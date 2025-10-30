Apple registra ventas trimestrales superiores a las estimaciones del mercado

La gigante tecnológica Apple registró ingresos por US$102.500 millones en el trimestre fiscal terminado el 27 de febrero, cifra que representó un alza de 8% frente a igual periodo de 2024.

La ventas fueron levemente superiores a los US$102.200 millones que esperaban los analistas de acuerdo a un sondeo de Bloomberg.

“Apple se enorgullece de anunciar ingresos récord de US$102.500 millones para el trimestre de septiembre, incluyendo un récord de ingresos para el iPhone y un récord histórico para servicios”, destacó Tim Cook, CEO de Apple.

Baja en China

Sin embargo, las ventas de la compañía en China cayeron 3,6% a US$14.500 millones y se ubicaron bajo las proyecciones de los analistas que habían estimado ingresos por US$16.400 millones, de acuerdo a un sondeo de Bloomberg.

Las ganancias por acción llegaron a US$1,85, lo que representó un aumento de 13% frente a igual periodo del año pasado.

Tras el reporte de resultados las acciones de Apple subían 3,02% en las operaciones posteriores al cierre del mercado en Wall Street.