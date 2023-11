Gerente general de Renta Nacional y la industria de seguros de autos: “Tuvimos la tormenta perfecta (...) Hoy día se está normalizando”

El mes pasado Fitch le subió la clasificación a la compañía de seguros generales Renta Nacional desde A- a A, y revisó su perspectiva desde estable a positiva. Humphreys ya había hecho lo mismo el año pasado. “Desde hace tres años, nos han subido dos grados la nota, ambas clasificadoras desde BBB+ a A”, comenta Pablo Iturrieta, gerente general de la aseguradora. “Básicamente tiene que ver con la estabilidad financiera de la compañía, ha habido unos aportes de capital importantes, el año pasado se aprobaron 500.000 UF y se concretaron 200.000 UF, lo que da cuenta del compromiso del dueño, de los accionistas, en el desarrollo de la compañía”, asegura.

Iturrieta afirma que la empresa ha tenido una tasa de crecimiento promedio de la prima directa anual en torno al 18% en los últimos cinco años, en cambio, señala que “el mercado ha estado creciendo a tasas del 3,5% o 4% promedio anual, por lo que hemos pasado de tener una participación de mercado del 1%, a 3,1% a junio”.

Esto se explica, según el ejecutivo, en parte porque han “entrado en canales nuevos que no estábamos por la clasificación de riesgo. La compañía, por ser BBB+, no participaba en ciertos segmentos del mercado de seguros, como por ejemplo, la banca, porque las carteras hipotecarias se licitan a partir del terremoto de 2010, y las compañías que pueden participar tienen que tener clasificación de A hacia arriba. Pero además de eso, las corredoras bancarias no trabajaban con compañías con menos de A o BBB hacia abajo. Entonces, es un mercado que se nos abrió. Lo mismo pasaba con los grandes brokers, que por un tema de compliance no trabajaban con cierto perfil de compañía. Pero dados los aumentos en clasificación, han empezado a trabajar con nosotros desde hace dos o tres años”.

¿Qué metas tienen ahora? “Queremos seguir creciendo. La verdad es que no queremos ser la compañía número uno en el mercado, queremos equilibrar crecimiento y rentabilidad. El próximo año esperamos llegar al 3,4% y el siguiente al 4%. Eso está en el mediano plazo y esas son nuestras proyecciones de crecimiento, con una cartera de productos bien diversificada”, comenta.

La tormenta perfecta

Autos es uno de los mercados en que Renta Nacional tiene una mayor participación sobre el total de su prima. “En vehículos tuvimos la tormenta perfecta”, comenta el ejecutivo sobre lo que ha ocurrido en el último tiempo en la industria de seguros de autos, y que ha afectado a todas las compañías por igual.

Y lo explica así: “El año pasado aumentó el valor de los vehículos nuevos en torno al 25%, por lo tanto, subió el valor de los vehículos usados, y cuando hay pérdidas totales, las compañías tienen que indemnizar el valor comercial. El precio de los repuestos creció en torno al 30%. Todo eso en medio de un tema de complejidades logísticas a nivel mundial, por lo que además de que se encarecieron los repuestos, también se demoraban en llegar, por lo tanto, los talleres subieron los precios. Además, la tasa de robos aumentó de forma importante, y la tasa de hallazgo, de recupero de autos, ha bajado a menos de la mitad. Entonces, fue la tormenta perfecta para las aseguradoras”.

Eso significó que la industria de seguros tuvo “un aumento de costos medios y siniestralidad de varios puntos, con lo cual creo que el mercado en general tuvo pérdidas el año pasado. Hoy día ya se ha vuelto a normalizar un poco, han bajado un poco los precios de los repuestos, hay mejor tema logístico, las compañías hemos reciclado un poco la cartera, la hemos ido cambiando y subiendo un poco los precios, pero fue básicamente porque estuvimos muy complicados con presiones al alza en los costos”.

También señala que “hoy día se está normalizando, el mercado ha crecido, pero básicamente ha crecido por primas más que por volumen de pólizas, o sea, se puede decir que la cantidad asegurada probablemente o se ha mantenido o se ha reducido un poco, entonces cuando ves las primas del mercado, el crecimiento ha sido básicamente por aumento de tasa”.

Seguros de propiedad

El otro segmento en que Renta Nacional tiene una participación importante sobre el total de su prima, es en seguros de propiedad o property, que cubre riesgos de incendio y sismo. Esta área, a nivel de la industria, “también ha estado un poco convulsionada, pero por una razón un poco distinta. Las compañías de seguro, sobre todo las compañías locales, tenemos capacidades de asegurar riesgos catastróficos de acuerdo a las capacidades que nos dan los reaseguradores. Temas de terremoto, las compañías lo traspasamos a los reaseguradores y ahí son importantes los grandes reaseguradores que apoyan a la aseguradora. Y las tasas y las capacidades se han complicado para las compañías”, explica el ejecutivo.

Al respecto, detalla que “las tasas han subido en torno al 12%, entre las tasas que nos transfieren los reaseguradores, pero también las tasas que nos cobran por los reaseguros de excesos de pérdida. Y también las capacidades, porque los reaseguradores compran capacidades de retrocesión y esas capacidades las entregan a ciertos países. Chile está en el top 10 de los países que consumen capacidades catastróficas y hoy día las compañías locales estamos bien restringidas en posibilidades de crecer, tanto por esos cúmulos de capacidades que nos dan, como por las tasas que nos están aumentando y que tenemos que transferirle a nuestros aseguradores”.

Iturrieta agrega: “No es fácil, sobre todo en riesgos habitacionales o de oficinas. El mercado ha estado convulsionado, ha estado haciendo los ajustes necesarios. Si fuéramos la única compañía que nos cambiaron las condiciones sería muy complejo, pero en general al mercado le han cambiado las condiciones. Entonces hay un traspaso de estas condiciones gradualmente a nuestros asegurados y ahí significa que muchos asegurados no renuevan o ajustan sus coberturas de tal modo de mantener las pólizas con esa resistencia que hay a los aumentos de prima”.