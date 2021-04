Diez señales de que las cosas están volviendo a la normalidad, desde “Friends” a las aerolíneas con los asientos del medio llenos

No hay duda: aún no estamos fuera de peligro. Pero algunas partes de la vida pre-pandémica están volviendo, desde estrenos de películas de Hollywood hasta juegos de las Grandes Ligas de Béisbol.

La aceleración de las tasas de vacunación ha estimulado optimismo, ya que los datos recientes muestran que el 19% de la población de Estados Unidos está completamente inoculada contra el covid-19, pero los nuevos casos de la enfermedad también han aumentado. El promedio móvil semanal de hospitalizaciones al 6 de abril creció un 3,6% de acuerdo al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. El número de muertos ha superado los 556.000.

Aquí están las 10 señales de que la vida está comenzando a volver la normalidad:

Monstruoso resultado para el estreno de “Godzilla vs Kong”

La película que combina estilos tuvo el mejor debut en la taquilla nacional desde que comenzó la pandemia, recaudando unos sólidos US$ 48,5 millones luego de cinco días a pesar de las limitaciones de capacidad con la que contaban los auditorios. La performance del film representó un impulso de confianza para las cadenas de cine después de que los consumidores evitaran las salas de pantalla grande en favor de las plataformas de streaming y los drive-ins (cine en autos al aire libre).

Los fans de las Grandes Ligas de Béisbol están de vuelta en la galería

No más pancartas desde el living de la casa. Los fans del béisbol volvieron a los estadios cuando la MLB (por sus siglas en inglés) inició su temporada el 1 de abril, mientras que los límites de capacidad variaron en base a las reglas locales y estatales. Un máximo de aproximadamente 15.000 fans pudieron ver jugar a Los Angeles Angels contra los Chicago White Sox en el día de apertura, cuando el Angel Stadium abrió al 33% de su capacidad.

Las grandes ferias comerciales vuelven a Las Vegas

La feria anual para la industria de la construcción The World of Concrete será la primera gran convención en volver a Las Vegas, cuya economía ha sido diezmada por la pandemia. El evento de 46 años, que está programado para el principio de junio, ha convocado a 60.000 asistentes en años anteriores.

Disneyland vuelve a abrir

“El Lugar más Feliz de la Tierra” dará nuevamente la bienvenida a los residentes de California el 30 de abril, con algunos cambios. Las nuevas instrucciones estatales dicen que los parques de diversiones como Disneyland deberán limitarse a abrir al 15% y al 35% de su capacidad, dependiendo de los niveles de riesgo locales de covid-19. Su homólogo de Florida, Walt Disney World, ha estado abierto desde julio con restricciones incluyendo políticas de uso de mascarillas y algunas pantallas de temperatura.

Las aerolíneas están reservando los asientos del medio

Delta Air Lines Inc. dijo que volvería a llenar sus asientos del medio comenzando el 1 de mayo, luego de haberlos tenido bloqueados por más de un año, a medida que la tasa de vacunación crece y la política se vuelve más costosa ante la creciente demanda. El director ejecutivo Ed Bastian dijo que para esa fecha, cerca del 65% de los clientes de Delta 2019 anticipan tener al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Otras aerolíneas estadounidenses ya están reservando sus asientos del medio, dejando a Delta, que transportó a 204 millones de pasajeros en 2019, como el reticente.

Mientras tanto, United Airlines Holdings Inc. dijo el martes que comenzaría a inscribir estudiantes en la academia de formación de pilotos que acordó comprar poco antes de que la propagación del coronavirus interrumpiera sus planes para fortalecer las contrataciones.

Las habitaciones de Hotel se están llenando

La hotelería está encontrando el equilibrio luego de que la pandemia arrasara con las reservas. La ocupación en Estados Unidos alcanzó un 58,9% durante la semana del 14 marzo, el nivel más alto desde principios de marzo de 2020, de acuerdo al rastreador de datos hoteleros STR. En New York City, los grandes hoteles que han planeado reabrir esta primavera son el Peninsula, el Mandarin Oriental, y el Ritz Carlton con vistas al Central Park.

Los conciertos vuelven a las agendas

Los eventos de música en vivo están resurgiendo después de un tranquilo 2020. Festivales como el Bonnaroo están programados para este verano e invierno, mientras artistas como Lady Gaga, Santana y Chris Stapleton están volviendo a los escenarios luego de haber pospuesto sus conciertos el año pasado.

A pesar de eso, el Festival de Música y Arte Coachella Valley, que por dos décadas ha servido como el comienzo no oficial de la temporada de conciertos de verano, no tiene una fecha agendada este 2021. El festival pospuso repetidamente su puesta en escena del 2020, y puede que no tenga una nueva fecha hasta el 2022, de acuerdo a una persona familiarizada con el asunto.

La reunión de “Friends” por fin se está filmando

La muy esperada reunión del elenco de “Friends” para HBO Max se filmará después de un largo retraso debido a la pandemia. En una aparición en el Graham Norton Show, el ex-miembro del elenco David Schimmer confirmó que la grabación comenzará este mes.

Las comidas al interior de los restaurantes están creciendo

Mientras que la capacidad permitida de asientos varía de Estado a Estado, algunas cadenas de restaurantes están viendo un prometedor flujo de personas. La compañía matriz de Olive Garden, Darden Restaurants Inc., vio que las ventas en sus mismos restaurantes superaron los niveles pre-pandémicos durante la segunda mitad de marzo.

Los turistas vuelven a la Gran Manzana

Fotos de un desolado Times Square se hicieron virales en los primeros días de la pandemia, pero los visitantes están regresando a la ciudad de New York. El 1 de abril, el Estado de New York puso fin a la exigencia de que los viajeros nacionales estuvieran en cuarentena a su llegada.

La organización sin fines de lucro Times Square Alliance declaró el mes pasado al The Wall Street Journal que el tráfico peatonal diario de la meca del turismo ha aumentado un 15% desde septiembre, con 115.000 personas pasando por la zona al día.

Dos señales de que aún nos falta camino por recorrer

A pesar de todo lo anterior, las cosas no han vuelto a la normalidad, debido a que algunas industrias y áreas del país que fueron golpeadas más fuerte por la pandemia tardan más en recuperarse. Aquí hay dos signos de que aún no hemos vuelto a la normalidad:

Aún estamos trabajando desde casa

Millones de empleados siguen trabajando de manera remota a más de un año del comienzo de la pandemia, ya que las empresas han retrasado las fechas de regreso y el cierre de los colegios impide que muchos padres vuelvan a las oficinas que se están reabriendo.

Las rentas de las oficinas en New York City que se están negociando actualmente valen un 9%, en promedio, que los contratos de arrendamiento ejecutados el 2019, según la firma de datos VTS.

Los cruceros están en el aire

Los operadores de cruceros están presionando a las autoridades sanitarias federales para que les permitan iniciar sus viajes en julio. Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., anunció el 5 de abril que le había pedido a las autoridades sanitarias federales poder zarpar desde puertos estadounidenses empezando el 4 de julio, argumentando que su requisito de vacunación para pasajeros y tripulantes es una medida adecuada de precaución contra la propagación del covid-19.

(Este artículo fue originalmente publicado el 9 de abril del 2021).