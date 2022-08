Columna de Michelle Labbé: “Libertad económica requisito de la libertad política”

No deja de llamarme la atención que el levantamiento de octubre del 2019 en nuestro país, fue liderado por admiradores de los gobiernos y líderes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, entre otros con regímenes autoritarios, donde no existe respeto a los derechos humanos, y la calidad de vida de sus habitantes y ciudadanos decae constantemente. Países de los cuales cada día recibimos inmigrantes en búsqueda de libertad y posibilidades de progreso personal, aún a costa de poner sus vidas en peligro y venderse a traficantes.

Aquellos que hoy huyen de Venezuela y Nicaragua, hace cerca de 10 años votaron libremente por gobiernos de izquierda, que al igual que el nuestro, y todos los gobiernos de extrema izquierda que se han implementado en el mundo, prometieron una extensa lista de derechos sociales, y a cambio de dichas promesas, engañaron a los ciudadanos, quitándoles su libertad.

Y los engañaron, porque ninguno de estos países ha sido capaz de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, creando pobreza .

A todos aquellos que aún creen en los cuentos de hadas de quienes prometen que no habrá más violencia contra las mujeres, o que no habrá más delincuencia, o que todos tendrán acceso a salud de calidad con la nueva constitución, les pregunto… si para lograr aquello, sólo se necesitara cambiar la constitución, ¿por qué no lo han hecho todos los países del mundo?, ¿porqué todos los países que han aplicado constituciones como la que se quiere aprobar este septiembre han fracasado dramáticamente?, ¿qué tienen de especial o diferente el presidente Boric, Jackson, Vallejo, el frente amplio y/o el partido comunista, que les permitirá esta vez lograr ser exitosos en lo que todo el resto del mundo ha fracasado a través de la historia?

Einstein define la locura como “hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Si los chilenos aprobamos esta nueva constitución definitivamente estamos locos. Y el borrador de constitución hace exactamente lo mismo, asegurándonos el fracaso para nuestro país, porque no respeta las más básicas de las motivaciones de los seres humanos, el deseo de libertad, prosperidad y felicidad.

Tal como estableció Milton Friedman, la libertad económica es un requisito esencial de la libertad política y con ella, todo el resto de las libertades. Y un requisito básico para la libertad económica es el derecho de propiedad.

Si no somos capaces de apropiarnos de los frutos del ejercicio libre de las actividades económicas, ya sea porque el Estado nos las puede expropiar, o porque el estado puede competir deslealmente con nosotros y sacarnos del mercado haciéndonos quebrar, entonces dependeremos siempre de nuestro empleador, que será el Estado todo poderoso, que además nos arrendará nuestra vivienda y nos venderá el pan y la carne.

En ese caso, nada podremos hacer si no estamos de acuerdo con una decisión o con una política del estado, pues si ejercemos el derecho a expresarnos libremente, el Estado nos puede dejar sin trabajo, sin vivienda y sin comida. Entonces, no queda otra que guardar silencio antes los abusos, y atropellos que el estado pueda ejercer contra sus ciudadanos.

No podemos olvidar que sin propiedad, no hay libertad, y sin libertad, no hay prosperidad ni felicidad. Aquellos que al llegar a las urnas lo olvidaron, hoy lo están pagando demasiado caro.