Claudio Agostini y exenciones: “Sorprende que no se mencione el impuesto al diésel (…) me imagino que no sólo el lobby, sino que el miedo a un paro de camioneros impide que se discuta”

La oposición entregó su propuesta de “mínimos comunes” al gobierno y ahora se espera buscar algún consenso entre este plan y el que la semana pasada presentó el Ejecutivo.

Entre los puntos donde ya existe un cierto acuerdo es en avanzar en la eliminación de algunas exenciones. La oposición presentó seis: exención del IVA a las empresas constructoras, ajustes a instrumentos de inversión, revisión de la eliminación de la renta presunta, reducción de los beneficios del DFL2, eliminar beneficio tributario a los excedentes de libre disposición al momento de retirarse, eliminar la exención a la ganancia de capital en mercados regulados (con estudio de su impacto en inversionistas institucionales extranjeros. Y el gobierno dos: exención al IVA a la construcción y a la ganancia de capital.

Claudio Agostini fue parte de la Comisión Tributaria que analizó las exenciones y entregó recomendaciones al gobierno. En ese entonces, era asesor de Hacienda. Hoy nuevamente desde su rol de académico de la Universidad Adolfo Ibáñez analiza estos “mínimos comunes”.

Hay consenso en ambas propuestas en avanzar hacia la eliminación del crédito al IVA de la Construcción y además la oposición incluyó derogar los beneficios para las propiedades DFL2. ¿Es un hecho positivo que haya acuerdo en esta materia?

Me parece razonable eliminar la exención de IVA a la construcción y también los beneficios del DFL2, pero es importante saber los detalles. Hoy el mayor beneficio es la exención de impuesto a la renta por el arriendo de propiedades DFL2 compradas antes de 2010, porque no hay límite al número de viviendas. Es decir, alguien que el 2010 tenía 10 propiedades DFL2 y hoy las arrienda en 1 millón cada una, tiene 10 millones mensuales de ingreso y paga cero impuestos.

La renta presunta ha sido la eterna candidata a ser eliminada, sin embargo, el gobierno no la incluyó, pero sí lo hizo la oposición. ¿Es el momento de derogarla considerando la necesidad de contar con mayores recursos?

La renta presunta no tiene ninguna justificación, sólo genera espacios de elusión y evasión, hay que eliminarla y rápido. La propuesta de hacerlo gradual no tiene buena explicación técnica, sólo el lobby de extender el beneficio más tiempo.

Otra de las exenciones que reúne un consenso es sobre la ganancia de capital, sin embargo, no se entregan detalles de qué tasa impositiva se aplicará. ¿Cuál es su visión al respecto?

La exención a las ganancias de capital para las acciones con alta presencia bursátil me parece bien eliminarla, no hay buenas razones ni de eficiencia ni de equidad para mantenerla. Me imagino que a este beneficio se refiere la propuesta, porque no existe una exención para ganancias de capital de acciones de empresas en mercados regulados. La pregunta es nuevamente sobre los detalles de la propuesta: ¿se elimina y tributa como cualquier ingreso en el Global Complementario? Si ese fuera el caso me parece una buena propuesta. También me parece correcto que los fondos de inversión privados sean contribuyentes de primera categoría, se han utilizado demasiado para eludir impuestos.

30 de Agosto de 2020 / PUERTO MONTT Continua el paro de camioneros en el kilometro 1015 de la Ruta 5 Sur. Camiones recolectores de basura permanecen en el lugar durante cuarentena total por covid19 FOTO: FELIPE CONSTANZO / AGENCIAUNO

Ninguna de las dos propuestas menciona innovar con el impuesto al diésel ni tampoco con la reintegración. ¿Le extraña esa ausencia? ¿Sigue presente el miedo a enfrentar a los camioneros?

Sorprende que no se mencione el impuesto al diésel. Si el objetivo es aumentar la recaudación para financiar beneficios debiera ser el primer impuesto en la lista, igualar la tasa de impuesto diésel a la de las gasolinas recaudaría alrededor de US$1.800 millones y mejoraría la asignación de recursos y tendría impacto positivo en el medio ambiente. Me imagino que no sólo el lobby, sino que el miedo a un paro de camioneros impide que se discuta. Tampoco se menciona el reintegro del impuesto al diésel, que, si bien no es un monto muy significativo, cerca de US$90 millones, constituye un privilegio tributario que genera ineficiencias e inequidades grandes que van más allá de la pérdida de recaudación. Nuevamente el miedo a un par de camioneros impide tener una discusión abierta y transparente sobre este tema.

¿Qué otra materia debería estar presente considerando los criterios técnicos?

No se menciona el impuesto a los alcoholes. El informe OCDE-FMI señaló que eran bajos y podían no sólo aumentarse por razones de externalidades negativas asociadas a su consumo, sino que además cambiar la estructura utilizando un impuesto específico y que forme parte de la base del IVA.