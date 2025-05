Aportantes de Sartor detallan las acciones judiciales contra la CMF y sus próximos pasos

Decepcionados del actuar de la CMF, se muestran los aportantes de los diversos fondos de inversión de Sartor AGF, gestora de vehículos de activos alternativos intervenida el año pasado por el regulador, y que hoy se encuentra en liquidación.

La semana pasada, 93 personas jurídicas y naturales ingresaron una acción judicial, patrocinada por BES Abogados, para reclamar por las decisiones de la CMF. Y no es la única. Manuel José Correa, vocero de los aportantes, explica el por qué del recurso, y los próximos pasos que preparan, lo que no excluye querellas contra el propio liquidador, o contra la CMF.

¿Cuál es el objetivo de las acciones judiciales?

El principal objetivo es recuperar la soberanía de los fondos, y tener la capacidad de decidir su destino. Ese destino, como hemos sostenido, es la transferencia a otra AGF. Lamentablemente no tuvimos ninguna colaboración del liquidador ni de la CMF, y hemos visto que las acciones de ellos han sido totalmente perjudiciales para nuestro interés. Están obcecados con pasar la aplanadora, por eso interpusimos el recurso para frenar la liquidación del fondo Leasing, así como el recurso ante la Corte de Apelaciones, donde hemos planteado el por qué creemos que la CMF ha actuado de forma ilegal.

¿Cuál es el daño económico que les podría producir la liquidación de estos fondos?

No hay que ser un experto financiero para proyectar que en un mercado como está actualmente el chileno, donde hay iliquidez, salir a vender activos en forma rápida, tendrá un impacto. En circunstancias, además, donde el liquidador ha señalado que estos vehículos tendrían deterioros, y no ha esperado una valorización.

Hasta ahora hay cerca de 93 personas en las acciones judiciales, ¿Cuántas esperan que respalden estas acciones?

Contratamos los servicios de BES abogados y para perfeccionar ese acuerdo iniciamos un proceso de firmas de cartas de compromiso, de mandatos tanto para personas naturales como jurídicas. Hoy tenemos aproximadamente 150 personas jurídicas o naturales que ya estarían en esta situación formal, pero todos los días estamos sumando más gente. Tenemos 282 firmas de compromiso de los aportantes para ingresar a este vehículo de defensa legal.

Además de estas acciones judiciales ¿Qué otras acciones evalúan?

Solicité a la Comisión de Hacienda del Senado, a través de la Senadora Ximena Rincón, presentar nuestro caso ante los senadores e interpelar a la CMF. Eso es algo que está en nuestro horizonte inmediato. Obviamente que a la luz de las cosas que vayan sucediendo y ante los potenciales fallos de la Corte -y también esperando que el Consejo de Defensa del Estado deje de entorpecer y de dilatar el proceso-, esperamos evaluar potenciales querellas.

¿Contra quiénes?

Contra, obviamente, el actuar de la CMF y el actuar del liquidador, que han ido en desmedro de nuestro interés, no descartamos ningún escenario, pero tenemos la claridad de que el regulador no ha velado por el interés de los inversionistas, creo que cometieron un error muy grande en la forma que actuaron, como llevaron este caso y las sanciones gravosas que plantearon. Tengo un juicio sobre la CMF: de parte de los comisionados y de los funcionarios detrás de estas decisiones, podría existir incluso prevaricación administrativa, pero debemos estudiarlo.

El pasado 20 de diciembre de 2024,la CMF dictaminó la cancelación de la licencia y la liquidación de Sartor. MARIO TELLEZ

¿Por qué considera que la gestión del liquidador designado por la CMF, Ricardo Budinich, ha sido deficiente?

Nos hemos enterado de los avances de la liquidación por las mismas comunicaciones que la prensa, no hemos visto ninguna exposición, ningún detalle. Lo que sí hemos visto es que el grupo Credicorp, a través del banco panameño, genera recursos para embargar el patrimonio de nuestro fondo y no hay ninguna oposición. Sabemos que el liquidador ha tenido varias reuniones con el grupo Credicorp; una de nuestras primeras solicitudes fue tener un canal de información directo, pero no lo hemos obtenido, mientras vemos que otros tienen la puerta abierta. Como aportantes tenemos una profunda desconfianza del actual de la CMF y del liquidador. Para la CMF no existe conflicto de interés respecto de que el liquidador haya sido miembro de comité de vigilancia de fondos de Credicorp en el pasado, argumentando que fue elegido en ese cargo por los aportantes del fondo. Creo que habrá espacio más adelante, si nos querellamos contra el señor Budinich en el futuro, de demostrar si es que fueron los aportantes de ese fondo o fue la administración de Credicorp.

¿Por qué desconfían de la CMF?

Hemos solicitado al liquidador y a la CMF transformar los fondos rescatables en no rescatables porque eso activa la posibilidad de que nosotros podamos formar una asamblea y votar el destino de esos fondos. Pero ellos ni siquiera dijeron que lo iban a estudiar, no dieron respuesta.

