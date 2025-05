“¡Adiós a la buena gente!”: Trump eleva tensiones con China y los acusa de no cumplir acuerdo comercial

Vuelven las tensiones comerciales. En medio de la lucha interna con los tribunales por la legalidad de los aranceles, el presidente Donald Trump revela nuevas señales de tensión con China, al acusar al gigante asiático de no respetar su acuerdo con Estados Unidos.

A través de su red Truth Social, el republicano recordó la tregua que firmó con China hace un par de semanas para llegar a buen puerto en las negociaciones y dijo que no le había gustado lo que le había pasado a ese país con el alza arancelaria.

“Vi lo que estaba sucediendo y no me gustó, para ellos, no para nosotros. Llegué a un acuerdo rápido con China para salvarlos de lo que creía que iba a ser una situación muy grave, y no quería que eso sucediera. Gracias a este acuerdo, todo se estabilizó rápidamente y China volvió a la normalidad ”, afirmó Trump en su red.

Sin embargo, a continuación, el republicano arremetió una vez más contra Beijing, acusando que no cumplieron con los acuerdos en las negociaciones, similar al tono que usó contra la Unión Europea.

“La mala noticia es que China, quizás no sorprenda a algunos, ha violado totalmente su acuerdo con nosotros . ¡Adiós a la buena gente!” , dijo el republicano.

Las declaraciones del mandatario tenían efecto inmediato en las bolsas que comenzaron a bajar casi inmediatamente tras el post. A la espera también de los datos de inflación en EE.UU., los futuros de Wall Street registran caídas del orden del 0,29%.