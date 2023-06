Alejandro Fernández: “Acusar al BC de que se está demorando en baja la tasa de interés y que eso pueda tener costos para la economía no se justifica”

El economista de Gemines Consultores, Alejandro Fernández, separa en dos su análisis en relación a lo que mostró el martes el Banco Central en el Informe de Política Monetaria (Ipom) de junio ante la Comisión de Hacienda del Senado. Por un lado, dice que, si bien las proyecciones para este año son plausibles, el escenario internacional se ha complicado en relación a marzo, y por lo mismo es probable que el PIB de este año esté en 0,25%, no así la proyección que dejó el Central para 2024.

Ahora bien, en cuanto a la política monetaria, considera que el ente rector ha tenido un manejo adecuado y desestima las críticas de que pueda estar actuando tarde y que eso vaya a provocar un sobreajuste en la actividad económica del próximo año.

El Banco Central ajustó a la baja la proyección de crecimiento para este año pasando de un rango entre -0,5% y 0,5% a un rango entre 0,5% y 0,25%, ¿Coincide con esa previsión?

La proyección de crecimiento de este año me sigue pareciendo razonable, ya que sigue centrada en 0%. La cota superior de 0,25% se puede alcanzar, pero el escenario económico en relación a marzo es más negativo, pero la posibilidad de llegar a 0,5% que era el techo del rango de marzo era más difícil de alcanzar, pero yo creo que el 0,25% podría alcanzarse, no se ve fácil, pero podría lograrse.

¿Ve que la economía ya hizo el ajuste o todavía le quedan varios meses con caídas en la actividad?

Caídas en 12 meses quedan varias, hasta julio o agosto. Bajas mensuales también, pero el segundo trimestre debería ser el peor, aunque esto es menos seguro que hace algún tiempo. La falta de acuerdo en muchos temas puede seguir dañando la confianza y la inversión, lo mismo que la incapacidad que ha mostrado el gobierno para impulsar el gasto en inversión pública y las autorizaciones para la privada.

El BC subió las expectativas de PIB para 2024, ¿Coincide? ¿Hay un repunte o más que todo base de comparación?

Me parece que las condiciones se han vuelto menos favorables y, por lo tanto, el escenario para 2024 debiera ser más negativo y un crecimiento previsto menor. Lo único que podría justifica esa alza son bases de comparación, porque el escenario externo se ve algo más complicado y hay razones para pensar que las políticas monetarias, principalmente en Estados Unidos y en Europa se prolongaran por más tiempo en niveles altos, y no empezarán a bajar hasta el próximo año. es posible que los resultados de la economía global sean más malos de lo que se esperaba. Ahora, por factores internos, más allá de la reducción de la incertidumbre por como va el proceso constitucional no hay mucho más elemento que justifiquen un mejor momento.

Alejandro Fernandez, de Gemminis. foto Andres Perez -

¿Su escenario de evolución de la inflación es similar al que mostró el BC?

Creo que las condiciones para una rápida baja en la inflación están dadas hace tiempo. La revaluación del peso y la caída en los precios internacionales de los alimentos, ya se están notando en la inflación transable. La fuerte contracción del consumo en los últimos trimestres apunta en la misma dirección. El problema es que el nivel absoluto de la inflación sigue siendo muy elevado respecto de la meta y el indicador preferido del BC, sin volátiles, muestra poco avance. No obstante lo anterior, la inflación bajará rápidamente en los próximos meses y se ubicará cerca del techo del rango de tolerancia de la meta.

En ese sentido, ¿es probable que se ubique a fines de 2023 bajo el 4,2% que proyectó el Banco Central?

La proyección de inflación, creo que está un poco alta y que la cifra real estará más cerca de 4%. Y a nadie le debería sorprender que la inflación esté más baja de 4% este año. El Banco Central está un poco más cauto porque ven el cierre de la brecha a fines de este año, y eso me parece que ya se alcanzó o está por alcanzarse. Tal vez no se ha dimensionado el impacto que está teniendo y tendrá la baja del tipo de cambio y la caída de los precios internacionales, y esa desaceleración se profundizará en los próximos meses. Para 2024 me parece que la incertidumbre es muy elevada por factores externos e internos, lo que puede traducirse en una inflación muy baja, eventualmente bajo 3%, aunque mi escenario base es de 3,3%.

Hay algunas voces de economistas que dicen que el Banco Central podría estar llegando tarde con el inicio de las bajas en la tasa de interés y que eso podría impactar en la actividad del próximo año, ¿Cuál es su visión al respecto?

Plantear que el Banco Central puede estar atrasado es algo exagerado. Acusarlo de que se está demorando demasiado y que eso pueda tener costos para la economía indeseado o innecesarios no se justifica en el absoluto. El Central lo ha hecho correctamente. Ahora, luego de la reunión de junio, la probabilidad de que la tasa de interés comience a bajar en julio es bien alta y en mi escenario base espero 4 bajas de 75 puntos base hasta fin de año, es decir, hasta 8,25%. Mi rango esperado va de 7,5% a 9,0% en diciembre.

20 JUNIO 2023 LA PRESIDENTA DEL BANCO CENTRAL, ROSANNA COSTA, EN LA COMISION DE HACIENDA DEL SENADO DURANTE EL INFORME DE POLITICA MONETAREA DEL BANCO CENTRAL DE CHILE (IPOM). FOTO: DEDVI MISSENE

Para 2024, ¿también espera bajas sucesivas?

Las bajas continuarán en 2024, pero es difícil saber si llegará al nivel neutral teórico (3,75%) o quedará más arriba. Tengo la impresión que el piso puede estar algo más arriba por factores externos y, eventualmente, internos.

¿Cómo evalúa el desempeño que ha tenido el Banco Central en este ciclo?

Creo que ha sido casi impecable. Comenzó a subir la TPM con bastante agilidad en un escenario interno complicado. Las divergencias al interior del consejo, que fueron en septiembre 2022 y ahora en junio, son perfectamente razonables y legítimas. Me parece que no se pueden confundir ni relativizar con las decisiones sorpresivas de gatillar el aumento del capital contracíclico ni con la de aumentar las reservas.