21 personalidades del mundo económico recomiendan qué leer en 2026

“Historia novelada que invita a una entretenida inmersión en el desarrollo de nuestra cultura, al narrar las guerras Púnicas y la consolidación de Roma como potencia. En una mezcla de historia y ficción, describe batallas, intrigas políticas y luchas de poder, cuya realidad es asombrosamente semejante a la historia contemporánea”, es la descripción de la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez.

A Culture of Growth, Joel Mokyr

El ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, recomienda “A Culture of Growth” de Joel Mockyr, reciente co-ganador del Premio Nobel de Economía, por tres razones. “Primero, porque tratándose de un libro de historia económica, nos recuerda que la economía no es un conjunto de ecuaciones o leyes inmutables, sino una ciencia social, donde lo cualitativo puede ser tanto o más importante que lo cuantitativo”.

Segundo, escribe Marcel, “porque el libro trata de responder una pregunta desafiante: qué condiciones sociales y culturales permitieron la emergencia de la revolución industrial en Europa occidental en el siglo XVIII y no en otras partes del mundo y qué hizo que su impulso se transformara —a diferencia de otros avances tecnológicos previos— en un impulso sostenido al crecimiento".

“Tercero, porque al intentar responder a esta pregunta, Mockyr llama la atención sobre el papel que tuvo una forma de entender el conocimiento: surgido de desafiar lo establecido, buscar su conexión con lo cotidiano y productivo, y compartido en redes de mentes inquietas y prácticas”, agregó.

Por esas razones, Marcel resume así sus conclusiones: “Leer este libro nos invita a revisar nuestra discusión local sobre el crecimiento económico, desafiando visiones lineales y nostálgicas, para hacernos ver que el crecimiento sostenido involucra transformación, difusión y competencia, y que sin conocimiento, el impulso del cambio tecnológico puede fácilmente languidecer. Hemos hablado mucho sobre crecimiento, pero poco sobre en qué consiste, cómo se logra y mantiene”.

El futuro de la verdad, Werner Herzog

“En un mundo ahogado por deepfakes, posverdades y realidades fabricadas, Herzog emprende una odisea implacable: desentraña el colapso de lo auténtico, desde la IA que devora la imagen hasta los abismos de la mente humana. No ofrece fórmulas salvadoras, sino una realidad salvaje y desnuda —como sus películas y documentales— que te obliga a cuestionar todo. Una lectura para navegar el futuro de la verdad y de nuestra propia humanidad”, dice la presidenta de Sofofa, Rosario Navarro.

El código de la vida, Walter Isaacson

“Es una biografía maravillosa de la vida de la premio Nobel de Química en 2020 Jennifer Doudna, a través de la cual recorremos el mundo fascinante del avance científico más importante del último siglo y del papel que ella ocupa en la invención de la técnica de edición genética conocida como CRISPR, una herramienta genética capaz de editar el ADN y, por lo tanto, transformar el mundo. En este libro aprendí mucho sobre las maravillas de la naturaleza, desde los orígenes de la vida hasta el futuro de nuestra especie”, dice el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco.

La Alemania de Weimar, Eric Wetz

“El difícil escenario que se puede generar cuando la situación económica no es auspiciosa y el sistema político tiene una organización disfuncional”, describe, sobre el libro La Alemania de Weimar, el ex ministro de Hacienda y Educación de Michelle Bachelet, Nicolás Eyzaguirre.

Tango satánico, László Krasznahorkai

“Es un libro de prosa densa, frases muy largas, ambientada en un pueblo rural extremadamente decadente. Muestra magistralmente a sus habitantes atrapados en la miseria, el engaño y una espera ilusa de salvación”, describe José Yuraszeck, empresario y accionista de Viña Undurraga y Compañías Cic sobre el libro del Premio Nobel 2025.

The storm before the Calm, George Friedman

“George Friedman plantea la tesis de que la tormenta de la década de 2020 no es una señal de colapso, sino un precursor necesario para la reinvención, reflejando un patrón cíclico arraigado en la historia estadounidense”, dice Jaime de la Barra, socio de Vinci Compass.

Manual para directores de sociedades anónimas, Juan Ignacio Piña

El economista Klaus Schmidt-Hebbel recomienda dos libros. El primero es Our Dollar, Your Problem de Kenneth Rogoff. “En este libro, de fácil lectura y buena pluma, Rogoff analiza cómo el dólar estadounidense se convirtió en la moneda dominante del sistema financiero global. A través de historia económica y análisis político, él muestra los beneficios y riesgos de la hegemonía del dólar, y plantea que la hegemonía del dólar podría terminar si EE. UU. no corrige sus amenazantes desequilibrios fiscales y políticos”.

Además, Schmidt-Hebbel recomienda un manual del expresidente del CDE, Juan Ignacio Piña, para directores de sociedades anónimas. “Este manual presenta las obligaciones, los riesgos y los desafíos de los directores de S.A. en Chile, derivados de la legislación y regulación de directorios, libre competencia y delitos económicos. Escrito en un lenguaje accesible para no abogados, debería ser lectura obligatoria para todo director de empresas en Chile”, dice el también director del BCI.

