Desde el punto de vista de la creación de confianzas y la estabilidad macroeconómica, creo que el empresariado cometió un error gigantesco. Eso resquebraja la confianza”.

Hace pocos días la CPC le cerró la puerta al alza impositiva que contiene la reforma tributaria del gobierno. A principios de este mes los gremios empresariales se habían reunido con el ministro Mario Marcel y el presidente Gabriel Boric para abordar el tema impositivo. Para el ministro de Economía, Nicolás Grau, quien también participó en el encuentro, este es un buen momento para avanzar.

La CPC le cerró la puerta a un alza impositiva.

“Hace poco decían que había tener una buena reforma tributaria y hoy dicen que no hay que hacerlo. El gobierno tiene minoría en el Parlamento y está obligado a negociar. La pregunta es si va a haber un momento mejor para hacer esa conversación. Creo que es un buen momento”, señaló Grau.

En otros temas, el exministro de Hacienda, indicó que Chile tiene un gran problema de productividad, y dio algunas recetas que podrían ayudar a avanzar.

“En Chile hay un ambiente de muchas críticas. Quiero decir cuatro cosas. La colaboración público privada me parece esplendida la pregunta es para qué. Es mejor si el diálogo tiene un propósito. Creo que el propósito principal tiene que ser transformar a Chile en un país más productivo. Tenemos un serio problema de productividad. No es un tema que se pueda achacar a un gobierno. Llevamos casi dos décadas con gobiernos de distintos colores políticos, y la productividad está estancada”, dijo Velasco.

Asimismo, señaló que “cómo se sube la productividad. En Chile la manera más fácil de subir la productividad es desarrollando nuevos productos exportables. La canasta exportadora de Chile está estancada hace 30 años. Los países que se volvieron ricos hace 20 años atrás lo hicieron con manufacturas. Ese proceso de enriquecerse con las manufacturas hoy es muy difícil hoy, en parte porque es un sector que está copado. Segunda idea es que exportemos servicios”.

Por último, también se refirió al tema educacional de nuestro país, y sostuvo que “ojalá que la próxima vez que tengamos una pandemia no seamos de los países del mundo que más tiempo permanece con los colegios cerrados. Situación que vamos a pagar muy caro en Chile. La gente más modesta lo va a pagar doblemente caro”.