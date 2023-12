Presidente de la Bolsa: “Se inventó de que si se cambiaba la Constitución más o menos que nos íbamos al cielo, y la gente se dio cuenta de que no es verdad”

Dentro de lo esperado. Así califica Juan Andrés Camus, presidente de la Bolsa de Santiago, el resultado del plebiscito de este domingo, donde el 55% de los electores optaron por la opción “En contra”, rechazando por segunda vez una propuesta para reformar la Constitución vigente.

En un comienzo este lunes, el IPSA llegó caer 0,7%, pero avanzada la mañana revertía a números azules, mientras que el dólar moderaba su alza de $3, luego de que en las primeras transacciones superó los $10 de incremento.

“No es nada significativo. No se movió la aguja. Todo se está moviendo más por lo que ocurre afuera”, enfatiza Camus a la hora de analizar los efectos de las elecciones en los mercados bursátil y financiero.

¿Cómo analiza el resultado de este domingo?

-Salió exactamente como señalaban las encuestas, por lo que no hay gran novedad. Pero creo que el mensaje que hay es que los chilenos están aburridos de la política y que lo que quieren es trabajar más, porque saben que es la única manera de progresar. No veo que se produzca un cambio (a nivel político), pero creo que hay que mejorar la dirección y trabajar más.

La gente no quiere saber mucho de los partidos, entonces lo que digan no es tan relevante. Lo importante es oír lo que dijo la gente. No quieren saber más de la política, se dan cuenta que una Constitución no resuelve el problema del crecimiento ni del trabajo. Aquí se inventó un cuento hace cuatro años de que, si se cambiaba la Constitución más o menos que nos íbamos al cielo, y la gente ahora se dio cuenta de que no es verdad.

¿Tras los dichos por parte de los distintos involucrados, se entiende que el proceso se cerró?

-A mí me queda claro que por lo menos queda cerrado por los próximos dos años, eso lo tengo absolutamente claro. Ahora, de ahí hacia adelante las cosas siempre se abren y se cierran, entonces es muy difícil que uno pueda decir que esto es definitivo.

La incertidumbre política y constitucional imprimía un castigo a los activos chilenos. ¿Con esto desaparece ese castigo?

-Creo que queda intacto. No desaparece, pero veremos la evolución en el futuro, porque tenemos un par de años con muchas elecciones y eso definirá el rumbo, más que el plebiscito de ayer.

¿La incertidumbre entonces se mantendrá en alguna medida?

-Por supuesto, creo que eso es lo más importante (las futuras elecciones), porque a la gente lo que más le preocupa es quién va a gobernar Chile, y qué política tendremos en materia económica, de trabajo, y en materia de crecimiento.

El domingo en la noche el Presidente Boric volvió a hablar sobre sus reformas, ¿son viables ahora?

-Es un buen discurso no más, pero no creo que vaya a pasar mucho. No tiene el Congreso.

¿Qué medidas son fundamentales para que Chile vuelva a crecer?

-Hay que generar estabilidad, más que hacer grandes reformas. Pero obviamente el tema de las pensiones es algo que debemos resolver, es algo que está sobre la mesa, y hay un acuerdo para subir la cotización para incrementar las jubilaciones. Aún no estamos de acuerdo es quién la administrará, pero en que se necesita aumentarlas para mejorar las pensiones estamos todos de acuerdo. Ahora hay que ordenar eso y ponernos de acuerdo en quién manejará el sistema.

¿Entonces el castigo sobre los activos chilenos dependerá de que los políticos alcancen acuerdos?

-Por supuesto, pero con cosas sensatas.

Parece que todos deben moverse hacia el centro...

-Absolutamente, el centro es lo único que funciona.

¿No ve espacios para una reforma tributaria tras el resultado del domingo?

-No me parece que haya espacio, ni que sea conveniente. La tributación de las empresas en Chile es de las más altas de la Ocde. ¿Si le cobramos más impuestos, quieren qué se vayan de Chile? Pero respecto de las personas, creo que hay un espacio: hay que ampliar la base tributaria hacia niveles de ingresos más bajos, porque los ingresos más altos ya están en 43%. En Chile las personas que pagan impuesto a la renta son muy pocas, el 10%.

¿Tras el plebiscito, en el que se rechazó un segundo proyecto de Constitución, se corre el riesgo de que llegue alguien fuera del sistema?

-Lo veo como un riesgo con una baja probabilidad de ocurrencia. Lo que está demostrado es que los chilenos, en general, quieren una cosa mas de centro, una cosa equilibrada y no quieren ningún extremo.