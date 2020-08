¿$80 mil o $100 mil? A menos de una semana del último pago del IFE, el gobierno aún no define monto del beneficio. Senadores piden la cifra más alta

Resta menos de una semana para que comience el cuarto y (de momento) último aporte del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a los hogares.

Hasta ahora lo único claro es que la fecha de pago será a partir del próximo 27 de agosto. Y un tema pendiente y que estaría dando vueltas en el gobierno, es el porcentaje de cobertura que tendrá este beneficio, es decir, si el apoyo económico será de $ 80 mil o $ 100 mil.

Tras las últimas mejoras que se hicieron sobre esta ley en el Congreso, se estableció, entre otras cosas, que el monto final de este pago del IFE estaría condicionado a cómo evolucionará la situación de la pandemia, y es en ese sentido que se procedería a definir si la cobertura sería al 80% o si se mantendría al 100% como en aportes anteriores.

En ese contexto, el monto del cuarto aporte podría aumentar mediante un decreto del Ministerio de Hacienda, expedido bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República” y suscrito además por la Ministra de Desarrollo Social y Familia. En ese decreto, se establecerían los parámetros que permitirán aumentar el monto del cuarto aporte hasta hacerlo equivalente con el tercero.

Según comentan fuentes cercanas al proceso, este ha sido desde hace un par de semanas uno de los temas centrales en las conversaciones entre los ministerios de Desarrollo Social y Hacienda. Y a seis días de concretarse ese pago, el tema genera incertidumbre.

En su tercer aporte, el IFE llegó a casi 2,5 millones de hogares y con los últimos cambios, que comenzaron a operar recién a inicios de este mes para facilitar su acceso, el beneficio aumentaría su cobertura a cerca de 3 millones de familias.

Sobre esto, los senadores de la Comisión de Hacienda consultados por Pulso no tienen dos miradas: el cuarto pago del IFE debe tener una cobertura del 100%.

“Estamos en pleno invierno todavía. Las dificultades de conseguir trabajo persisten y la necesidad de cuidarse sigue, por eso creo que debe mantener la cobertura tal y como está hoy día y no bajarla”, sostuvo el senador (RN) José García Ruminot.

Aunque reconoció que estas no son decisiones fáciles para el gobierno, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) explicó que el hecho de que aún no haya salido es porque las condiciones sanitarias lo impiden, “por eso, en esta ocasión, yo me inclinaría por el porcentaje más alto”.

Desde el PS, en tanto, el senador Carlos Montes comentó que lo acordado es que tendrían que haber cambiado las condiciones de las personas para bajar este porcentaje a 80%, “pero como eso no ocurrió y las familias siguen en una situación delicada a lo largo de Chile con la cuarentena, lo lógico sería que el gobierno mantuviera en el mes agosto el 100% de cobertura”.

La ley le da la facultad al gobierno para extender este beneficio hasta octubre si es que la condición no mejora. Ante esto, los tres senadores concordaron en que era necesario esperar a ver cómo se desarrolla la salida de la crisis, mientras que el senador Jorge Pizarro (DC) apunta que el monto de cobertura al 100% debería extenderse para todos los meses que le restan al beneficio.

“La situación de emergencia sanitaria, social y económica ha seguido en agosto y probablemente continuará en septiembre y octubre, sobre todo considerando el nivel de desempleo que está afectando especialmente al 40% más vulnerable de la población que son precisamente los beneficiarios del IFE.”, agregó Pizarro.