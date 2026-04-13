Andrés Trautmann, country head de Santander: “Chile enfrenta desafíos en crecimiento, productividad e inversión”

“Mirando hacia adelante, Chile enfrenta desafíos en crecimiento, productividad e inversión, pero también con fundamentos que permiten observar el futuro con responsabilidad y optimismo”.

Eso fue lo que dijo el gerente general y country head de Santander Chile, Andrés Trautmann, en su carta dirigida a los accionistas contenida en la memoria anual 2025.

Allí dijo que “como banco, creemos que nuestro rol es acompañar ese proceso con financiamiento responsable, innovación útil y cercanía con quienes emprenden, producen y generan empleo. Al mismo tiempo, la industria seguirá enfrentando crecientes exigencias regulatorias, tecnológicas y competitivas”.

Agregó que “Santander Chile está bien posicionado para responder a ese entorno: por su solidez local, por la calidad de sus equipos y por pertenecer a una organización global que amplía nuestras capacidades y acelera nuestra transformación”.

Por su parte, Claudio Melandri, quien a fines del mes pasado renunció a la presidencia del banco después de más de una década en dicho cargo y tras 37 años en el Grupo de capitales españoles, dedicó su última carta a los accionistas en la memoria 2025.

“Resulta clave avanzar en regulaciones y avanzar en temas tributarios. La reducción de la incertidumbre y el fortalecimiento de un marco claro y predecible fomentan las inversiones a largo plazo y un ambiente favorable donde las empresas pueden desarrollarse”, dijo Melandri.

Además, comentó que es “fundamental dejar atrás de manera definitiva los retiros previsionales con el objetivo de fortalecer los mercados de capitales y recuperar la confianza de los inversionistas. Esto mejorará las condiciones de financiamiento para la economía en su conjunto”.

Asimismo, sostuvo que “un entorno con reglas claras, mercados de capitales profundos y un sistema financiero sólido es esencial para impulsar un crecimiento sano del empleo y generar mejores oportunidades para las personas. Solo a través de un desarrollo económico sostenible y equilibrado será posible avanzar en el bienestar de la población y en una mayor cohesión social”.