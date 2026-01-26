Exgerente general de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla, se integra como socio y director ejecutivo de Toesca

La administradora de fondos Toesca informó que Alejandro Bezanilla, exgerente general de AFP Habitat, se integrará como socio de la compañía a partir del 2 de marzo, fecha desde la cual también asumirá el cargo de director ejecutivo.

“La incorporación de Bezanilla se enmarca en un momento clave del ciclo de crecimiento y expansión regional de Toesca, y busca fortalecer su equipo ejecutivo y su posicionamiento en la industria financiera, dijo la empresa en un comunicado.

En tanto, Alejandro Montero, presidente de Toesca destacó que la administradora “está en una etapa decisiva de su desarrollo y estrategia de crecimiento. La incorporación de Alejandro como socio nos permitirá potenciar nuestro equipo, consolidar nuestro liderazgo en la industria financiera y proyectarnos en Latinoamérica con uno de los equipos más sólidos y experimentados en estrategias de inversión”.

Socios

Con la llegada de Bezanilla, la estructura societaria de Toesca -fundada en 2016 por Alejandro Reyes y Carlos Saieh y a la que posteriormente se incorporaron Maximiliano Vial y Alejandro Montero- queda conformada por los 4 socios mencionados, además de Augusto Rodríguez, Manuel Ossa, Rodrigo Rojas y Arturo Irarrázabal.

Bezanilla estuvo dos décadas en AFP Habitat, entidad que dejó a fines de 2025, y donde fue gerente general por siete años y, previamente, gerente de inversiones durante diez años. Antes de ello, trabajó en Compass Group, Antofagasta Minerals y Enersis.

Adquisiciones

El anuncio de la integración de Bezanilla se luego que recientemente Toesca informara dos importantes adquisiciones.

La semana pasada Toesca y TC Latin America anunciaron que adquirirán el control de Primus Capital en una operación donde comprarán el 90% de las acciones de la sociedad dedicada al factoring y que tiene presencia en Chile y Perú.

La operación incluye las acciones que estaban en manos, de forma directa e indirecta, de Raimundo Valenzuela, actual presidente del directorio de Primus y controlador de la firma.

La transacción se notificó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el 5 de enero vía un hecho esencial reservado y se conoció la semana pasada miércoles una vez que los accionistas controladores de Primus Capital aceptaron la oferta vinculante, pero las negociaciones venían desde hace un año, dijeron personas al tanto del negocio.

En tanto, a principios de enero, Toesca Holding SpA y Toesca Capital Spa informaron el total acuerdo con los accionistas de Frontal Trust Administradora General de Fondos SA para la firma de una promesa de compraventa que considera la adquisición del 100% de la propiedad de esta última, excluyéndose del acuerdo la adquisición del proyecto Eco Plaza Egaña de la Inmobiliaria Fundamenta.

De acuerdo a lo informado por gestora de fondos, dicha operación permitirá a Toesca consolidarse como el principal actor en administración de activos alternativos del país y una red de clientes institucionales y de alto patrimonio en Chile y el extranjero.