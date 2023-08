¿El fin del boom del litio?: precio de venta de SQM cayó a su nivel más bajo en un año y medio

Los altos precios del litio parecen estar quedando atrás. Pese a que en 2022 el interés del mercado mostró una explosiva demanda por el denominado oro blanco, permitiendo elevar las utilidades de los productores y los aportes al Fisco, la evolución en la cotización del mineral en 2023 ha tenido un marcado ajuste. Al menos así lo reflejaron los últimos resultados financieros reportados por SQM, la primera productora mundial de litio.

En la presentación de sus resultados al segundo trimestre de 2023, SQM reveló que el precio promedio de venta ascendió a US$34 mil la tonelada, su nivel más bajo desde el cuarto trimestre de 2021, cuando se ubicó en US$15 mil la tonelada.

El nivel marca un brusco descenso desde el máximo anotado el último trimestre de 2022, cuando el precio de venta se ubicó en US$59 mil. Durante todo 2022, el precio promedió US$ 52 mil, según los balances de SQM para ese ejercicio.

La variación de los valores de SQM está en directa relación con los precios spot. “Más del 85% de los contratos están que siguen la evolución de los precios del mercado”, dijo la empresa en la presentación de resultados alojada en su página web.

El descenso visto en los precios de comercialización del mineral se da a pesar de que los volúmenes de ventas se empinaron hasta las 43 miles de toneladas en el segundo trimestre de este año, igual cifra que la vista en el último cuarto del ejercicio previo. Con todo, dichos volúmenes reflejan una recuperación relevante en relación a primer trimestre del año, cuando se comercializaron 32 mil toneladas de carbonato de litio. La firma estima que tiene el 20% del mercado mundial de litio.

La presentación de resultados de SQM detalla además que las ventas a nivel global de vehículos eléctricos crecieron cerca de un 50% en el segundo cuarto del año. Así, SQM informó que los volúmenes de ventas fueron “significativamente mayores el el segundo trimestre de 2023 como consecuencia de la mayor demanda del mercado”, y prevé que para la segunda mitad del año se materialicen mayores volúmenes en relación al primer semestre.

“Esperamos que la demanda mundial de litio crezca al menos un 20% en 2023″, señaló la compañía.

Crece monto del royalty en disputa con SII

Según reveló este jueves SQM en sus estados financieros, la contribución total a las arcas fiscales ascendió a aproximadamente US$1.700 millones en el primer semestre de 2023, monto que incluye los pagos relacionados al pago de derechos de arriendo por el Salar de Ataca, contrato que la minera mantiene con Corfo, y que totalizaron US$1.265 millones en los primeros seis meses del año.

Sin embargo, dichos montos podrían ser mayores. Así lo reconoce la propia compañía controlada por Pampa Calichera y la china Tianqi, en el marco de un conflicto que mantiene con el Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre el pago del royalty minero. De hecho, la disputa ha llevado a que dicho monto no pare de crecer.

Si los estados financieros develaron un fuerte incremento, desde los US$ 79,8 millones registrados al cierre de 2021 para ubicarse en US$ 745,3 millones al cierre de 2022, al primer semestre de este año la cuantía de las diferencias en el pago de impuestos con la autoridad tributaria ascienden a US$878 millones, descontado el impuesto de primera categoría, pero sin considerar intereses o multas.

En sus contingencias tributarias, SQM explica que su filial SQM Salar, filial encargada de la explotación del Salar de Atacama, ha presentado tres reclamaciones tributarias contra el SII por el cobro de impuestos de los años tributarios 2012 al 2018, lo que corresponde a los años comerciales 2011 a 2017. El monto total por esas reclamaciones totaliza US$127 millones, cifra que ha sido cancelada por la empresa.

Sin embargo, el 30 de junio de este año, SQM presentó ante el Primer Tribunal Tributario y Aduanero de la región Metropolitana una demanda de nulidad de derecho público tributaria y reclamo tributario en contra de la liquidación del año tributario 2019.

Según detallan los estados financieros, el monto en disputa por dicho concepto corresponde a US$37 millones, de los cuales US$10 corresponden a montos liquidados en exceso, y US$27 millones al impuesto reclamado. Dicha causa está en etapa de discusión.

Luego, el 17 de abril de este año, el SII liquidó diferencias para el año tributario 2020, 2021 y 2022, correspondiente a los años comerciales 2019, 2020 y 2021, respecto al impuesto específico a la actividad minera por un monto total de US$74 millones. Dichos diferencias incluyen un cobro en exceso de US$20 millones. Por los años tributarios 2020 y 2021, el SII emitió otra resolución por US$ 20 millones, de los cuales US$ 5 millones corresponden a montos liquidados en exceso y US$15 millones corresponden al impuesto reclamado. En tanto, la liquidación correspondiente al año tributario 2022 asciende a un monto total de US$ 53 millones, actualizado a la fecha que se efectuó el pago, de los cuales US$14 millones son montos liquidados en exceso, US$ 36 millones al impuesto reclamado y US$ 3 millones a intereses y multas.

SQM explica así la diferencia que tiene con Impuestos Internos. “El SII ha buscado ampliar la aplicación del impuesto específico a la actividad minera a la explotación de litio, sustancia que no es concesible bajo el ordenamiento jurídico”, afirma la empresa en sus estados financieros.