Almagro District: Socovesa prevé primera recepción de proyecto estratégico en torno al Metro Manquehue para 2029

Son varios los proyectos que han surgido en torno a Metro Manquehue en el último tiempo bajo la gestión de distintas inmobiliarias y constructoras como el grupo FFV (ligado al empresario Eduardo Fernández León); y Territoria junto a Indesa (propiedad de la familia Ibañez Atkinson). Una de las empresas de construcción más relevantes en el país, Empresas Socovesa, también ha visto una oportunidad en este sector de la ciudad.

La firma ligada a la familia Gras, está desarrollando un proyecto mixto, que incluye viviendas, oficinas y comercios, en la intersección entre Avenida Presidente Sebastián Piñera con Alcides de Gasperi, a pasos de la estación del metro Manquehue y de Avenida Apoquindo. La iniciativa, desarrollada por la filial Inmobiliaria Almagro, fue denominada “Almagro District”, pero también se le conoce como Madagascar.

La construcción contará con 2 torres de viviendas, que suman un total de 205 departamentos. Adicionalmente cuenta con otras 2 torres de oficinas clase A, con un total de 18 mil m2. Los 4 edificios serán de 10 pisos cada uno. Se incorporan también dentro del proyecto 4.500 m2 de locales comerciales.

El proyecto contempla una inversión de US$170 millones aproximadamente. Socovesa comenzó a gestar esta iniciativa en 2019, en el terreno de lo que solía ser el Hotel Manquehue, que dejó de funcionar en el 2020. La constructora inició obras en el 2021, sin embargo, fueron suspendidas un año después, “producto de la crisis inmobiliaria causada por la pandemia”, explicó la compañía.

Es que en el 2022, las utilidades de la empresa comenzaron a caer con fuerza pasando de casi $40.000 millones a menos de $10.000 millones. Posteriormente en 2023 pasó a los números rojos, a pérdidas $23.500 millones. En los últimos años las ha ido disminuyendo poco a poco.

Empresas Socovesa volvió a retomar la construcción a partir de septiembre del año pasado. De acuerdo a las estimaciones de la compañía, “la primera etapa de viviendas esperamos tenerla con recepción municipal durante el primer semestre del año de 2029″, comentaron a Pulso.

En enero de 2026 la compañía lanzó a la venta la primera torre de viviendas (1 de 2) la que consiste en 110 departamentos, con tipologías de 1 y 2 dormitorios. “Lo que hace sentido, toda vez que la marca Almagro tiene un muy buen performance en dicha zona”, afirma Socovesa. Del total del proyecto, se estima que un 15% de venda en blanco.

Socovesa anteriormente ha desarrollado varios proyectos mixtos y actualmente se encuentra desarrollando otros, por ejemplo, Almagro Hub, en Providencia, en el terreno de la ex Clínica Las Lilas, que se encuentra en construcción, pero ya fue lanzado a la venta. Adicionalmente, desarrollará el Centro Urbano La Florida, en la intersección de Vicuña Mackenna Poniente con Serafín Zamora.

Recientemente, Socovesa terminó la construcción del Centro Urbano Santos Dumont, ubicado en Independencia, frente al Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

Sin embargo, este es uno de los proyectos más emblemáticos que el grupo tiene actualmente, y Socovesa lo ha definido anteriormente como “estratégico”, en el marco de un difícil escenario financiero para la compañía, y para el mercado inmobiliario en general.

Aunque inicialmente el proyecto era de Socovesa en conjunto al fondo de inversión SURA AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile, socios en la controladora del proyecto: Madagascar SpA. Pero en agosto a firma de la familia Grass adquirió la totalidad de las acciones de su aliado por más de $670 millones. Con esto la firma pasó de tener el 49% de la iniciativa al 97%. Esto fue lo que permitió reactivar la construcción de las obras.

En el sector, se desarrollan al menos otros dos proyectos mixtos importantes. Recientemente la inmobiliaria de Felipe Ibáñez informó su alianza con la constructora del MUT, Territoria, para retomar un proyecto que Indesa venía planeando desde 2017. Este iniciará su construcción durante el primer semestre.

Adicionalmente, el grupo FFV, ligado al empresario Eduardo Fernández León, ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) en diciembre otro proyecto que suma viviendas, comercio y oficinas denominado Nueva Manquehue II. La inversión para este es de US$79 millones.