Todos los seres vivos, Jason Roberts

“Es una biografía con elementos de divulgación científica. A través de las vidas y trabajos de dos naturalistas, Jason Roberts cuenta la historia sobre la forma en que clasificamos la biodiversidad. Además, lo hace cuestionando como pensamos como humanos: cuestiona categorías que solemos dar por sentadas y nos invita a entender los sistemas desde otra perspectiva. Si bien aborda materia árida, la plantea de tal forma que quien quiera entenderlo, puede hacerlo”, dice Javiera Martínez, directora de Presupuestos.

El loco de Dios en el fin del mundo, Javier Cercas

Gina Ocqueteau, presidenta de SQM, cuenta que Javier Cercas la conquistó con Soldados de Salamina y la sorprendió con El impostor. “En El Loco de Dios, Cercas retrata al Papa Francisco y para ello lo acompaña en un viaje a Mongolia donde en un breve encuentro conversan sobre la vida eterna. Es un diálogo revelador, pero son otras voces, las de cercanos al Papa, las que permiten realmente entender quién es Francisco, mostrar sus luces y contradicciones, esa humanidad desbordante que el clero tiende a ocultar y que es, para mí, el mayor tesoro de este libro”, comenta.

El poder de las palabras, Mariano Sigman

“El poder de las palabras”, del neurocientífico argentino Mariano Sigman, es un libro que muestra que las palabras no solo describen, sino que crean realidad. Con un tono entretenido, el autor explica por qué las buenas conversaciones —con otros y con uno mismo— son capaces de cambiar tu vida. Una obra necesaria en tiempos en que estamos perdiendo la capacidad de comunicarnos”, resume la directora de Codelco, Cencosud, Sky Airline e Invercap, Josefina Montenegro.

Ejércitos, política y revolución, Juan Luis Ossa

“Es una muy buena recomendación para quienes disfrutan aprender de la historia sin solemnidades innecesarias. El libro revisa el proceso de la independencia de Chile con rigor y con una escritura fluida y atractiva. A partir de una mirada bien documentada, propone una interpretación que se aleja de los relatos más conocidos, invitando a cuestionar ideas instaladas y a pensar la Independencia desde nuevos ángulos. Es una lectura exigente, pero estimulante y amena”, dice Gonzalo Sanhueza, economista y socio de Econsult Capital.

Our Dollar, Your Problem, Kenneth Rogoff.

“Un análisis amplio y documentado del papel del dólar estadounidense en las finanzas internacionales a lo largo de las últimas siete décadas, así como de los desafíos que enfrenta hacia el futuro”, dice Vittorio Corbo, expresidente del Banco Central, sobre el libro de Kenneth Rogoff.

“El libro examina cómo el dólar ha logrado mantener su posición central en el sistema monetario internacional desde la posguerra, apoyado en la profundidad de los mercados financieros de Estados Unidos, la fortaleza institucional del país y su rol geopolítico. Sin embargo, Rogoff advierte que las principales amenazas a esta supremacía no provienen tanto del exterior como de las propias políticas económicas estadounidenses”, agrega.

Corbo también resalta que el texto “subraya la creciente complacencia mostrada durante los últimos quince años frente al sostenido aumento de la deuda pública, una tendencia que, según el autor, podría traducirse en un período prolongado de mayor volatilidad financiera a nivel global”.

“Uno de los aportes más valiosos del libro es su detallada revisión de la evolución de la economía mundial en el período reciente, que sirve de contexto para entender los cambios en el sistema monetario internacional. Destaca también un capítulo especialmente sólido dedicado a China, en el que Rogoff analiza por qué el renminbi enfrenta importantes limitaciones para desplazar al dólar como moneda dominante, dadas las restricciones institucionales y financieras que aún caracterizan a la economía china”, añadió.

Otro de los aspectos que destaca es que “el libro incluye además un análisis del rol de las criptomonedas, concluyendo que, pese a su creciente visibilidad, su capacidad para reemplazar a las monedas soberanas —y en particular al dólar— sigue siendo limitada en el horizonte previsible".

“Our Dollar, Your Problem se suma así a la extensa producción de Kenneth Rogoff sobre temas monetarios y financieros, ofreciendo una visión clara y bien fundamentada sobre los equilibrios y tensiones que definen hoy al sistema financiero internacional", complementó.

The Great Global Transformation..., Branko Milanović

Óscar Landerretche, economista, recomienda el libro del economista norteamericano de origen serbio Branko Milanović, “The Great Global Transformation: National Market Liberalism in a Multipolar World” (2025).

“Milanović (famoso por su “Curva del Elefante” para representar la naturaleza bimodal del desarrollo de la globalización capitalista) analiza el colapso del orden liberal y el nacimiento de un nuevo sistema global”, agrega.

