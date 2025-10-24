SUSCRÍBETE
Arauco coloca bono por más de US$800 millones y se convierte en la mayor emisión corporativa en Chile

La forestal del grupo Angelini explicó que los fondos provenientes de la colocación se destinarán en un 100% a fines corporativos generales de la compañía y/o de sus filiales.

Por 
Patricia San Juan
Arauco emite bono por más de US$800 millones y se convierte en la mayor emisión corporativa en Chile.

La forestal Arauco, perteneciente al grupo Angelini, realizó este viernes la mayor emisión de un bono corporativo en la historia de Chile.

La compañía colocó un bono por UF 20 millones (US$842 millones), con una demanda que alcanzó los 35 millones de UF, equivalente a 1,75 veces la oferta.

La emisión se realizó a una tasa de interés de 3,97%, lo que representa un spread de 168 puntos base sobre la tasa de referencia y se ubica por debajo de la tasa de inscripción de 4,50%.

“El tamaño de esta transacción refleja el enorme interés de los inversionistas de renta fija en Chile por apoyar a Arauco en su crecimiento. Estamos muy contentos y orgullosos de la confianza que el mercado nos ha demostrado una vez más, y de lo que como empresa somos capaces de lograr”, señaló Cristián Infante, CEO de Arauco.

La operación fue asesorada por Link Capital y Banco Santander. “La demanda fue 1,75 veces superior a la oferta, lo que es un espaldarazo enorme al grupo Angelini y a Arauco, considerando la envergadura del monto. Además, vemos señales positivas: los fondos mutuos se han recuperado, las AFP han vuelto a invertir localmente tras la reforma previsional y las compañías de seguros también están reactivando su participación en renta fija”, destacó Gonzalo Covarrubias, socio de Link Capital.

Destino de los recursos y pago de dividendos

En tanto, mediante un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF), Arauco señaló que los fondos provenientes de la colocación se destinarán en un 100% a fines corporativos generales de la compañía y/o de sus filiales.

Asimismo aclaró que la colocación de bonos no tendrá efectos significativos en los estados financieros de la empresa.

Precisó que en consideración a la facultad de la compañía de diferir el pago de intereses de los bonos “con esta misma fecha, el directorio de Arauco ha acordado modificar la política de dividendos vigente -la cual establece la distribución anual de un 30% de las utilidades líquidas de los ejercicios 2024, 2025 y 2026, y de un 40% para los ejercicios posteriores, sin perjuicio de la facultad del directorio de acordar el pago de dividendos provisorios-, en el sentido que, en caso de ejercerse la facultad de diferir el pago de intereses de los bonos de la serie AG, la compañía no podrá declarar ni pagar dividendos mientras existan intereses diferidos pendientes de pago”.

Bono híbrido sostenible

Además de su magnitud, esta emisión es la primera vez que Arauco coloca un bono híbrido sostenible.

Este instrumento se caracteriza por ser subordinado a la deuda senior de la empresa, permitiendo el diferimiento del pago de intereses a discreción de la compañía, y estableciendo que no puede ser pagado antes del séptimo año.

Por su estructura, las clasificadoras de riesgo lo consideran en un 50% como deuda y en un 50% como patrimonio (equity). El bono tiene un plazo total de 32 años y 3 meses.

