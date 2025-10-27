Amazon despedirá a 30.000 trabajadores a partir de este martes

El gigante del comercio electrónico Amazon despedirá a unos 30.000 empleados corporativos a partir de este martes, lo que equivale a cerca de un 10% de los cerca de 350.000 trabajadores de sus oficinas centrales, según reportó la agencia Reuters citando a tres fuentes con conocimiento del asunto..

El ajuste sería el mayor desde que la compañía, fundada por Jeff Bezos, eliminara 27.000 puestos entre fines de 2022 y principios de 2023, tras la rápida expansión generada en la pandemia.

La agencia indicó que Amazon estaría buscando reducir costos para compensar la mayor sobrecontratación realizada, precisamente, durante la pandemia. En total la compañía tiene 1,55 millones de empleados.

Los gerentes de los equipos afectados recibieron capacitación este lunes sobre cómo comunicarse con el personal tras las notificaciones por correo electrónico que comenzarán a enviarse el martes por la mañana, indicaron las fuentes a Reuters.

Inteligencia artificial

En junio el CEO de Amazon, Andy Jassy, había adelantado que la planta de trabajadores probablemente se reduciría a medida que la compañía incrementara el uso de inteligencia artificial para reemplazar actividades realizadas por personas.

En sus último reporte de resultados Amazon informó que tuvo ganancias por US$35.291 millones en el primer semestre, cifra superior en cerca de 50% a la de igual periodo de 2024, y que la ventas se expandieron 11% a US$323.369 millones entre ambos periodos.