Landerretche también destacó que “Milanović utiliza datos masivos para demostrar que estamos viviendo el mayor reajuste de riqueza desde la Revolución Industrial. El ascenso de Asia (no solo China, sino también India, Vietnam e Indonesia) ha creado una nueva clase media global, desplazando el centro de gravedad económico lejos de Occidente. El autor sostiene que el mundo ya no se rige por la cooperación internacional abierta, sino por un sistema donde los países mantienen mercados libres internamente, pero actúan de forma mercantilista y proteccionista hacia afuera”.

“El resultado: guerra de aranceles, sanciones económicas, subsidios a ‘campeones nacionales’ y una retirada general de la globalización tradicional. Para terminar, el autor se pregunta: ¿Por qué somos más infelices si el mundo es hoy más rico y menos desigual a nivel global? Argumenta que la desigualdad interna (dentro de cada país) y el surgimiento de nuevas élites plutocráticas están generando un descontento populista que amenaza la estabilidad de las democracias y los sistemas autoritarios por igual", agregó.

Los náufragos de Wager, David Grann

“David Grann narra en ‘Los náufragos del Wager’ una fascinante historia ocurrida en el siglo XVIII. De pasada, nos describe la inclemente naturaleza de la Patagonia, con Kawésqar y chonos incluidos, y las tensiones humanas que afloran ante catástrofes. Termina con una reflexión sobre los imperios”, describe el abogado Felipe Irarrázabal, exfiscal nacional económico, hoy director del CentroCompetencia (CeCo) de la Universidad Adolfo Ibáñez.

El alma del verdor de Santiago, Romy Hecht

“El Alma del Verdor de Santiago” de Romy Hecht indaga en el desarrollo de cuatro espacios públicos emblemáticos: Alameda de las Delicias, Quinta Normal, Parque Forestal y Cerro San Cristóbal. Este precioso libro describe procesos que entrelazan botánica, política, economía, cultura, gestión pública y voluntad personal, y ofrece lecciones actuales sobre el valor y resguardo de los espacios públicos”, dice Andrea Repetto, economista, quien también recomienda “In the Distance” el libro debut de Hernán Díaz, más conocido hoy por “Trust”.

“La novela de 2017, finalista del Pulitzer, relata la historia de un joven migrante sueco, que no habla inglés, atravesando los Estados Unidos de fines de siglo XIX en búsqueda de su hermano perdido”, describe sobre este último texto.

Nada por lo que pedir perdón, Marcelo Gullo Omodeo

“El libro trata de reivindicar la hispanidad y su influencia en América. Cuando la izquierda ha construido una gran mentira en torno a la conquista de América y toda la romantización del buen salvaje, Gullo nos cuenta de los hospitales, catedrales y universidades que los españoles construyeron en estas tierras, del mestizaje que dio forma a nuestras naciones y de la liberación que significó para muchos pueblos la conquista española de los imperios incas y azteca”, reseña Gerardo Varela, abogado y director de empresas.

De la medición a la acción. A 50 años del Mapa de la Extrema Pobreza en Chile, varios autores.

Cristián Larroulet, ex ministro Segpres recomienda el libro recién publicado por Libertad y Desarrollo y Fundación Miguel Kast R y la colaboración de la Universidad Andres Bello y la Universidad del Desarrollo: “De la medición a la acción: a 50 años del mapa de la extrema pobreza en Chile”.

“Es la mirada más actual a las políticas de combate a la pobreza en nuestro país. Esas políticas permitieron reducir significativamente la pobreza, pero como lo señalan connotados autores expertos en la materia, llegó la hora de perfeccionar esas políticas para continuar con la reducción de la pobreza”, comenta.

Ante este contexto, Larroulet estima que “hoy hay programas que no cumplen su rol. Se requiere nuevamente impulsar el crecimiento del empleo, avanzar hacia un sistema de impuesto negativo al ingreso, etc. Para todas las personas expertas y no expertas interesadas en los temas de pobreza, es un texto imprescindible”.

Our Dollar, Your Problem, Kenneth Rogoff

“Recomendaría Our Dollar, Your Problem, de Ken Rogoff. Una mirada muy interesante de la importancia del dólar, como podría dejar de ser “la” moneda de reserva y varios otros temas relacionados, incluido cripto”, dice el también ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, coincidiendo con la recomendación de Vittorio Corbo y Klaus Schmidt-Hebbel.

Peak Human. What we can learn..., Johan Norberg

“En estos tiempos cargados de amenazas y oportunidades, es sano y refrescante volver la mirada a la historia económica y política de las grandes civilizaciones. Este libro captura con su narrativa simple y pedagógica. Y también nos recuerda la importancia de la libertad, el mercado y la innovación”, dice Leonidas Montes, director del CEP.

Dignos, Pablo Ortúzar

“Pablo Ortúzar hace una lectura rigurosa y detallada que permite entender -sin consignas- el estallido social de 2019. Relata hechos, contexto y consecuencias de manera realista, y cada lector saca sus propias conclusiones. Buena lectura para quienes ocupan cargos de liderazgo”, explica Cristián Piera, gerente general de Clínica Alemana, sobre su elección.