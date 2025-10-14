SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Actuaron por separado, pero con la misma práctica: sancionan a las casas de moda Gucci, Chloé y Loewe por fijar precios

Las casas de moda fueron multadas por fijar precios de reventa hasta 2023, pero el monto total fue reducido por su cooperación en el caso.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
gucci

La italiana Gucci, la francesa Chloé y la española Loewe fueron sancionadas por más de 157 millones de euros por la Comisión Europea de la Unión Europea (UE). Esto por un caso que se extendió desde 2015 hasta 2023.

Según explicó la UE, las casas de moda restringían la capacidad de sus minoristas, tanto en línea como en tiendas físicas, que son revendedores independientes, para fijar sus propios precios de venta y para casi toda la gama de productos diseñados y vendidos por ellos. Las infracciones abarcaron todo el territorio del Espacio Económico Europeo (EEE).

En detalle, la infracción es porque se les imponían a los minoristas los precios de ventas, descuentos máximos y tiempos para realizar las rebajas. “Se esforzaron para que sus minoristas aplicaran los mismos precios y condiciones de venta que aplicaban en sus propios canales de venta directa”, dijo en un comunicado.

Además, se explicó que los minoristas accedieron a estas condiciones antes de llegar a acuerdo y luego de estar firmados para comercializar los productos de estas casas de moda. “Privaron a los minoristas de su independencia en la fijación de precios y redujeron la competencia entre ellos. Al mismo tiempo, Gucci, Chloé y Loewe buscaban proteger sus propias ventas de la competencia de sus minoristas”.

“Gucci impuso restricciones a las ventas en línea de una línea de productos específicos, solicitando a sus minoristas que dejaran de vender el producto en línea. Los minoristas de Gucci cumplieron estas instrucciones”, añadió.

Sobre el desarrollo de las prácticas descritas, Gucci fue de abril 2015 al 2023, Chloé de diciembre del 2019 a 2023 y Loewe de dicimbre del 2015 a 2023. Todas terminaron en abril del 2023 en el contexto de una fiscalización sorpresa de la Comisión Europea.

La UE también explicó que cada casa de moda actuó de forma independiente. “Este tipo de comportamiento anticompetitivo incrementa los precios y reduce la oferta para los consumidores”, alertó.

En relación con las multas, la UE explicó que Gucci y Loewe cooperaron con la Comisión “aportando pruebas de gran valor añadido en una fase temprana de la investigación”.

“La cooperación de Gucci incluyó revelar una infracción de las normas de competencia de la UE aún desconocida para la Comisión, mientras que la cooperación de Loewe permitió a la Comisión ampliar el alcance temporal de dicha infracción”, agregó.

De esta forma, la UE resaltó que “las tres empresas de moda cooperaron reconociendo expresamente los hechos y sus infracciones de las normas antimonopolio de la UE, lo que permitió a la Comisión concluir los casos bajo el procedimiento de cooperación antimonopolio”.

Así, la sanación de Gucci fue de cerca de 120 millones de euros, un 50% menos que la multa original; la de Chloé alcanzó casi los 20 millones de euros, una cifra que se redujo en un 15% por la cooperación; y Loewe fue sancionada con 18 millones de euros, un baja del 50% de la multa.

Más sobre:EmpresasNegociosSanciónGucciChloéLoewe

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Mercado de oficinas Clase A sigue presionado por alta demanda en barrios consolidados

Sichel se suma a las críticas contra Valenzuela por “parásitos”: “La experiencia de Jackson, Vallejo y Boric ya nos demostró lo malo de la superioridad moral”

Caso Nabila Rifo: Corte de Apelaciones declara admisible recurso de amparo presentado por SernamEG

El gran empresariado compara el desafío económico de Chile con la organización del mundial de fútbol en 2034

Rusia espera que la inminente reunión entre Trump y Zelenski aclare la entrega de misiles Tomahawk

Valenzuela responde críticas por columna y afirma que en “ningún caso” todos los funcionarios son párasitos

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

3.
F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

4.
Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

5.
Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Rating del lunes 13 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 13 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Puerto Rico por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Puerto Rico por TV y streaming

Temblor hoy, martes 14 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 14 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Sichel se suma a las críticas contra Valenzuela por “parásitos”: “La experiencia de Jackson, Vallejo y Boric ya nos demostró lo malo de la superioridad moral”
Chile

Sichel se suma a las críticas contra Valenzuela por “parásitos”: “La experiencia de Jackson, Vallejo y Boric ya nos demostró lo malo de la superioridad moral”

Rating del lunes 13 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Caso Nabila Rifo: Corte de Apelaciones declara admisible recurso de amparo presentado por SernamEG

Mercado de oficinas Clase A sigue presionado por alta demanda en barrios consolidados
Negocios

Mercado de oficinas Clase A sigue presionado por alta demanda en barrios consolidados

El gran empresariado compara el desafío económico de Chile con la organización del mundial de fútbol en 2034

La advertencia de Paulmann en Enade por el bajo crecimiento: “Duplicar el ingreso por persona nos podría tomar hasta 35 años”

Cómo fábricas de China han impulsado la ofensiva con drones de Rusia contra Ucrania
Tendencias

Cómo fábricas de China han impulsado la ofensiva con drones de Rusia contra Ucrania

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Santiago vivirá su día más caluroso de la semana: cuándo será y cómo protegerte

El duro revés de la Conmebol a la U por el castigo tras los incidentes en Avellaneda
El Deportivo

El duro revés de la Conmebol a la U por el castigo tras los incidentes en Avellaneda

El gesto de Lionel Messi que sorprende a Charly García a semanas de su emotivo encuentro en Buenos Aires

En la U lamentan la baja de Charles Aránguiz de cara al Clásico Universitario: “Nos duele”

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza
Finde

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

El dúo Adriatique regresa a Chile con su espectáculo inmersivo
Cultura y entretención

El dúo Adriatique regresa a Chile con su espectáculo inmersivo

Pablo Ilabaca y el Tiny Desk de 31 Minutos: “Fue como Mati Fernández en la final contra Argentina. Gol al ángulo”

René Olivares y Los Jaivas: una emotiva hermandad entre hippismo y tapas de discos

Rusia espera que la inminente reunión entre Trump y Zelenski aclare la entrega de misiles Tomahawk
Mundo

Rusia espera que la inminente reunión entre Trump y Zelenski aclare la entrega de misiles Tomahawk

Otro líder derribado por protestas de la Generación Z: Presidente de Madagascar huye del país tras advertir intento de golpe de Estado

Médicos Sin Fronteras por acuerdo de paz en Gaza: “Es un momento importante y esperanzador, pero no es ningún milagro”

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo
Paula

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa