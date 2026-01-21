SUSCRÍBETE POR $1100
    Raimundo Valenzuela y Fernando Franke venden su participación en Primus Capital a Toesca y TC Latin American Partners

    La administradora de fondos adquirirá el 90% de las acciones de la sociedad y el 10% restante quedará en manos de Eduardo Guerrero, actual vicepresidente de la sociedad.

    Emiliano Carrizo
    Andres Perez

    La administradora de fondos Toesca y TC Latin America adquirirá el control de Primus Capital en una operación donde adquirirán el 90% de las acciones de la sociedad dedicada al factoring con presencia en Chile y Perú y que al cierre del tercer trimestre de 2025, alcanzó utilidades por $6.700 millones.

    La operación considera las acciones que estaban en manos de Raimundo Valenzuela, actual presidente del directorio de Primus y controlador de la firma. Según la memoria de 2024, las sociedades vinculadas a Valenzuela y sus hijos llegaban a 68,99% de las acciones. Esto vía las sociedades Inmobiliaria Estrella del Sur Limitada e Inversiones Estrella del Norte Limitada.

    El otro accionista relevante de la sociedad fue Fernando Franke García, quien, vía la sociedad de Inversiones Los Cactus, que poseía el 14% de acuerdo con la última memoria de la firma.

    Por su lado, la parte compradora lo hace vía el joint venture Greenbridge Capital, formado en 2019 por Toesca y TC Latin American Partners para realizar inversiones en el sector de crédito privado en América Latina.

    El restante del 10% de las acciones quedará en manos de Inversiones y Asesorías Orlando Mágico Limitada, sociedad ligada a Eduardo Guerrero Núñez, actual vicepresidente de la sociedad. Un porcentaje similar al 10,96% que tenía en la última memoria.

    “La transacción se encuentra sujeta al cumplimiento de condiciones suspensivas y a la obtención de autorizaciones regulatorias pertinentes, por lo que no existe certeza respecto de su materialización definitiva ni su fecha de cierre. La administración, operaciones y cumplimiento de obligaciones de la sociedad continuarán desarrollándose con total normalidad y sin alteraciones”, matizó Primus en su hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

    Objetivo de la operación

    Sobre la transacción, el joint venture explicó que “una vez concretada formalmente la adquisición de Primus Capital, la estrategia de GreenBridge Capital será mantener un portafolio diversificado de facturas de corto plazo de compañías con alta calidad crediticia, pertenecientes a distintos sectores de la economía”.

    Gregorio Schneider, socio de TC Latin American Partners y director de GreenBridge Capital, destacó que “esta adquisición representa el tercer hito relevante de GreenBridge Capital y se suma a la plataforma latinoamericana de factoring que lanzamos en 2023, cuyo primer vehículo de inversión fue financiado por el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, con sede en Panamá“.

    "Esta adquisición representa el tercer hito relevante de GreenBridge Capital y se suma a la plataforma latinoamericana de factoring que lanzamos en 2023, cuyo primer vehículo de inversión fue financiado por el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, con sede en Panamá.

    En desarrollo

