AGR: “La mayoría de los gremios está intentando mantener el statu quo regulatorio y los privilegios que les permite capturar”

Jaime Toledo (JT) preside la Asociación de Generación Renovable (AGR) desde su creación, en octubre de 2024. Pero antes presidió Acera, el tradicional gremio de generadoras renovables que Acciona Energía -firma española de la cual Toledo es director general para toda Sudamérica- ayudó a fundar.

Jaime Toledo, presidente de Asociación de Generación Renovable, y Rafael Loyola, director ejecutivo de AGR

Rafael Loyola (RL) lideró por casi once años a la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec), entidad que fue absorbida por AGR a fines de mayo. Desde entonces, la nueva dupla del gremio 100% renovable busca cómo salir del “inmovilismo regulatorio” y hacer frente a “dolores” de firmas enfocadas únicamente en energías limpias. Esta es su primera entrevista desde que se unieron.

¿Cómo surge la idea de integrarse en una sola entidad gremial?

JT: Tenemos muchas instancias donde concurrimos los gremios y nos fuimos dando cuenta de que los intereses, tanto de la generación hidráulica de pasada, como de la generación eólica y fotovoltaica, tenían mucho en común, y estaban sufriendo las mismas distorsiones regulatorias que queremos cambiar. Teníamos los mismos dolores y nos fuimos uniendo. Cuando conformamos este gremio el año pasado, empezamos a ver qué actores de la industria tenían preocupaciones similares, buscando tender puentes. El match fue muy natural, muy fluido.

RL: En materia gremial, como en tantas otras cosas en la vida, la unión hace la fuerza y estos son dos grupos de empresas que se venían encontrando hace bastante rato en diversas sedes: en el Ministerio, en la Comisión Nacional de Energía, incluso en discrepancias del Panel de Expertos. Este fue un paso natural. Se trata de energías que finalmente son complementarias. La energía hidroeléctrica junto con la eólica y fotovoltaica es el mejor mix renovable y a partir de ahí nosotros hemos iniciado esta unión, de la cual nos sentimos orgullosos, porque en la industria de generación pocas veces las diversas fuerzas confluyen hacia un mismo domicilio gremial. Más bien se ve todo lo contrario.

11 junio 2025

¿Este no va a ser un gremio que integre a otros actores, como estudios jurídicos o proveedores de servicios?

JT: Justamente una de las ideas matrices de nuestra conformación como gremio hace unos meses fue ser solo productores de energía limpia. Eso permite tener intereses y necesidades comunes que alineen mucho los discursos. Cuando en una asociación gremial tienes productores de energía de distintas tecnologías, estudios de abogados, proveedores de equipamiento, proveedores de servicios, la verdad que es muy difícil ponerse de acuerdo y avanzar en una agenda común para todos.

¿Eso fue lo que sucedió en Acera?

JT: Los intereses eran tan diametralmente opuestos entre los distintos actores, que se llegó a una especie de status quo regulatorio de inmovilizar a la asociación gremial. Los fundadores y también los nuevos socios de AGR que incorporamos, tenemos la convicción de que en un proceso de transformación de la matriz energética, no podemos mantener las mismas reglas y las mismas regulaciones, porque eso tiene que ir adaptándose a los nuevos tiempos y a la nueva conformación tecnológica de la matriz energética. Lo que vimos es que no había ningún gremio que estuviese empujando por cambiar la regulación actual, todo lo contrario. Lo único que vemos es que la mayoría de los gremios está intentando mantener el status quo regulatorio y mantener los privilegios que ese status quo regulatorio les permite capturar .

¿Están conversando con otros potenciales socios?

JT: Sí, hemos tenido peticiones de distintos interesados en unirse al gremio, pero nosotros tenemos la convicción de que este tiene que ser un gremio de productores de energías limpias, que comercialicen y compitan en el mercado de igual a igual, y para eso necesitamos una cancha pareja y reglas claras.

Jaime Toledo, presidente de Asociación de Generación Renovable

Acera lideró la transformación de la matriz, pero los incumbentes empezaron sus propias transformaciones, ¿cómo se alinean finalmente los intereses cuando todos están en este cambio?

JT: A la velocidad con la cual se está haciendo la transformación energética, las empresas que no tienen legado fósil, tienen una necesidad de cambios regulatorios distinta al que tiene activos de generación fósil, que quiere traer al máximo todos los ingresos que puedan de esos activos en el tiempo. El cambio en la matriz de generación tecnológica y la irrupción de las energías limpias evidentemente está generando distorsiones de mercado que antes no se visualizaban y es lógico porque todavía estamos utilizando el sistema de tarificación de hace 43 años.

