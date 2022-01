Empresas del IPSA valen más de US$ 100.000 millones y estas son las acciones que más suben y bajan en el arranque de 2022

El mercado bursátil local inicia este 2022 con más certezas que con las que cerró 2021. Los inversionistas ya superaron la incertidumbre política que giraba en torno a la elección presidencial y ahora sólo están a la espera de conocer el equipo económico que acompañará a Gabriel Boric.

En ese contexto, los primeros días de la bolsa en 2022 han sido positivos. El IPSA acumula un alza de 3% en estas dos semanas, tendencia diametralmente opuesta a la de Wall Street cuyos principales indicadores caen hasta 3% (el Nasdaq).

En este periodo, la acción de Engie es la de mejor desempeño entre las empresas del IPSA. Hasta ayer, el papel de la firma eléctrica subía más de 22%, lo que supone una recuperación importante si se considera que en 2021 bajó 42,30%.

A Engie le sigue Sonda, con un alza de más de 15% y también intenta recuperarse del mal 2021, ejercicio en el que cayó 42,7%.

A la Compañía Sudamericana de Vapores le sucede lo opuesto. El año pasado el papel de la naviera se disparó 155%, pero en lo que va de 2022 baja 1,64%.

El ranking de las empresas más valiosas sigue encabezado por SQM. La minera no metálica ligada al empresario Julio Ponce Lerou tiene un valor de US$ 15.700 millones, superando por amplio margen a Enelam, en la segunda posición y con un market cap de US$ 12.340 millones.

SQM, que en 2021 acumuló un alza de 27,58%, ahora baja ligeramente.

El valor de todas las empresas del IPSA asciende a US$ 107.000 millones.