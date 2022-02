Los Bengals, los Rams y el Bitcoin: los anuncios de criptomonedas invaden el Super Bowl

¿Quién dominará el Super Bowl LVI (56)? El dinero de Madison Avenue está puesto en las criptomonedas.

Las plataformas de criptomonedas están gastando mucho dinero para publicar anuncios durante el Super Bowl del próximo domingo entre Los Angeles Rams y los Cincinnati Bengals.

En esta foto de archivo se pueden ver representaciones del bitcoin en una ilustración que se tomó el 13 de marzo del 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

La plataforma de comercio-intercambio más grande con sede en Estados Unidos, Coinbase Global Inc., tendrá un lugar para poner su anuncio, según una persona familiarizada con el asunto, así como los mercados de intercambio FTX y Crypto.com. La plataforma o bolsa digital canadiense Bitbuy tiene un anuncio durante la transmisión de Canadá.

La publicidad durante el partido de fútbol americano sigue siendo la más cara de la televisión: treinta segundos de tiempo al aire en NBC pueden costar hasta US$ 7 millones. Por eso, los anuncios del Super Bowl, a menudo, destacan industrias que tienen dinero para gastar. En el pasado, los anuncios de compañías de Internet y de disfunción eréctil inundaban las transmisiones. Ahora, son los exchanges de criptomonedas los que esperan ser conocidos a nivel nacional.

“Es una forma de dar a conocer nuestro nombre”, afirmó el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried. “En términos de lugares para hacer eso, es difícil encontrar uno de mayor perfil que este”.

Un maníaco rally de dos años por las criptomonedas e inversiones por parte de capitales de riesgo han llenado las arcas de las empresas de criptomonedas. Las firmas de capital de riesgo invirtieron un récord de US$ 30.000 millones en el sector durante el 2021, y Coinbase Global, que hace poco salió a la bolsa, reportó US$ 2.800 millones en ganancias durante sus nueve meses de año fiscal.

El sector de las criptomonedas es nuevo en los patrocinios deportivos, pero está gastando más anualmente que las aerolíneas, los restaurantes de comida rápida y las empresas de vinos y licores, según IEG, una firma consultora de patrocinios. IEG espera que el gasto de las empresas de criptomonedas en patrocinios deportivos en América del Norte ascienda a un total de más de US$ 160 millones este año.

“Es un aumento asombroso en el gasto”, afirmó Peter Laatz, director general global de IEG.

“Están buscando educar a la gente porque no mucha gente ha oído hablar de estas empresas, y todavía hay cierta confusión, incluso, sobre qué son las criptomonedas”, afirmó.

FTX y Crypto.com han sido especialmente agresivos. Crypto.com ha publicado anuncios en las carreras de Fórmula Uno, el Ultimate Fighting Championship y el basquetbol profesional. El otoño pasado llegó a un acuerdo de US$ 700 millones que por 20 años le da los derechos de nombre del Staples Center de Los Ángeles (el estadio de Los Angeles Lakers). Su más reciente campaña publicitaria está protagonizada por el actor Matt Damon.

FTX ha llegado a acuerdos con equipos de la National Basketball Association (NBA) y de la Major League Baseball (MLB), y con jugadores como Stephen Curry. En marzo del 2021, pagó US$ 135 millones para comprar los derechos de nombre del estadio de los Miami Heat.

El exchange más grande del mundo, Binance, lanzará una campaña publicitaria el lunes criticando a sus pares que publicarán anuncios en el Super Bowl y contratan celebridades para promover las criptomonedas. Binance alentará a las personas a informarse sobre las inversiones en criptomonedas.

En esta foto de archivo se pueden ver las representaciones físicas del itcoin, Ethereum, DogeCoin, Ripple y Litecoin frente a un logo de Binance, la ilustración fue tomada el 28 de junio del 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

“Creo que es genial que la industria se esté apoderando del Super Bowl”, afirmó Changpeng Zhao, fundador y director ejecutivo de Binance. Al mismo tiempo, dijo que quiere asegurarse de que las personas que lleguen a las criptomonedas entiendan los riesgos involucrados.

Irónicamente, los nuevos anuncios de Binance cuentan con celebridades: Jimmy Butler de los Miami Heat y el cantante colombiano J Balvin transmiten este mensaje.

A medida que las empresas de criptomonedas aumentan su gasto en publicidad, las marcas han lanzado campañas con temas de criptomonedas o trucos de marketing para aprovechar el ruido que rodea a las criptomonedas.

Miller Lite publicará un anuncio durante el partido, pero no en la transmisión en sí. Más bien, el anuncio será visible dentro de una “bar-barra” en la plataforma de realidad virtual Decentraland, una variante del metaverso. El fabricante de Miller, Molson Coors Beverage Co. no puede transmitir anuncios en la transmisión oficial porque su rival Anheuser-Busch InBev SA, ha tenido durante mucho tiempo los derechos exclusivos para publicitar cerveza durante el partido.

La National Football League (NFL o Liga Nacional de Fútbol Americano en español) también está jugando desde ese ángulo, ofreciendo a las personas que vayan al partido tokens conmemorativos no fungibles, o NFT, vinculados a su boleto físico.

TurboTax, el software de preparación de impuestos creado por Intuit Inc., publicó un anuncio durante los playoffs de la NFL que mostraba a un hombre que sufría los altibajos de invertir en criptomonedas, lo que le causó mucha confusión sobre si era millonario o no. Un experto de TurboTax interviene y dice: “Las criptomonedas son complicadas, pero como experto en impuestos con experiencia en criptomonedas, puedes pasarme tus impuestos a mí”.

No es probable que la cantidad de anuncios sobre criptomonedas en el Super Bowl supere la lista de las puntocom (o dot com inglés) del 2000, cuando más de una docena de diferentes empresas basadas en Internet publicaron anuncios durante el Super Bowl XXXIV, en el apogeo de la burbuja de las puntocom. El más conocido entonces era Pets.com, en gran parte debido a su campaña publicitaria de marionetas y calcetines. La empresa quebró varios meses después, al igual que algunos de los otros anunciantes centrados en Internet.

Si bien esa es una nota de advertencia para las empresas de criptomonedas, hay anunciantes del “Dot-Com Bowl” que todavía existen, como WebMD y Monster.com.

Bankman-Fried de FTX espera que sus pares también duren.

“Sospecho que hay un buen número de empresas que van a mantenerse”, sentenció.