RL: Teniendo una gran consideración por Acera y a otras asociaciones gremiales, como Generadoras y otros, pero observamos un fenómeno que nos preocupa. Hay dos grandes intereses que están presentes en esas asociaciones más tradicionales. Acera antes era una institución que desafiaba los intereses de las empresas incumbentes , aquellas que tienen el 80% del mercado de contratos en Chile, que son empresas grandes y que tienen energía renovable, pero también conforman toda la base fósil del sistema. Esos mismos actores están presentes en Generadoras y en Acera. Y por otro lado tienes a grandes inversores en PMGD, que son estos grandes fondos de inversión, que también tienen sus propias asociaciones gremiales y que también están presentes en los dos gremios. Nosotros venimos a hacer un contrapunto en este sentido. Esta asociación gremial está conformada exclusivamente por energía renovable, y además con una vocación de competencia. Hay diversas renovables que lo que se dedican es a capturar una sobre renta que está identificada tanto por el ministerio, la Comisión Nacional de Energía, pero también, lo que es más importante, por el propio Coordinador Eléctrico Nacional, que lo ha dicho en reiterada ocasiones.

¿Cómo se tarifica adecuadamente la energía con una matriz mayoritariamente renovable?

JT: Esa es una discusión que está en todas partes del mundo. Nosotros fuimos pioneros en Chile en los años 80 cuando fuimos el primer mercado eléctrico de generación que se desreguló completamente. Fuimos el país que innovó en estos temas regulatorios. Y creo que ahora estamos en una oportunidad histórica de también ser el país que resuelva esto .

RL: En AGR hemos estado definiendo nuestra agenda de corto, mediano y largo plazo. Uno de los puntos fundamentales es la tarificación de la energía renovable porque se requiere superar el actual modelo y avanzar hacia uno que tarifique adecuadamente a la energía renovable. Ese modelo puede ser el mercado de oferta u otro, pero tiene que tener sumo cuidado, porque en los mercados concentrados como este, finalmente lo que puede ocurrir es que haya un ejercicio de poder de mercado que termine afectando a los competidores que son medianos o chicos, o a los nuevos agentes que quieren entrar a los mercados.

11 junio 2025

¿Qué salvaguardas debe haber?

JT: Hay distintos análisis que se están haciendo en Europa, en estos mercados de subastas o en los mercados marginalistas como en Chile, donde se están buscando modelos híbridos que permitan evitar que se haga dumping, o que se ejerza poder de mercado, una competencia que es insostenible por productores con menos espalda. Es un problema que no solo estamos abordando nosotros. La Unión Europea tiene una discusión súper fuerte por esto y también en los mercados norteamericanos está pasando lo mismo. Como decía, nosotros en el año 82 fuimos los pioneros como país en desregular el mercado de generación eléctrica, ¿por qué no podemos ser pioneros en buscar un modelo que permita garantizar que se tarifica adecuadamente la generación renovable no convencional, que se sigan atrayendo inversiones en ese tipo de tecnología y al mismo tiempo que los beneficios de tener más energías limpias en la red se transfieran directamente a los clientes finales?

El caso chileno tiene además una geografía que favorece no solo la energía solar y eólica, sino también la hidráulica, tanto de embalse como pasada.

RL: A nosotros se nos olvida, pero la energía hidráulica es una energía fundamental en la transición energética en todos los países del mundo. En Chile, por geografía, debería tener una inclusión mucho más importante. En su minuto nosotros participamos de un plan con el Ministro de Energía, el Plan 100 nuevas minihidro y que se cumplió. Nosotros creemos que es el complemento perfecto y adecuado a la generación renovable que tiene esta variabilidad.

11 junio 2025
Rafael Loyola, director ejecutivo de AGR

El gobierno anunció un proyecto para la descarbonización acelerada, ¿ven una oportunidad allí?

JT: Que el gobierno plantee la opción de acelerar la descarbonización yo creo que es una buena noticia para el país.Sin embargo, tiene que existir un consenso y voluntad política en acelerar la tramitación de permisos que está planteando el gobierno, y en ningún caso eso debe significar una reducción de los estándares ambientales. Una descarbonización acelerada si no va acompañada de cambios al marco regulatorio vigente, no va a ser posible la transición energética ni a traer nuevas inversiones para reemplazar las centrales que se pretenden desconectar aceleradamente.