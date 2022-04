Asociación de Fintech responde a dichos de Bernardita Piedrabuena y espera reunirse con ella para “despejar sus eventuales dudas”

Nada de bien cayeron en la Asociación de Empresas Fintech de Chile (Fintechile) las declaraciones que realizó Bernardita Piedrabuena, comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), quien el miércoles, en el marco del primer encuentro del ciclo 2022 del Club Monetario de la Universidad Finis Terrae, abordó la importancia de avanzar en el proyecto de ley Fintech para resguardar, entre otras cosas, los datos personales.

“Es un proyecto urgente, no sólo por la necesidad de reactivar la economía y lo que pueda hacer la industria fintech y el rol que pueda jugar en esta reactivación, (sino) es porque hoy ya está ocurriendo, las fintech hacen uso de datos personales y está el riesgo de que pudiera haber un mal uso de ellos”, dijo en esa oportunidad Piedrabuena.

Y agregó que “esperar que avancen proyectos como el de datos personales o el de ciberseguridad para poder regular estos actores sería una irresponsabilidad, porque esto ya está ocurriendo, y si podemos avanzar con este proyecto donde se establecen garantías al buen uso de los datos y a la gestión de riesgo en cuanto a ciberseguridad, es necesario”.

Ante eso, la respuesta de los representantes de las fintech no se hizo esperar. “No hay en Chile ninguna empresa que pueda actuar fuera de la ley vigente en materia de protección de datos. Las fintech no son la excepción”, señalaron desde la asociación.

Asimismo, añadieron que “la data objetiva muestra que las empresas fintech no hacen un mal uso de los datos personales y, de hecho, no ha habido vulneraciones de seguridad o potenciales vulneraciones a este tipo de empresas, aún cuando no han estado reguladas. Nuestro principal activo hoy es la seguridad”.

De todas maneras, afirmaron que “esperamos reunirnos pronto con la consejera para recabar más antecedentes sobre su inquietud y despejar sus eventuales dudas”.