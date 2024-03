Alberto Chang Rajii enfrentará a la justicia en Malta, pero no por los casos relacionados a Chile, sino por su actuar en la nación de Europa. El “inversionista jubilado” se radicó en Malta para evitar las acusaciones en su contra por un fraude millonario mediante un esquema Ponzi, y hoy tiene que hacer frente por una acusación de fraude y otros presuntos delitos.

Según informó el medio MaltaToday, Chang es acusado de haber defraudado a un hotel “por más de 5.000 euros y haber obtenido una ganancia fraudulenta de magnitud similar, hace dos años”.

Alberto Chang enfrenta a la justicia en Malta: el “inversionista jubilado” es acusado de fraude y dice que no tiene dinero

La nota también hace mención a que, “fue acusado de haber tomado fraudulentamente, en los años y meses anteriores, una cantidad superior a 5.000 euros de un empresario maltés que había ayudado a Chang Rajii después de su última comparecencia ante el tribunal”.

Otro de los cargos dice relación con que fue “acusado además de hurto agravado, por haber sido encontrado en posesión de elementos utilizados para fraude y por utilizar de manera fraudulenta un “instrumento de pago incorpóreo distinto del efectivo” falso, que se entiende es una copia clonada del tarjeta de crédito de la víctima”.

El medio también relató que el caso nació tras que la presunta víctima maltesa de Chang Rajii recibiera una notificación instantánea en su teléfono móvil sobre una transferencia de más de 500 euros desde un hotel en el que no estaba presente.

De esta forma, la policía de Malta investigó lo sucedido y las pruebas apuntaron a Chang. “Se cree que se encontró una tarjeta de crédito virtual con el mismo número que el de la víctima, guardada en el teléfono de Chang Rajii. A medida que avanzaba la investigación policial, se cree que se descubrió una cantidad sustancial de otras transacciones sospechosas, junto con un informe de fraude de otro hotel en 2022″, agregó la nota.

Sin embargo, MaltaToday consignó que la abogada designada para la defensa de Chang no cuestionó la validez de la detención, pero dijo que Chang no se declaraba culpable ante la pregunta tras presentar las acusaciones.

“No tiene domicilio fijo, es extranjero y no tiene dinero”, dijo la defensa de Chang tras no solicitar la libertad bajo fianza. “No creo que se conceda la libertad bajo fianza en esta situación, así que no quiero hacer perder el tiempo al tribunal”, agregó.

Respecto al desarrollo de la audiencia, el medio señala que Chang sostuvo una conversación “extensa” con el cónsul de Chile en Malta y que el chileno hoy se encuentra viviendo en la zona de San Julián.

Otro de los detalles que cita el medio es que Chang se identificó como un jubilado que anteriormente se desempeñaba como inversionista financiero.