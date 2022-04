Pensionados han retirado $23 millones promedio en excedentes desde las AFP a febrero y número de pagos sube 48%

Todo lo que ahorran las personas en su AFP luego se puede transformar en su pensión, en excedentes de libre disposición, en pensión de sobrevivencia, o en herencia, en caso de que el afiliado siga con saldo en la administradora al momento de fallecer.

Los excedentes de libre disposición son aquellos fondos que quedan a disposición de los afiliados para el uso que estimen conveniente si desean retirarlos una vez que se pensionan, y corresponde al saldo remanente, luego de descontar al saldo en la cuenta de capitalización individual el capital necesario para alcanzar la pensión mínima requerida.

En ese ámbito entonces, ya se han pagado 1.677 excedentes de libre disposición en los dos primeros meses de este año, lo que representa un 48% más que los 1.131 que se pagaron en enero y febrero de 2021. Eso es lo que muestra un informe elaborado por la Asociación de AFP, donde se detalla que en los dos primeros meses de 2022, el valor promedio de los excedentes pagados alcanza una media de $22,7 millones.

En el total, entre enero y febrero el monto pagado asciende a US$47 millones, lo que constituye el 23% del monto que se desembolsó en todo el año 2021, y es un 53% adicional a los US$31 millones que se entregaron en los mismos meses del año anterior.

El informe del gremio explica que, “al momento de pensionarse, se hace el balance del ahorro que el afiliado tiene en su cuenta. Mediante el Certificado de Saldos emitido por la AFP, al iniciar el trámite de pensión, se verifica y conoce si la persona cumple las condiciones para obtener este beneficio, requisitos que se comprueban cada vez que se realiza un nuevo retiro. Con los antecedentes numéricos es posible calcular cuál es la pensión a pagar y cuál será el capital necesario para ello. De allí surge la posibilidad de hacer retiros de excedentes”.

Con todo, el documento muestra que entre agosto de 2003 y febrero de 2022 se han retirado 242.391 excedentes de libre disposición, con una tendencia a la baja desde el año 2015, con la única excepción del año 2019.

En cuanto al monto promedio, se observa una clara tendencia al alza desde el año 2014. Ahí, si se miden los valores reales, es decir, considerando el valor de la UF de febrero 2022, el monto promedio de los excedentes retirados en 2021 alcanzó los $27,2 millones, un 30% superior al promedio del año 2020.

En el agregado, esto significa que se han pagado US$1.784 millones como excedentes de libre disposición desde agosto 2003 hasta febrero de 2022.

Y justamente el año 2021 fue cuando se entregó un mayor monto, llegando hasta los US$ 206 millones, seguido por los US$ 196 millones del año 2019 y los US$ 169 millones del año 2020.

Por otro lado, entre agosto de 2003 y febrero 2022, en calidad de herencia a familiares o beneficiarios de afiliados fallecidos se han entregado alrededor de US$ 2.118 millones de ahorros previsionales, recursos a los cuales se añaden US$ 214 millones correspondientes a pagos por cuota mortuoria, cuyo objetivo es costear gastos funerarios. En promedio cada causante dejó $12,6 millones de herencia.

Excedentes en el detalle

Respecto al tipo de pensión mediante el cual se genera el excedente de libre disposición, el informe muestra que un “76% proviene de pensiones de vejez anticipada. El 19% proviene de pensiones de vejez a la edad de pensión, el 5% de invalidez total y menos del 1% de invalidez parcial.”

El documento especifica que “las pensiones anticipadas requieren de mayor capital, al pagar pensiones por más tiempo. Es por esto que, a pesar de que el 76% de los pagos proviene de pensiones de vejez anticipada, solo el 54% de los montos pagados corresponde a estas pensiones. Por su parte, las pensiones de vejez a la edad legal han sido la fuente del 41% de los montos de excedentes pagados desde 2003″.

“Es importante considerar que retirar excedentes y anticipar la pensión son alternativas que ofrece el Sistema y a las que puede acceder el afiliado cuando cumple los requisitos exigidos. No obstante, ambas situaciones disminuyen el monto de la pensión que recibirá. Preferir liquidez de los fondos previsionales es una decisión que tiene un impacto positivo de corto plazo en el bolsillo, en desmedro del monto de la pensión en el largo plazo”, señala la asociación.

El gremio también explica que los retiros de excedentes de libre disposición están establecidos en el Decreto Ley 3.500 de 1980, y la puerta de acceso a esos fondos se abre cuando los afiliados se pensionan por vejez, a la edad de pensión o después; por vejez anticipada o por invalidez.

Para acceder a los excedentes se requiere tener 10 años de afiliación en algún sistema previsional, y obtener una pensión igual o mayor al 70% del promedio de las remuneraciones percibidas y rentas declaradas de los últimos 10 años anteriores al mes en que se acogió a pensión, debidamente actualizadas. Además, se exige que la pensión obtenida sea igual o superior a 12 UF.

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 42° ter de la Ley de Impuesto a la Renta, el monto de los excedentes de libre disposición podrá ser retirado libre de impuesto hasta por un máximo anual equivalente a 200 UTM, no pudiendo exceder dicha exención el equivalente a 1.200 UTM.

El contribuyente podrá optar, alternativamente, por acoger sus retiros a una exención máxima de 800 UTM durante un año.