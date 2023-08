La defensa de la gobernadora de Aysén al proceso de descentralización ante los diputados

Fue una de las tres gobernadoras regionales que logró imponerse en primera vuelta en las elecciones de mayo de 2021 junto a los gobernadores electos de las regiones de Valparaíso y Magallanes. Andrea Macías es militante socialista y desde julio de 2021 ocupa el cargo de gobernadora regional de Aysén. Antes fue Consejera Regional y es Socióloga de profesión.

Actualmente ea además directora de la Asociación de Gobernadores Regionales y en ese rol fue que estuvo presente este martes en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados donde se debatió sobre los problemas que han tenido algunos gobernadores con las asignaciones directa de recursos a privados.

Y ante el cuestionamiento que hacían los parlamentarios sobre la falta de control que existía y que los hechos que investigan afectará el proceso de descentralización frenando el proyecto de rentas regionales, Mecías tomó la palabra para defender la importancia de avanzar y no detener este proceso.

“Quiero Invitarlos a una reflexión más profunda que tiene que ver con hablar de desarrollo. Chile es un país en extremo centralizado y quienes somos de zonas más extremas, yo soy de Aysén y vivimos los males del centralismo”, comenzó su alocución. La que siguió diciendo que “estamos frente a un cuestionamiento de un mecanismo, que, si uno se pone a hacer un análisis más político, más profundo, podría cuestionar hasta nuestra carta magna. El trabajo con el sector privado es algo que prioriza nuestra propia constitución. Si acá hay un tremendo cuestionamiento respecto al sector privado es un tema de definición constitucional. Esto, porque si nosotros tuviéramos un Estado robusto, fuerte, que pudiera hacer la pega no necesitaríamos de los privados”.

En ese contexto emplazó a diputados señalando que “ustedes ven ahí mismo los datos: un gobierno regional que tiene un presupuesto $70 mil millones que no tiene unidad de control, pero ¿por qué cuando se legislada no se piensa en eso?”.

Y siguió: “La invitación que quiero hacerle a ustedes es que el desarrollo del país vendrá de la mano del desarrollo de los territorios. Chile no se desarrollará si seguimos con un foco centralista donde solo está la Región Metropolitana y lo que se ve al lado. En la ruralidad no llega el Estado, la posibilidad de crecer desde los territorios es lo que ha hecho que los países puedan avanzar”.

Ante los legisladores Macías puntualizó que “esto no es ideológico, no es que, si el papá Estado crece o no. Y lo que nos hace pésimo, sobre todo en este contexto político, es creer que esto es algo ideológico, porque estamos hablando de algo que a todos nos debe interesar que es el desarrollo del país. La invitación es que no miren con malos ojos los gobiernos regionales, sino más bien que podamos abrir espacios para conversar, y desde la asociación estamos disponibles a entregar toda la información”. En ese sentido, aclaró que “nosotros le seguimos reportando cada tres meses a ustedes, (diputados) esa información la tienen porque así lo estableció la ley”.

Respecto de que el gasto de hasta 7 mil UTM por parte de los gobernadores regionales no tengan control, la gobernadora dijo que sí lo tienen. “Todo pasa por Contraloría, todos los actos pasan por Contraloría, una cosa es que la ley establezca, porque eso quedó en ley no reglamento”.

Sobre por qué se dejó sin que lo vieran los consejeros regionales, Macías explicó que se debió a que existen “restricciones presupuestarias para que sesionen los consejos regionales (por los) los viáticos, entonces hay un tema presupuestario y si tienes restricciones para que un consejo regional funcione, no puedes retrasar el proceso de inversión pública”.

Como ejemplo entregó algo que sucedió en su región: “Llevamos tres años tratando de comprar ayudas técnicas a través de Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadi) y esas ayudan llegaron cuando las personas ya habían fallecido, porque son servicios tan centralizados que si no entran en compras públicas no llega. El Estado acordó con una empresa que cubre solo la mitad de mi región. Esos son los problemas del centralismo. Entonces los gobiernos regionales son una oportunidad para que la política pública llegue a los territorios”.

Y puntualizó que “son tres las regiones donde hay cuestionamientos, en una hay formalizado, pero somos 16. Nosotros (Aysén) tenemos más de más de 500 convenios suscritos, todos han pasado por contraloría”.